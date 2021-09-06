20+ девушек, которые решили подчеркнуть свою индивидуальность с помощью краски для волос и сорвали куш
Окрашивание волос — отличный способ самовыражения. Современные средства позволяют добавить яркости любым локонам: сделать их розовыми, синими, зелеными и даже радужными. Конечно, для таких экспериментов нужна определенная смелость. Но от тех, кто решается на подобные преображения, сложно оторвать взгляд.
Мы в AdMe.ru любим людей с небанальным подходом к жизни, поэтому с интересом рассмотрели фото пользовательниц сети с локонами самых немыслимых цветов.
Радужное окрашивание, но в готическом стиле
«У меня новый цвет волос!»
«Я на 90 % уверена, что мой парикмахер — ведьма, потому что она прикасается к моим волосам — и происходит волшебство»
«Мои осенние волосы»
- У меня нет слов, кроме «вау!» © sometimes-i-rhyme / Reddit
Зачем выбирать один цвет, если можно выбрать все?
«Мне очень нравится зеленый. Я сама смешала цвета и покрасила себе волосы!»
«Мой парикмахер снова сотворил волшебство с моими волосами!»
«Обычный синий цвет волос, но в последнее время я очень довольна своими локонами»
«Хотелось яркости. И взбрендило мне в голову: почему бы не покраситься в розовый? Сказано — сделано»
«Мои друзья не могут решить, какого оттенка у меня волосы: шербет или звездная вспышка»
«Это был тяжелый год, поэтому я решила стать яркой»
Это окрашивание похоже на пожар
Так сходит цвет. Май, июль, август
«С подросткового возраста я грезила о ярких волосах, и наконец-то мне удалось это сделать. Мечта сбылась!»
«В мои 30+ хочется добавить в жизнь щепотку безумства. Почему бы и не да?»
«У меня были рыжие волосы, каштановые, медные, волосы цвета красного дерева, но таких еще не было. Розовые!»
«Здесь так много синего, что меня это радует!»
«Я вернулась к любимому оттенку»
«Думаю, я навсегда останусь розовой»
«После 30 поняла, что хочу новые волосы и новую себя. Оказалось, что „мультяшный“ цвет — это мое, чувствую себя органично, как никогда»
«Очень сложно объяснить окружающим, почему я такая разноцветная, когда единственной причиной покрасить волосы является „О, прикольно, хочу!“»
«Дотроньтесь до моей радуги»
А в какой непривычный цвет хотели бы покрасить свои волосы вы?
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