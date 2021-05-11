20+ девушек, которые вооружились тенями и кисточкой, а кажется, будто волшебной палочкой

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Даже простой макияж легко может не только стать способом самовыражения, но и вернуть уверенность в собственной красоте. Некоторым удается с помощью него поднять настроение не только себе, но и окружающим, а также вдохновить других на повторение такого же чуда.

Мы в AdMe.ru обнаружили множество примеров того, как девушки превратили свое лицо в настоящее произведение искусства, и теперь показываем их вам. А в бонусе мы припасли один нестандартный макияж, созданный на руке.

Цитрус на лето

Минималистичный макияж с использованием кучи косметики

«Мои руки на удивление не дрогнули»

Лаванда + шоколад

«Живу искусством макияжа 60-х годов»

«Было весело это делать»

«Превратила некоторые веснушки в маргаритки»

«Стрелки в стиле 60-х»

«Когда стрелки (почти) ровные на обоих веках»

«Вдохновилась артом обложки, которую увидела на Spotify»

Пролистала и подумала, что это изображение Галактики, пока мой мозг не понял, что это не так. © ItsMeishi / Reddit

«Пастельные мечтания»

«Макияж для тех, кто терпеть не может тональный крем»

«Я в восторге от минималистичного растительного декора. У меня дома он не смотрится, так что я захотела воплотить его на своем лице»

«Купила странную палетку в интернет-магазине, потому что синие тени меня заворожили»

«Влюблена в свой вчерашний образ»

Стрелки напоминают окрас моих котят, я в восторге! © znpbar225 / Reddit

«Сделала макияж для футбольного матча, но он почему-то больше напоминает мне о теннисе»

«Вдохновилась цветами, которые обычно вижу на игре брата».

«Если честно, цвета я выбрала наугад»

«Сегодня почувствовала себя неуверенно из своего веса, поэтому решила навести марафет»

«Макияж и мускулы — единственные аксессуары, которые я ношу»

«Понравился этот гламурный макияж Дуа Липы, и я попыталась его повторить»

«Всегда хотела попробовать сделать трендовый макияж с бабочками и наконец-то решилась»

«Узнала, что мне изменяли, поэтому решила сделать макияж, чтобы почувствовать себя лучше»

Бонус: «Я сделала макияж на своей руке. Что думаете?»