20 девушек, которые не просто сделали маникюр, а оттянулись по полной
Для девушек маникюр — это не просто разноцветное покрытие ногтей. Выбор декора зависит от настроения, жизненных моментов, вдохновения и переживаний. Поэтому ногти очень часто, как и глаза, отражают внутренний мир.
Женская половина AdMe.ru тоже не прочь поэкспериментировать с цветами и узорами на ногтях. Как и девушки из сегодняшней подборки.
«У меня теперь вампирские ногти»
«Мне понадобился дождливый летний день для вдохновения. И мне очень нравится»
«Без ума от маникюра, который я сделала себе вчера. Он так здорово блестит на солнце»
«Я еще новичок в рисовании персонажей, но мне нравится, как получилось»
«Я самоучка. Смотрите на мой новый маникюр-педикюр»
«Мне так нравится мой нежно-лавандовый маникюр»
Первая попытка изобразить капли дождя
Немного детского настроения
Элегантно
«Моя попытка создать гелевую галактику»
«Вдохновилась опаловым кольцом своей бабушки»
«Специалист по маникюру была удивлена, когда я выбрала не свой обычный черный»
Мрамор
«Как вам?»
«Не смогла определиться с цветом»
Небесный маникюр
Цветочные мотивы
Прекрасный день для черных туфель на шпильке
«Смастерила лепные бусины для косичек, а потом подобрала маникюр»
«Сделала маникюр, чтобы поднять настроение после разрыва с парнем»
Поделитесь и вы фотографиями своего маникюра.
Фото на превью l0ll1p0p5 / Reddit
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