20+ девушек, которые изменили всего одну деталь своей внешности и не прогадали

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В среднем женщины ходят в парикмахерскую около 4 раз в год. И неизвестно, какой из этих визитов может обернуться для них кардинальной сменой имиджа. А между тем различные манипуляции с волосами в салонах красоты не только положительно сказываются на внешнем виде, но и улучшают настроение и наполняют уверенностью. Конечно, тем, кто решился на радикальное изменение прически, уже больше ничего не страшно.

Мы в AdMe.ru готовы бесконечно осыпать комплиментами девушек, которые ушли от привычного образа и стали лучшей версией себя.

1. «Если уж я смогла вернуть натуральные волосы, то и вы сможете»

2. «Отрезала большую часть волос. Лучшее решение, связанное со стрижками, которое я когда-либо принимала»

3. «Я начинала с самых низов, и теперь я на вершине!»

4. «Я носила такую прическу (на фото слева) большую часть своей жизни. Недавно я встретила человека, который вдохновил меня стать кудрявой»

5. Преображение кудрявых волос: 2 года назад и сейчас

6. «Никогда не думала, что мои волосы могут выглядеть так»

7. «Наконец-то довольна своими кудрями через 2,5 года после потери волос от химиотерапии»

8. «Всегда хотела стать блондинкой, но мне не хватало смелости. Наконец-то я решилась»

9. «Решила перейти на темную сторону. Что думаете?»

10. «Решила сделать стрижку и больше никогда не выпрямлять волосы!»

11. 5 часов спустя

12. «Итак... вчера я подстриглась»

13. «Около 7 месяцев я отращиваю волосы»

14. До и после пожертвования около 70 см волос

15. «Я всегда хотела увидеть северное сияние. Теперь я могу это делать каждый раз, когда смотрю в зеркало»

16. «Прошло 3 месяца с тех пор, как я сделала короткую стрижку»

17. Не спрашивайте себя, почему. Спросите себя, почему бы и нет

18. «До и после. Что думаете?»

19. «Мне сделали стрижку. Победа!»

20. А вы замечали, что с помощью прически можно стать совершенно другим человеком?!

21. Никогда не сдавайся!

22. «Наконец-то наслаждаюсь своими кудрями после 16 лет постоянного выпрямления»

23. «За год минус 7 кг, минус токсичные отношения, плюс понимающий партнер»

А как вы ухаживаете за волосами?