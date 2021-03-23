20 девушек, которые решили сделать себе маникюр и оторвались по полной

Героини нашей статьи знают, что даже такая, казалось бы, мелочь, как маникюр, может повысить настроение и даже самооценку. И пусть он не всегда получается идеально, они готовы совершенствовать свои навыки. Многие их них могут потратить несколько часов на дизайн своих ногтей или выбор подходящего цвета. А почему бы и нет?

Команда AdMe.ru понимает, что угадывать, какой маникюр на этот раз станет популярным, — пустое занятие. Поэтому мы прошерстили интернет и узнали, как сейчас предпочитают красить ногти обычные девушки по всему миру.

«Решила сделать маникюр в стиле модерн с винтажными нотками»

«Очень нравятся мои мультяшные ногти»

«Это может показаться ерундой, но сегодня я впервые после родов смогла сделать себе маникюр»

Нежный мрамор

«К весне готова»

Маникюр с облачками

«Я начала регулярно массировать ногти старой электрической зубной щеткой и вазелином. Моя кутикула никогда не выглядела лучше. Это магия, говорю вам»

«Попробовала нарисовать на ногтях золотых рыбок»

Абстрактный нейл-арт

«Пока другие красят ногти под цвет кофейных чашек, я крашу их под цвет индейки»

«Попробовала сделать так называемый русский маникюр. Это когда кутикулу обрезают»

«Пришлось „напечатать“ 105 линий, я посчитала»

«Это заняло у меня 3 часа, но оно того стоило»

«Кто сказал, что короткие ногти не могут быть милыми?»

«Сделала маникюр в стиле „я вышла замуж в 4-й раз“»

«Я использую гель всего лишь 4-й раз, а сделать дизайн вообще попробовала впервые. Обычно я просто крашу ногти одним цветом»

Матовые двухцветные кончики

Цветочные призраки

«Очень нравится мой маникюр»

«Раскрасила вручную гель-лаком»