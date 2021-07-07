20+ девушек, которые сделали себе такой маникюр, что закачаешься

Героини нашей статьи точно знают, что с помощью хорошего маникюра можно не только поднять настроение, но и выразить свою индивидуальность и даже показать художественные навыки. Многие из них уже давно «делают ногти» сами, ну а остальные предпочитают доверять это ответственное дело кому-то другому.

AdMe.ru решил узнать, какой маникюр выбирают для себя девушки по всему миру. А в бонусе вас ждет объяснение того, почему у некоторых из них так много лаков для ногтей.

«Весенний маникюр, или, как сказал мой жених, „ногти, которые напоминают о детском садике“»

«Хотела нарисовать ромашки, а в итоге у меня получились цветы как в Бикини Боттом»

«Существует ли „слишком розовый“ цвет? Этот довольно красивый, разве нет?»

Французский маникюр с вручную нарисованными клубничками

«Я называю цвет этого лака „ребенок спит, муж уехал, а я собираюсь принять ванну с пеной и смотреть YouTube в постели 3 часа“»

«Я частенько бываю подопытным кроликом у своего мастера маникюра. Она сказала, что научилась делать узоры в стиле тай-дай, и я тут же на них согласилась»

«Молочные» гелевые ногти

«Мой новый маникюр»

«Подумала, что вам могут понравиться мои золотистые „металлические“ ногти в стиле киберпанк»

«Сделала розово-фиолетовое омбре с облачками»

«Мастер хотела немного повеселиться с моими ногтями, потому что у меня, цитирую, „очень красивые руки“»

«Сегодня отличный день для стилетов»

Летнее омбре

«Позволила своему мастеру пуститься во все тяжкие»

«Моя 5-летняя дочь очень хотела накрасить мне ногти. Думаю, у нее неплохо получилось сделать абстракцию»

Со светло-розовым ошибиться невозможно

«Накрасила ногти на летнюю тему — мороженого»

«Мой любимый маникюр. Мастер сказала, что цвет этой гелевой пудры называется „не надо мной командовать“»

«Подобрала маникюр к своему бикини»

«Лето всегда заставляет меня думать об арбузе и солнышке»

«Я родилась в 1991 году, через 2 дня у меня день рождения. Такой дизайн кажется подходящим»

«Я вручную рисовала этих рыбок кои, и это заняло у меня очень много времени»

Бонус: «Я не могла понять, откуда взялась моя зависимость от лака для ногтей. А потом я навестила маму»