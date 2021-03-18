20 девушек, которые изменили в себе одну мелочь, а выглядят так, словно оставили в салоне красоты всю зарплату
Любой женщине иногда хочется освежить образ, но далеко не каждая готова на радикальные перемены — из блондинки стать брюнеткой или отрезать косу под каре. Впрочем, порой всего одна удачная деталь меняет внешность до неузнаваемости. И такой деталью вполне может стать челка — личный замкнутый круг почти каждой девушки, который начинается с «Хочется перемен, сделаю-ка челку», а заканчивается, как правило, мыслями «Блин, да когда она уже отрастет?».
Мы в AdMe.ru отыскали фотографии смелых дам, чьи эксперименты с челкой определенно увенчались успехом. Возможно, их пример поможет решиться на перемены и вам.
«Боюсь, мой муж говорит, что ему нравится моя новая прическа, лишь из-за того, что уже ничего не изменить»
«Решила сделать челку. Вышло даже лучше, чем я ожидала»
«Долго сомневалась, пойдет ли мне кудрявая челка. Что ж, наконец я решилась!»
«До и после того, как я сама подстриглась и покрасилась вчера вечером. Не уверена, что мне идет челка, но это нормально»
«В старшей школе я много раз пыталась сделать челку, но она никогда мне не шла. Оказалось, что текстура стрижки имеет значение»
«Я рада, что рискнула. И получилось круто»
«Мнения насчет того, стоит ли мне делать челку, разделились. Так что я все же сделала ее»
«Прислушалась к советам и отрезала челку»
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Ты выглядишь потрясно. Будто из 2000-х. © ImmatureCheese / Reddit
«Сделала челку после того, как целых 5 лет стыдилась себя. Мне необходимы были перемены. И в 2021 году я наконец обрела уверенность в себе»
«Мне очень хотелось прикрыть свой лоб. С открытым я чувствовала себя неуверенно»
«Думаю, мне идет, но не сделать ли челку немного короче?»
«По-прежнему не могу определиться, нравится мне челка или нет»
«Я это сделала!»
«Отрезала челку, но теперь мне совершенно не нравится! Как это исправить?»
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Я думаю, тебе очень идет. Может, нужно просто привыкнуть? © Imeoni / Reddit
«Я выгляжу лучше с челкой или без нее?»
«Тонировала корни и сама подстригла себе челку»
«Наплевала на предостережения и обрезала челку самостоятельно»
«7 лет носила одну и ту же прическу. Заскучала. Отрезала челку и просто влюбилась! Невероятно горжусь тем, что сделала это сама»
«Я просто в восторге от того, как получилась челка! Выгляжу такой же классной, какой себя ощущаю»
«Мне много лет говорили, что челка мне не пойдет. Вчера я проснулась, взяла кухонные ножницы и подстриглась сама»
Как считаете, кому из героинь преображение однозначно пошло на пользу, а кто из них и без челки хорошо смотрелся?