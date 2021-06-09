20 девушек, которые не просто сделали маникюр, а оттянулись по полной

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Для девушек маникюр — это не просто разноцветное покрытие ногтей. Выбор декора зависит от настроения, жизненных моментов, вдохновения и переживаний. Поэтому ногти очень часто, как и глаза, отражают внутренний мир.

Женская половина AdMe.ru тоже не прочь поэкспериментировать с цветами и узорами на ногтях. Как и девушки из сегодняшней подборки.

«У меня теперь вампирские ногти»

«Мне понадобился дождливый летний день для вдохновения. И мне очень нравится»

«Без ума от маникюра, который я сделала себе вчера. Он так здорово блестит на солнце»

«Я еще новичок в рисовании персонажей, но мне нравится, как получилось»

«Я самоучка. Смотрите на мой новый маникюр-педикюр»

«Мне так нравится мой нежно-лавандовый маникюр»

Первая попытка изобразить капли дождя

Немного детского настроения

Элегантно

«Моя попытка создать гелевую галактику»

«Вдохновилась опаловым кольцом своей бабушки»

«Специалист по маникюру была удивлена, когда я выбрала не свой обычный черный»

Мрамор

«Как вам?»

«Не смогла определиться с цветом»

Небесный маникюр

Цветочные мотивы

Прекрасный день для черных туфель на шпильке

«Смастерила лепные бусины для косичек, а потом подобрала маникюр»

«Сделала маникюр, чтобы поднять настроение после разрыва с парнем»