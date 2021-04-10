20+ историй про женские драмы, глубину которых не суждено понять ни одному мужчине

Я однажды в спортивном бюстгальтере застряла. Он, зараза, оказался каким-то супермегаутягивающим. Ну и утянул. Ни подцепить его, ни вывернуться. Позвала мужа меня спасать, но в примерочной было тесно и ему никак не удавалось меня из лифчика вытряхнуть. Пыхтение, возня в примерочной: «Давай так», «Ай, нет, не так!» Потом муж запел: «Эй, ухнем!» Я заржала, от хохота как-то изогнулась, и он меня из бюстгальтера спас. © MelissaFlorova / Pikabu

Как-то раз ехала домой в метро, села на конечной. Пока поезд стоял, народ набирался. В итоге стоящей передо мной оказалась женщина лет 40 с полным ртом золотых зубов и длиннющими ногтями. Она держалась за поручень, поезд тронулся, и через некоторое время ногти начали отваливаться один за другим и падать на пол. Женщина, краснея все гуще, давила упавшие ногти на полу ногой, а на ближайшей станции и вовсе вышла из вагона. © Подслушано / Ideer