20+ девушек, которые просто зашли за новой прической, а в итоге сорвали джекпот

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Для женщины поход к парикмахеру — это всегда нечто большее, чем обычная рутина. Бывает, решишь просто обрезать лишние сантиметры волос, а в придачу получишь вдруг заблестевшие глаза и вполне ощутимую легкость. А еще уйму комплиментов даже от тех, кто любит исключительно косы до пояса.

Мы в AdMe.ru просто-таки залюбовались преображениями девушек, которые точно не пожалели о своих экспериментах. А в бонусе вас ждет доказательство того, что мотивировать на подобное вполне может и любимый пушистик.

Спустя 4 месяца специального ухода за кудрявыми волосами

«Всегда боялась стричься слишком коротко. И да, мне пришлось просто-таки уговаривать своего парикмахера убрать эти 15 см»

«Я чувствую себя другим человеком!»

Легкость от новой стрижки будто передается даже через фотографию

«Сделала себе отличный подарок на День святого Валентина»

«Получила рекомендации от стилиста, который специализируется на вьющихся волосах, и теперь я настоящая красотка»

«Наконец-то сделала короткую стрижку!»

А здесь получилась идеальная смесь игривости и бунтарства

«Новый цвет волос подоспел как раз вовремя, чтобы испугать мою консервативную семью на праздники»

«Для меня вернуться к рыжему — это как вернуться домой»

Короткие волосы однозначно дарят чувство свободы

И еще новая стрижка вполне может заставить вас сиять все ярче и ярче

«Был нетронутый черный, а получилась по-настоящему сказочная лаванда»

3 раза пересматривала. Это так красиво! © Banner307 / Reddit

«Чувствую себя героиней комиксов!»

«Наконец-то решилась и получила волосы своей мечты»

«Отрезала 38 см волос и чувствую себя удивительно!»

Эта девушка тоже явно не прогадала с новой стрижкой

И здесь прическа будто подчеркнула характер, согласны?

А тут довольная улыбка и вовсе все говорит без слов

«Уже давно не любила свои волосы так сильно»

Получился новый и даже помолодевший человек, правда?

«После многих лет неудачных осветлений один парикмахер наконец-то сделал мне серебристо-белый цвет, который я всегда и хотела!»

И здесь белый оттенок тоже оказался идеальным и гармоничным

Бонус: вдохновляться можно даже любимыми пушистиками