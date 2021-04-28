20 девушек, которые сами создают себе наряды. И кое-какие из них мы тоже с удовольствием носили бы

Чтобы прослыть первой модницей, необязательно дни напролет проводить в крутых бутиках. Героини нашей статьи просто вооружились нитками и иголками, полистали журналы с выкройками и в итоге оделись с ног до головы в яркие и нарядные вещи.

Теперь и мы в AdMe.ru захотели записаться на курсы кройки и шитья. Хотя бы для того, чтобы сделать себе практически идеальную копию знаменитой сумки, которую вы найдете в бонусе.

«Я нашла несколько старых наволочек, вышитых вручную еще моей прабабушкой, и решила превратить их в весеннюю кофточку»

«Я работаю над платьем в стиле 1860-х годов. Взяла больше 4 м ткани на юбку и, кажется, перестаралась»

Платье и мужская рубашка в стиле 1950-х

«Я сшила костюм для йоги»

«Это атласное платье будет носить моя младшая сестра»

«Мой вариант платья из сериала „Ход королевы“»

Каждой девушке нужен комбинезон из аквамариновой тафты

«Я никогда раньше не шила брюки. Делать это было легко, но как только я соединила эти штанины, я рассмеялась, потому что ткань была жесткой и сама образовывала „ноги“, даже когда брюки еще не были надеты на человека».

«Я научилась шить, чтобы одеваться в такие странные вещи, как этот „фруктовый“ костюм»

«Я рискнула и сшила себе свадебное платье!»

«Это платье получилось из двух мужских рубашек, которые я купила на eBay»

«Наконец-то могу заполнить свой шкаф интересными топами! В этом есть настоящая изюминка»

«Я думала, что буду выглядеть как клоун, но была потрясена, когда увидела эту фотографию»

«Из основного куска ткани вышел мой сарафан, а из обрезков — комбинезон для малыша Фроберта»

«Мое хлопковое „ботанское“ платье из ткани, похожей на миллиметровую бумагу. А еще я вышила на нем несколько маленьких схем и графиков»

«У моего парня есть удобные мешковатые штаны, и я ему сильно завидовала. Поэтому решила сделать себе похожие»

Из остатков ткани с бананами вышел милый летний топ

«Эти бюстгальтеры на косточках у меня получились после миллиарда попыток»

«Мой простой, но милый и полезный двусторонний шарф»

«Эту рубашку я создавала по выкройке из японской книги для рукодельниц»

«Я сделала себе резинки для волос с потайными кармашками. В них при необходимости можно спрятать украшения»

Бонус: оригинальная сумка Birkin в 2020-м стоила от $ 11 тыс. А девушка решила сама сшить себе похожую. И вот что получилось