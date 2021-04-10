20+ историй про женские драмы, глубину которых не суждено понять ни одному мужчине
Жизнь любой девушки порой напоминает остросюжетный фильм: даже некоторые повседневные, казалось бы, события могут раскрыть наши маленькие секреты. Чтобы случайно не попасть впросак, нам приходится проявлять не только смекалку и находчивость, но и зачастую недюжинное чувство юмора.
AdMe.ru знает, что хотя некоторые события иногда кажутся нам полной катастрофой, их благополучный исход делает нам весь остальной день. Наши «страшилки», которые могут быть знакомы каждой девушке, — яркое тому подтверждение.
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Смотришь ты на себя в зеркало. Такая шикарная, прямо-таки роковая женщина. Прическа лежит волосок к волоску, цвет волос яркий, недаром только вчера волосы покрасила. Макияж нанесла да и просто шикарно выглядишь. А потом ты фотографируешься на документы. © Unknown author / Bash
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У меня случилось то, чего боятся все девушки: я нанесла краску на волосы, а когда пришло время смывать — в доме отключили воду. И как на зло даже бутылки с водой не было, в чайнике пусто. Побежала в ближайший салон с полотенцем на голове в минус 20. Очень боялась, что вообще без волос останусь. В парикмахерской долго ржали, но помогли. © Подслушано / Ideer
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Однажды мне срочно нужно было попасть в туалет. Я заскочила в отель, пронеслась мимо стойки регистрации и успела-таки добраться до уборной. Я едва со стыда не сгорела, когда осознала, что, попав в единственную кабинку, я столкнулась с каким-то человеком! Впрочем, все оказалось не так плохо: туалетная кабинка была просто обшита зеркалами.
Через пару дней я вновь решила воспользоваться тем же туалетом. Я зашла внутрь, зная, чего ожидать. Толкнула дверь кабинки. Мой мозг ожидал вновь увидеть мое отражение в зеркале, но... В этот раз в туалете нас действительно оказалось двое.
Уверена, что женщина, сидевшая на унитазе, тоже испытала шок. Даже и не знаю, почему она не закрыла дверь кабинки. © Eva Newman / Quora
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Я однажды в спортивном бюстгальтере застряла. Он, зараза, оказался каким-то супермегаутягивающим. Ну и утянул. Ни подцепить его, ни вывернуться. Позвала мужа меня спасать, но в примерочной было тесно и ему никак не удавалось меня из лифчика вытряхнуть. Пыхтение, возня в примерочной: «Давай так», «Ай, нет, не так!» Потом муж запел: «Эй, ухнем!» Я заржала, от хохота как-то изогнулась, и он меня из бюстгальтера спас. © MelissaFlorova / Pikabu
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Как-то раз ехала домой в метро, села на конечной. Пока поезд стоял, народ набирался. В итоге стоящей передо мной оказалась женщина лет 40 с полным ртом золотых зубов и длиннющими ногтями. Она держалась за поручень, поезд тронулся, и через некоторое время ногти начали отваливаться один за другим и падать на пол. Женщина, краснея все гуще, давила упавшие ногти на полу ногой, а на ближайшей станции и вовсе вышла из вагона. © Подслушано / Ideer
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Так вышло, что я встречалась со своим молодым человеком почти полгода — до тех самых пор, пока однажды не получила СМС от неизвестного номера. Выяснилось, что у моего мужчины не просто есть подружка, но он еще с ней и живет. Девушка эта уехала на Филиппины как раз на те 6 месяцев, что я потратила на ее парня. Оказывается, он и раньше делал то же самое несколько раз. Надеюсь, что сейчас с этой девушкой все в порядке и она поняла, что достойна большего. © elliep97 / Reddit
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Почему я редко делаю высокую прическу? У меня на это есть 2 причины. И обе они лопоухие. © Unknown author / Bash
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Иду я по ТЦ в Эмиратах, неудачно наклонилась шнурки завязать. И тут у меня заклинило спину. Могу распрямиться, но не до конца и под очень странным углом. Мои по магазинам разбрелись, а я стою одна посреди этого ТЦ в позе креветки, плачу и хочу на родину, т. к. больно, а все меня бросили. В итоге мои нашлись через 15 минут, но сам факт: я страдаю, а они что-то покупают. © YaAngel / Pikabu
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Мы с моим молодым человеком встречаемся вот уже 3 года. Недавно выяснилось, что моя будущая свекровь украла у меня $ 500 и положила эту сумму себе на телефон. И это при том, что мне 19 лет, а ей — 40. До этого, кстати, она украла $ 1 000 у своего же сына. © yxngbxby / Reddit
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Еду я сегодня в автобусе, а напротив сидят 2 девушки, обычные такие. Первая: «Понимаешь, я ведь очень хочу в будущем иметь ребенка, но я не хочу ходить беременной 9 месяцев, я боюсь, и я не хочу рожать, я тоже боюсь! И брать из детдома — не вариант, потому что я хочу, чтобы он был моим генетически. Ты понимаешь проблему?!» Вторая: «Ну да, ты хочешь быть отцом». © Unknown author / Bash
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Гуляю с мелким. Он по площадке носится, я на лавочке в телефон туплю. За кустами на соседней лавочке 3 девочки лет 20–30 разговаривают: «Проспала сегодня, торопилась, ноготь сломала, чулки порвала, а тут Колька в дверь звонит. Открываю — он с букетом. Наорала на него, сказала, что видеть не хочу, пусть проваливает и букет этот в подъезд выбросила». «А он что?» «А он взял и ушел!» Подружки хором: «Вот негодяй!» © sh5273 / Pikabu
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Купила как-то новые туфли, они сидели очень удобно, а когда вышла на улицу, началась пытка. Мечтала доползти домой, но не выдержала — сняла прямо на улице. Какое счастье! Такого наслаждения я не испытывала никогда! И тут слышу, сзади хихикают. Обернулась, а там две дамочки на высоченных каблуках еле ноги переставляют. Крикнула им: «Завидуйте!» — и побежала вприпрыжку, т. к. у них это точно не получится! Тот, кто не натирал себе мозоли новыми туфлями, не может познать всю прелесть ходьбы босиком. © Палата № 6 / VK
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Когда мы были в романтично-букетном периоде с будущим мужем, он пригласил меня в ресторан. Надела новые туфли. Специально захватила на работу, переобулась и побежала на встречу. Красивая вся такая. Уже в ресторане поняла, что новые туфли были зря, т. к. жмут. Сняла незаметненько, а опять надеть не могу — ноги отекли к концу дня. Полчаса пыталась — никак. Пришлось признаваться. И муж (на тот момент еще будущий) ходил по району и искал обувные магазины. Купил какие-то сандалии, в них и провела остаток вечера. © YaAngel / Pikabu
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Свекровь хочет, чтобы мой будущий ребенок называл ее мамой. Она искренне считает себя главным человеком в жизни своего сына. Свекровь уверена, что может сама родить в любой момент и в моей беременности ничего особенного нет. Эта женщина думает, что я отняла ее единственного сыночка и не заслуживаю даже зваться мамой ребенка. © WillLifeGetEasier / Reddit
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Жена недавно собиралась на маникюр. А у нас такой ливень начался, просто стена. Ну, говорю, мол, перезапишись. Оборачиваюсь, а она уже надевает мои резиновые сапоги и обматывает себя в пленку. «Я эту запись ждала полтора месяца», — и ушла. © Палата № 6 / VK
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Отрастила красивые длинные ногти, придала им форму, очень круто смотрелось в сочетании с тонкой, изящной ручкой. Боялась сломать хоть один ноготь. Короче, терла ванную, мыла пол, открывала банки и делала прочую опасную для ногтей работу. Все норм. Развернула конфету. Итог: два ногтя под корень. © Подслушано / Ideer
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Однажды я нечаянно прошлась из уборной через приемную офиса на кухню и обратно к своему столу с юбкой, заправленной в трусы. © jenniferjuniper / Reddit
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Другу нужно было освежить гардероб, он позвал меня с девушкой за компанию в магазин оценить со стороны потенциальные обновки. Набрал ворох одежды, ушел в примерочную. Периодически выходит, мы оцениваем. В очередной раз появляется, поправляя рубашку. Девушка: «Эта великовата, как-то стремно сидит». Друг: «Эм-м-м. Ну это моя, я в ней пришел». © Lagavulin / Pikabu
А в какие «женские приключения» доводилось попадать вам?