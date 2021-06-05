20+ девушек, которые живут по своим правилам. И макияж наносят без оглядки на других
Каждая женщина по-своему прекрасна, и здорово, когда она об этом знает. Но если кто-то легким макияжем лишь подчеркивает эту красоту, то для кого-то он становится настоящим способом самовыражения. Который к тому же поднимает настроение абсолютно всем вокруг.
Мы в AdMe.ru просто не можем налюбоваться на то, как девушки превращают свое лицо в настоящее произведение искусства. А в бонусе припасли доказательство того, что умелый макияж может стать спасательным кругом даже в самой сложной семейной ситуации.
«Собиралась на свидание, а он взял и все отменил. Что ж, у меня хотя бы шикарные брови»
Не девушка, а просто куколка Барби
Если за окном не хватает красок, то ведь можно взять и самой устроить кое-что веселенькое
- Это первая фотка, при виде которой я воскликнула «Воу!» прямо вслух. Выглядит нереально! © How_and-or_Why / Reddit
И еще одна девушка, которую иначе как куколкой просто и назвать нельзя
- Слушайте, ну это прямо что-то сказочное! © et-fone-home / Reddit
«Я назвала этот образ „Когда отлыниваешь от кучи работы, которую нужно переделать“»
Хочется радуги? Да пожалуйста!
- Очень хочу, чтобы ты накрасила меня так же! © carolnamie / Reddit
«Сделала тут птичек. Весна же»
- Да это произведение искусства на произведении искусства! © WhisperDove / Reddit
А девушка-то буквально засияла
- Лучший макияж, что я видела. © hugitout2202 / Reddit
«И почему я не знала раньше, что праймер для теней — это какой-то новый уровень жизни!»
- В таком виде хоть для журнала снимайся. Сразу для Vogue. © beyondtheliteral / Reddit
Кто бы знал, что голубые, розовые и желтые тени можно смешать и получить такой взрыв радости
«Мне понадобилось о-о-очень много времени»
- Волосы, куртка, все вместе... Я будто вернулась в уютные 80-е. © BeyondTelling / Reddit
«Ну разве синий не самый прекрасный цвет?»
- И после этого кто-то еще может заявлять, что макияж — это не искусство? © vikwei / Reddit
«А я вот вдохновилась гравюрой японского художника»
- Просто завидую твоему мастерству и терпению. © autumn_chicken / Reddit
Чувствуете эти флюиды принцессы Жасмин? «Арабская но-о-очь...»
«Я максимально довольна тем, что в итоге получилось»
- Что ж, теперь мне тоже нужна белая подводка. © Chelsabelle / Reddit
«Хотела сделать что-то яркое, но с чем можно и на работу сгонять»
«Вдохновилась одним музыкальным клипом»
Нарисовать на глазах огонь сразу всех цветов радуги? Почему бы и да
- Пожалуйста, сделай уже свой учебник по макияжу или хоть что-то! © bubblelistic / Reddit
Эти глаза просто какая-то оптическая иллюзия!
А и правда, пусть бабочки будут не только в животе
Бонус: «Только что исполнилось 42, и муж сказал, что я его больше не привлекаю. Что ж, мне надоело переживать и психовать, так что решила вот накраситься»
А как вы относитесь к подобным ярким экспериментам с макияжем? Нравится или ну его, перебор?
Фото на превью ella_vader_79 / Reddit
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