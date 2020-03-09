20+ детских вопросов, перед которыми бессилен даже всемогущий гугл
В первые годы своей жизни дети очень своеобразно воспринимают информацию. Вы можете 20 раз сказать ребенку, что пора чистить зубы, но он пропустит ваши слова мимо ушей. Зато неосторожно слетевшее с языка бранное словечко малыш запомнит надолго. Больше всего сведений о том, как устроен наш мир и как в нем существовать, дети получают, задавая вопросы родителям. Причем многие из них способны сбить с толку даже академиков.
Мы в AdMe.ru не устаем умиляться детской непосредственности, поэтому узнали у пользователей соцсетей, к каким детским вопросам жизнь их никак не готовила. А бонус в конце статьи даст понять, что перед некоторыми кулинарными дилеммами бессильны даже взрослые.
- Младшая сестра вчера задала мне вопрос: «А Царевна Лебедь, если забеременеет, снесет яйцо или родит ребенка?» Я потом долго не могла уснуть. © palnom6 / Twitter
- Начала осознавать, что в моей жизни что-то не так, когда младший брат спросил: «Зачем ты пишешь „ахаха“, а на самом деле не смеешься?» © ktvsktvs / Twitter
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Однажды я помогал своей 6-летней дочери с именами прилагательными. В одном из упражнений нужно было подобрать эпитет к слову «сова». Правильным ответом было прилагательное «мудрая». Дочь спросила меня: «Пап, почему мы все решили, что сова мудрая? Она должна быть довольно глупой. Она ведь спит, когда все бодрствуют, и бодрствует, когда все спят». © Vipin Saboo / Quora
- Сын, собираясь в сад, возмущенно спросил: «Зачем швеи запутывают мужчин? Вот почему колготки надо надевать двумя полосками назад, а трусы — двумя полосками вперед?» Он сделал мое утро. © Galla13 / Pikabu
- Брат только что на полном серьезе спросил у мамы: «Мам, а как ты смогла родить нас троих, если каждый из родителей отдает по 23 хромосомы, а у тебя их всего 46?» © GoddessEpatage / Twitter
- Мой 3-летний племянник как-то спросил, может ли он на мне жениться. Я ответила: «Нет, у меня уже есть парень». Он задумался ненадолго, а затем выдал: «Но у меня ведь есть самокат». © michelleDbelle / Twitter
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Пытаюсь развивать в сынишке (4 года) логику. И есть у нас одна загадка, ответом на которую может являться почти любое слово. Мы часто так играем:
— Зимой и летом одним цветом?
— Морковка!
— Правильно. Зимой и летом одним цветом?
— Космос!
— Правильно.
И так пока словарный запас не закончится или пока он не ошибется. А недавно приезжала в гости бабушка, читала ему книжки и дошла до этой загадки.
— Зимой и летом одним цветом?
— Творог!
— Нет, елочка.
— А разве творог меняет цвет? © Sibiryak48 / Pikabu
- Диалог с сыном:
— Пап, когда ты умрешь?
— Не знаю. Надеюсь, нескоро.
— Что ж... Когда вы с мамой умрете, мне понадобятся новые родители.
— Тебе... что?
— Я люблю вас, ребята, но мне нужны будут новые родители. Я слишком мал, чтобы пользоваться плитой.
Однако очень прагматично для 4-летнего ребенка. © ClamJuicer / Reddit
- Недавно мой младший брат подошел ко мне и спросил: «А ты застала Петра I при жизни?» Ну, в общем, нет у меня больше младшего брата. © lsunicor / Twitter
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Когда я работала спасательницей на пляже, маленький мальчик выбросил свой мяч на берег, и его мама сказала: «Может, если ты попросишь симпатичную спасательницу, она подаст тебе мяч?» После чего мальчик посмотрел прямо мне в глаза и спросил: «А где симпатичная спасательница?» © Carlie_Veenhuis / Twitter
- Моя коллега только что родила второго ребенка. Когда она кормила его, ее 4-летняя дочь спросила: «А почему малыш не может попить из папиных грудей?» Не помню, что она на это ответила: я тогда слишком громко смеялся. © Blipblipbloop / Reddit
- Когда моей дочери было года 3, я принес ей «Хэппи Мил» из «Макдоналдса». После еды она протянула мне горсть семечек кунжута, которые отколупала с булочки, и спросила, можем ли мы посадить их на заднем дворе, чтобы вырастить гамбургеровое дерево. © LionPhoenix / Reddit
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Сижу мажу лицо кремом. Ребенок спрашивает:
— А зачем это?
— Это чтобы я не старела.
— Значит, ты никогда не постареешь?
— Нет, солнышко, все люди стареют.
— Если ты все равно постареешь, зачем ты мажешься? © Mashabezmedved1 / Twitter
- Мы с семьей как-то возвращались домой из церкви. Только что прошел дождь, и на улице было довольно душно. Когда мы садились в автобус, мой сын заметил конденсат на окне и спросил: «Пап, как думаешь, почему на окнах вода?» Я решил, что мне вряд ли удастся доходчиво объяснить процесс конденсации 6-летнему ребенку, к тому же я немного устал после долгого дня, поэтому просто ответил: «Ну только что прошел дождь. Наверное, все дело в этом». На что мой сын тут же возразил: «Нет, пап, ты неправ. Должно быть, автобус вспотел. Разве ты не видел, как он мчал сюда?» © Hareesh Ramasubramanian / Quora
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Открываю бутылку с отбеливателем. Племянник спрашивает:
— Как ты ее открыла? Я пытался, но у меня ничего не вышло.
— О, это потому что на ней крышка с защитой от детей. Дети не могут ее открыть.
Племянник, глядя на бутылку с изумлением:
— Но как она узнала, что я ребенок? © azedi / Twitter
Бонус: для детских вопросов нельзя быть слишком взрослым
- Знакомая поделилась. Сын позвонил в панике с вопросом, как сварить вторую половину спагетти, которая торчит из кастрюли. Ее сыну 21 год. © Lora020563 / Twitter
А ваши дети или племянники когда-нибудь загоняли вас в тупик своими вопросами?