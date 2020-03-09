20+ детских вопросов, перед которыми бессилен даже всемогущий гугл

Пытаюсь развивать в сынишке (4 года) логику. И есть у нас одна загадка, ответом на которую может являться почти любое слово. Мы часто так играем:

— Зимой и летом одним цветом?

— Морковка!

— Правильно. Зимой и летом одним цветом?

— Космос!

— Правильно.

И так пока словарный запас не закончится или пока он не ошибется. А недавно приезжала в гости бабушка, читала ему книжки и дошла до этой загадки.

— Зимой и летом одним цветом?

— Творог!

— Нет, елочка.

— А разве творог меняет цвет? © Sibiryak48 / Pikabu