20 девушек, которые отчаялись искать идеальных мастеров в салонах и взяли инициативу в свои руки

Ради стильной прически, длинных ресниц, аккуратного маникюра многие готовы тратить свои деньги и время в модных салонах. Однако порой бывает так, что результат не оправдывает наших ожиданий. И в итоге вместо хорошего настроения мы получаем сплошное разочарование. Чтобы этого избежать, некоторые девушки решают самостоятельно взяться за улучшение своей внешности. И зачастую результат получается не хуже, чем если бы они доверились профессионалам.

Мы в AdMe.ru целиком и полностью разделяем подход «Если хочешь сделать что-то хорошо, то сделай это сам». И при взгляде на фотографии героинь нашей подборки становится понятно, что этот принцип работает на все 100 %.

«— Сделала образ вишневой бомбы.

— А-а-а! Это великолепно! Отличная техника, очень красиво!»

«Это самый яркий розовый цвет, в который я красилась. Я очень довольна яркостью и тем, как легла краска»

«Делаю маникюр сама уже пару месяцев»

«Недавно заламинировала и затонировала брови в домашних условиях»

«— Сделала себе опаловые ногти.

— Не могли бы вы написать инструкцию? Это потрясающе!»

«Мои натуральные брови очень светлые, и я всегда их подкрашивала. Впервые попробовала специальную краску и уложила их мылом»

«Сделала себе волосы цвета заката. Очень довольна результатом!»

«У меня от природы темно-каштановые волосы, но я осветлила их и покрасила в розовый, а затем добавила немного фиолетового»

«Это был мой первый опыт в создании нейл-арта!»

«Свадебный макияж своими руками»

«Только что освежила свои розовые волосы новым оттенком. В восторге от того, что это вышло так легко и так ярко. И пахнет жевательной резинкой»

«— Решила сама сделать себе макияж на свадьбу.

— Ух ты! Выглядит лучше, чем мой профессиональный макияж»

«— Горжусь своей работой!

— Это сказочно! Действительно, это шикарная работа!»

«Люблю делать подводку для глаз из теней, которыми никогда не пользуюсь»

«Сделала пробный макияж для свадьбы. Просто для того, чтобы попрактиковаться»

«Я начала сама делать маникюр в августе, и это моя последняя работа. Очень горжусь»

«Я новичок в наращивании ресниц»

«Сделала маникюр сама»

«— Сделала макияж на День святого Валентина.

— Нравятся ваши брови и то, как вы накрасили глаза!»

«Я недавно начала делать гелевые ногти, но я очень горжусь проделанной работой»