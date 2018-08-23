20+ девушек, чьи эксцентричные выходки любого собьют с толку
Даже самые спокойные и уравновешенные девушки иногда выкидывают такое, что остается только смеяться или ошарашенно молчать. Грузить стройматериалы в бикини или отдохнуть в турбине самолета — еще не самое безумное, на что способен слабый пол.
AdMe.ru расскажет о самых забавных поступках девушек, которыми те поделились в сети. А в качестве бонуса в конце статьи вас ждет доказательство того, что парни тоже недалеко ушли от прекрасной половины человечества.
Свадьба свадьбой, а деньги на телефон сами себя не положат
Кажется, эта девушка собирается на кастинг
Просто интересно, для чего девушке в бикини могли срочно понадобиться строительные материалы?
Если вы еще сомневаетесь, нужны ли вам дети, подумайте о таком рациональном их использовании
Эта девушка просто пошла разговаривать с водителем с мачете в руках
«Фотограф сказал нам искренне улыбаться и смеяться»
«Моя дочка захотела себе такой костюм на Хеллоуин. Я называю ее Дартом Гламурным»
«Никто не поверил, когда я сказала, что приду на работу в пижаме. А я это сделала!»
Лучший косплей фильма «Акулий торнадо»
Эта девушка ползала в снегу с криками: «Я черепаха!»
«Я просто сел в автобус, а там ЭТО»
Отличное решение для защиты от сезонного гриппа
Почему вообще эта девушка с браслетом домашнего арестанта просит помощи как бездомная?
Какая-то женщина во Флориде просто перевозила вещи на машине безо всякой фиксации
А она явно задумала мокрое дело
«Бабушка написала отзыв о своей любимой лыжной маске, которая согревает ее холодными ночами. И приложила это фото»
«Недавно я купила копию меча урук-хай и решила, что его можно использовать в повседневной жизни»
Машины определенно захватили мир
Может, одна нога у нее длиннее другой? Тогда понятно, почему один каблук
«Вот так моя девушка ест пиццу»
Если это фото кажется вам недостаточно странным, то присмотритесь, и впереди вы увидите еще одну обезьянку
Перерыв в воздухозаборнике — лучший способ показать пассажирам, насколько безопасен самолет
«Моя сестра заказала игрушек на $ 300 без ведома родителей. На этом фото запечатлен момент, когда ее застукали»
Вот оно, влияние современной моды во всей красе
Бонус: «Вчера я рассталась со своим бойфрендом. Я заснула, пока он упаковывал вещи, и он украл мой унитаз!»
А вам приходилось вести себя так, что окружающие теряли дар речи?
Фото на превью Nigga2003 / pikabu