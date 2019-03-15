Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то, что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки. Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

СМС-переписка бывает похожа на прогулку по минному полю: не знаешь, где подорвешься. Автозамена может стать причиной обвинения в измене, а отказ пойти на свидание или признание в ненависти будут обыграны так, что не получится ни возразить, ни обидеться. И даже если вы не наступили на «мину», вас всегда может поджидать «бомба замедленного действия», как в бонусе.