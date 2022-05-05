20+ девушек, которые не пошли на поводу у моды, а выбрали естественную красоту

Современные стандарты красоты достаточно суровы в отношении внешнего вида, и нет более придирчивого критика, чем мы сами. Ежедневно мы смотрим на себя в зеркало в поисках каких-либо недостатков, которые в большинстве случаев оказываются надуманными. Однако есть девушки, которые всеми руками за естественную красоту.

Мы в AdMe.ru с большим уважением отнеслись к таким героиням нашей подборки и тоже считаем, что нужно гордо принимать себя такой, какая есть.

«Мои волосы становятся какими-то колдовскими»

Не могу дождаться, когда мои волосы будут выглядеть так же. © HolleringCorgis / Reddit

«Мое витилиго на селфи»

«Этот шрам у меня появился с 6 лет из-за собаки, и я просто не могу представить себя без него»

У меня такой же шрам на губе! Причина, конечно, не такая крутая, как у вас. Я всего лишь шлепнулся лицом на кухне. © ExtraRegion3665 / Reddit

«Этот шрам всегда был моим любимым „аксессуаром“»

Натуральные брови + помада

«Пытаюсь чувствовать себя более комфортно без макияжа»

Естественная

Ну почему я не могу так выглядеть без макияжа? © bambixt / Reddit

«Чувствую себя комфортно в мире, где фильтры считаются крутыми и модными, а я такая, как есть»

Все эти женщины на обложках журналов — фотошоп! © amergigolo1 / Reddit

«Даже с солнцезащитным кремом сочетание солнца и воды заставило мои веснушки проявиться. Помните, что если кто-то назовет ваши ангельские поцелуи „грязными“, они просто завидуют»

Естественная красота налицо

Простая улыбка и уверенность в себе. И никакого макияжа

«Я перестала регулярно пользоваться косметикой год назад. Из-за этого больше не делаю селфи, но пытаюсь мыслить более позитивно со своей естественной внешностью»

«Всегда чувствую себя уверенной без макияжа»

Легкая улыбка, позитивный настрой и никакого макияжа

«Всем доброго утра. У нас очень холодно»

«Скучаю по лету и моей коже, расцелованной солнцем»

«Я без макияжа. Стараюсь так делать чаще»

«Не думаю, что у меня есть косметика с непросроченным сроком годности»

«Мне 37. Без макияжа. Как я выгляжу?»

Невозможно так хорошо выглядеть в этом возрасте. © Intrepid-Survey-7650 / Reddit

«Одно фото с естественным дневным светом, а другое с кольцевым. Да, знаю, выгляжу как-то грубо без макияжа. Какая есть!»

«Это я. Мне нравится мое витилиго, но немного грустно осознавать, что в конце концов я стану полностью белой»