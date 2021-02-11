20 девушек, которые сделали ставку на челку и не проиграли

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Иногда бывает, что смотришь на человека и думаешь: как же круто он выглядит! А ему просто стало скучно смотреть на привычный образ в зеркале, и он решился на творческий эксперимент. Подстричь челку — это значит немного изменить свою жизнь. Способ хотя и немного рискованный, зато результат может быть впечатляющим.

Мы в АdMe.ru разглядывали фотографии из этой подборки, просто раскрыв рот, — настолько непредсказуемо изменились некоторые люди.

Говорят, челка молодит. Тут важно не перестараться

«Я решила перекрасить волосы из оранжевого в черный и еще набралась смелости, чтобы подстричь челку»

«Наконец-то я сделала ее!»

Когда 7 лет отращиваешь волосы, а потом делаешь крутую стрижку с челкой. И вообще не жалко!

«Мой муж и я — отличная команда. Он подстриг, а я подровняла филировочными ножницами»

«Последовала совету, и мне понравилось!»

«До и после. Челка мне идет!»

«Новые волосы — новая я! Стилист порекомендовал так сделать, и это выглядит невероятно!»

«Как думаете, мне идет челка?»

«Маленькое яркое пятно в буднях медсестры хосписа»

Хм, даже взгляд стал более уверенным

«Я наконец-то подстриглась! Мне нужны были перемены, и теперь я чувствую себя прекрасно!»

«Наконец-то сделала челку после нескольких месяцев размышлений!»

Очень мило! Вопрос: почему вы так долго ждали, чтобы решиться? ©JEKIII7- / Reddit

«Я отрезала несколько сантиметров, чтобы отращивать здоровые волосы. Пожелайте мне удачи!»

«С пылу с жару! Спасибо всем за поддержку!»

«Наконец-то я сделала челку после многих лет. Мне нужна была перемена. Сейчас 2021 год, и я обрету уверенность в себе!»

«Я вышла из зоны комфорта и обзавелась челкой. Думаю, она обрамляет мое лицо лучше, чем обычная боковая челка»

«Этим утром я сама подстригла и круто уложила свои волосы»

«Наконец-то решилась и подстриглась. Результатом довольна»

Сделала челку — получила новый образ