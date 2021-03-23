20 девушек, которые решили сделать себе маникюр и оторвались по полной
Героини нашей статьи знают, что даже такая, казалось бы, мелочь, как маникюр, может повысить настроение и даже самооценку. И пусть он не всегда получается идеально, они готовы совершенствовать свои навыки. Многие их них могут потратить несколько часов на дизайн своих ногтей или выбор подходящего цвета. А почему бы и нет?
Команда AdMe.ru понимает, что угадывать, какой маникюр на этот раз станет популярным, — пустое занятие. Поэтому мы прошерстили интернет и узнали, как сейчас предпочитают красить ногти обычные девушки по всему миру.
«Решила сделать маникюр в стиле модерн с винтажными нотками»
«Очень нравятся мои мультяшные ногти»
«Это может показаться ерундой, но сегодня я впервые после родов смогла сделать себе маникюр»
Нежный мрамор
«К весне готова»
Маникюр с облачками
«Я начала регулярно массировать ногти старой электрической зубной щеткой и вазелином. Моя кутикула никогда не выглядела лучше. Это магия, говорю вам»
«Попробовала нарисовать на ногтях золотых рыбок»
Абстрактный нейл-арт
«Пока другие красят ногти под цвет кофейных чашек, я крашу их под цвет индейки»
«Попробовала сделать так называемый русский маникюр. Это когда кутикулу обрезают»
«Пришлось „напечатать“ 105 линий, я посчитала»
«Это заняло у меня 3 часа, но оно того стоило»
«Кто сказал, что короткие ногти не могут быть милыми?»
«Сделала маникюр в стиле „я вышла замуж в 4-й раз“»
«Я использую гель всего лишь 4-й раз, а сделать дизайн вообще попробовала впервые. Обычно я просто крашу ногти одним цветом»
Матовые двухцветные кончики
Цветочные призраки
«Очень нравится мой маникюр»
«Раскрасила вручную гель-лаком»
А вам какой маникюр больше по душе: однотонный или с рисунком?
Фото на превью 2dozenoystersss / Reddit
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