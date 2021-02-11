20 девушек, которые сделали ставку на челку и не проиграли
Иногда бывает, что смотришь на человека и думаешь: как же круто он выглядит! А ему просто стало скучно смотреть на привычный образ в зеркале, и он решился на творческий эксперимент. Подстричь челку — это значит немного изменить свою жизнь. Способ хотя и немного рискованный, зато результат может быть впечатляющим.
Мы в АdMe.ru разглядывали фотографии из этой подборки, просто раскрыв рот, — настолько непредсказуемо изменились некоторые люди.
Говорят, челка молодит. Тут важно не перестараться
«Я решила перекрасить волосы из оранжевого в черный и еще набралась смелости, чтобы подстричь челку»
«Наконец-то я сделала ее!»
Когда 7 лет отращиваешь волосы, а потом делаешь крутую стрижку с челкой. И вообще не жалко!
«Мой муж и я — отличная команда. Он подстриг, а я подровняла филировочными ножницами»
«Последовала совету, и мне понравилось!»
«До и после. Челка мне идет!»
«Новые волосы — новая я! Стилист порекомендовал так сделать, и это выглядит невероятно!»
«Как думаете, мне идет челка?»
«Маленькое яркое пятно в буднях медсестры хосписа»
Хм, даже взгляд стал более уверенным
«Я наконец-то подстриглась! Мне нужны были перемены, и теперь я чувствую себя прекрасно!»
«Наконец-то сделала челку после нескольких месяцев размышлений!»
- Очень мило! Вопрос: почему вы так долго ждали, чтобы решиться? ©JEKIII7- / Reddit
«Я отрезала несколько сантиметров, чтобы отращивать здоровые волосы. Пожелайте мне удачи!»
«С пылу с жару! Спасибо всем за поддержку!»
- Выглядишь моложе лет на 12. © hashlee87 / Reddit
- Я даже не знала, что хочу челку, но ты меня убедила. © itsmer / Reddit
«Наконец-то я сделала челку после многих лет. Мне нужна была перемена. Сейчас 2021 год, и я обрету уверенность в себе!»
«Я вышла из зоны комфорта и обзавелась челкой. Думаю, она обрамляет мое лицо лучше, чем обычная боковая челка»
«Этим утром я сама подстригла и круто уложила свои волосы»
«Наконец-то решилась и подстриглась. Результатом довольна»
Сделала челку — получила новый образ
А вы как экспериментировали с волосами за последние полгода?
Фото на превью FridaKahlowRider / Reddit, JEKIII7- / Reddit
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