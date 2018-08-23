20+ девушек, чьи эксцентричные выходки любого собьют с толку

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Даже самые спокойные и уравновешенные девушки иногда выкидывают такое, что остается только смеяться или ошарашенно молчать. Грузить стройматериалы в бикини или отдохнуть в турбине самолета — еще не самое безумное, на что способен слабый пол.

AdMe.ru расскажет о самых забавных поступках девушек, которыми те поделились в сети. А в качестве бонуса в конце статьи вас ждет доказательство того, что парни тоже недалеко ушли от прекрасной половины человечества.

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Если вы еще сомневаетесь, нужны ли вам дети, подумайте о таком рациональном их использовании

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Почему вообще эта девушка с браслетом домашнего арестанта просит помощи как бездомная?

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«Бабушка написала отзыв о своей любимой лыжной маске, которая согревает ее холодными ночами. И приложила это фото»

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Перерыв в воздухозаборнике — лучший способ показать пассажирам, насколько безопасен самолет

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Вот оно, влияние современной моды во всей красе

Бонус: «Вчера я рассталась со своим бойфрендом. Я заснула, пока он упаковывал вещи, и он украл мой унитаз!»

А вам приходилось вести себя так, что окружающие теряли дар речи?