20 девушек, для которых СМС — это оружие замедленного действия
СМС-переписка бывает похожа на прогулку по минному полю: не знаешь, где подорвешься. Автозамена может стать причиной обвинения в измене, а отказ пойти на свидание или признание в ненависти будут обыграны так, что не получится ни возразить, ни обидеться. И даже если вы не наступили на «мину», вас всегда может поджидать «бомба замедленного действия», как в бонусе.
AdMe.ru восхищается умением давать меткие ответы и сочувствует тем, кому довелось столкнуться с мастерами слова в СМС-поединке.
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Бонус: женщина непременно даст вам крутой ответ, но иногда ей нужно над ним еще чуть-чуть подумать
А какое самое крутое сообщение вы получили в последнее время? Или, может, вы сами любите поставить в тупик своим ответом?
Фото на превью KabanEkat / Pikabu