20+ девушек, которые живут по своим правилам. И макияж наносят без оглядки на других

Каждая женщина по-своему прекрасна, и здорово, когда она об этом знает. Но если кто-то легким макияжем лишь подчеркивает эту красоту, то для кого-то он становится настоящим способом самовыражения. Который к тому же поднимает настроение абсолютно всем вокруг.

Мы в AdMe.ru просто не можем налюбоваться на то, как девушки превращают свое лицо в настоящее произведение искусства. А в бонусе припасли доказательство того, что умелый макияж может стать спасательным кругом даже в самой сложной семейной ситуации.

«Собиралась на свидание, а он взял и все отменил. Что ж, у меня хотя бы шикарные брови»

Не девушка, а просто куколка Барби

Если за окном не хватает красок, то ведь можно взять и самой устроить кое-что веселенькое

Это первая фотка, при виде которой я воскликнула «Воу!» прямо вслух. Выглядит нереально! © How_and-or_Why / Reddit

И еще одна девушка, которую иначе как куколкой просто и назвать нельзя

«Я назвала этот образ „Когда отлыниваешь от кучи работы, которую нужно переделать“»

Хочется радуги? Да пожалуйста!

Очень хочу, чтобы ты накрасила меня так же! © carolnamie / Reddit

«Сделала тут птичек. Весна же»

Да это произведение искусства на произведении искусства! © WhisperDove / Reddit



А девушка-то буквально засияла

Лучший макияж, что я видела. © hugitout2202 / Reddit

«И почему я не знала раньше, что праймер для теней — это какой-то новый уровень жизни!»

В таком виде хоть для журнала снимайся. Сразу для Vogue. © beyondtheliteral / Reddit

Кто бы знал, что голубые, розовые и желтые тени можно смешать и получить такой взрыв радости

«Мне понадобилось о-о-очень много времени»

Волосы, куртка, все вместе... Я будто вернулась в уютные 80-е. © BeyondTelling / Reddit



«Ну разве синий не самый прекрасный цвет?»

И после этого кто-то еще может заявлять, что макияж — это не искусство? © vikwei / Reddit



«А я вот вдохновилась гравюрой японского художника»

Просто завидую твоему мастерству и терпению. © autumn_chicken / Reddit

Чувствуете эти флюиды принцессы Жасмин? «Арабская но-о-очь...»

«Я максимально довольна тем, что в итоге получилось»

Что ж, теперь мне тоже нужна белая подводка. © Chelsabelle / Reddit



«Хотела сделать что-то яркое, но с чем можно и на работу сгонять»

«Вдохновилась одним музыкальным клипом»

Нарисовать на глазах огонь сразу всех цветов радуги? Почему бы и да

Пожалуйста, сделай уже свой учебник по макияжу или хоть что-то! © bubblelistic / Reddit



Эти глаза просто какая-то оптическая иллюзия!

А и правда, пусть бабочки будут не только в животе

Бонус: «Только что исполнилось 42, и муж сказал, что я его больше не привлекаю. Что ж, мне надоело переживать и психовать, так что решила вот накраситься»