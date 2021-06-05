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20+ девушек, которые живут по своим правилам. И макияж наносят без оглядки на других

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Каждая женщина по-своему прекрасна, и здорово, когда она об этом знает. Но если кто-то легким макияжем лишь подчеркивает эту красоту, то для кого-то он становится настоящим способом самовыражения. Который к тому же поднимает настроение абсолютно всем вокруг.

Мы в AdMe.ru просто не можем налюбоваться на то, как девушки превращают свое лицо в настоящее произведение искусства. А в бонусе припасли доказательство того, что умелый макияж может стать спасательным кругом даже в самой сложной семейной ситуации.

«Собиралась на свидание, а он взял и все отменил. Что ж, у меня хотя бы шикарные брови»

Не девушка, а просто куколка Барби

Если за окном не хватает красок, то ведь можно взять и самой устроить кое-что веселенькое

  • Это первая фотка, при виде которой я воскликнула «Воу!» прямо вслух. Выглядит нереально! © How_and-or_Why / Reddit

И еще одна девушка, которую иначе как куколкой просто и назвать нельзя

«Я назвала этот образ „Когда отлыниваешь от кучи работы, которую нужно переделать“»

Хочется радуги? Да пожалуйста!

«Сделала тут птичек. Весна же»

  • Да это произведение искусства на произведении искусства! © WhisperDove / Reddit

А девушка-то буквально засияла

«И почему я не знала раньше, что праймер для теней — это какой-то новый уровень жизни!»

Кто бы знал, что голубые, розовые и желтые тени можно смешать и получить такой взрыв радости

«Мне понадобилось о-о-очень много времени»

  • Волосы, куртка, все вместе... Я будто вернулась в уютные 80-е. © BeyondTelling / Reddit

«Ну разве синий не самый прекрасный цвет?»

  • И после этого кто-то еще может заявлять, что макияж — это не искусство? © vikwei / Reddit

«А я вот вдохновилась гравюрой японского художника»

Чувствуете эти флюиды принцессы Жасмин? «Арабская но-о-очь...»

«Я максимально довольна тем, что в итоге получилось»

«Хотела сделать что-то яркое, но с чем можно и на работу сгонять»

«Вдохновилась одним музыкальным клипом»

Нарисовать на глазах огонь сразу всех цветов радуги? Почему бы и да

  • Пожалуйста, сделай уже свой учебник по макияжу или хоть что-то! © bubblelistic / Reddit

Эти глаза просто какая-то оптическая иллюзия!

А и правда, пусть бабочки будут не только в животе

Бонус: «Только что исполнилось 42, и муж сказал, что я его больше не привлекаю. Что ж, мне надоело переживать и психовать, так что решила вот накраситься»

А как вы относитесь к подобным ярким экспериментам с макияжем? Нравится или ну его, перебор?

Фото на превью ella_vader_79 / Reddit
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