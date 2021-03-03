20+ детских поделок, при виде которых краснеют даже взрослые. И не всегда от смеха

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Детское творчество — настоящий полет фантазии. Наблюдать, как ребятишки творят, стараясь и вкладывая всю душу в процесс, — одно удовольствие. Однако дети есть дети, и иногда результаты их творческих порывов просто непредсказуемы.

Пользователи сети поделились снимками поделок своих любимых чад, а AdMe.ru отобрал из них самые неординарные. В бонусе же вас ожидает ночной кошмар всех родителей школьников.

«Моя дочь сделала это на уроке керамики. Какой талант!»

Божечки, это же воплощение моих ночных кошмаров! © 3inchesstrong / Twitter

«Дочери в садике дали задание сделать животное из овощей и фруктов. Ну мы и сделали. Бодипозитивного оленя»

«Дети часто в садике рисуют мам к праздникам. Но мой сын в 5 лет переплюнул всех в группе. Другие родители откровенно ржали, а муж был в восторге»

«Поделка в садик или фильм ужасов? Слепили оленя, а шишечка сосновая раскрылась»

Поделка в сад на тему: «Осень в Питере»

Финский залив и небоскреб «Лахта-центр», который в народе называют «кукурузиной».

«Ребенок слепил маму, папу, братика и себя»

«Мой сын сделал это в садике. Я считаю, что это самый уродливый предмет, когда-либо созданный человеком. Но он мне очень нравится»

«Сын в 9-м классе. В 8 часов вечера вспомнил, что в школу нужна поделка на урок литературы. По Данте. Сваять 9 кругов ада. Итог коллективного творчества»

«Сына попросили сделать проект экосистемы. Вот результат»

«Мой сын сделал браслет для меня. Ах, как он меня балует!»

«Дочь нарисовала кота. Думаю, стартовая цена — € 10 тыс.»

«Мой 3-летний племянник сделал это и назвал его „человеком-пирогом“»

«Моя дочь сделала куклу вуду, пока я была на работе, и теперь говорит: «Все, что мне сейчас нужно, — это немножко ДНК»

«Племянник моего друга сделал скворечник в лагере»

«Полезай ко мне в рот. Добро пожаловать!»

«Сын нарисовал щенка моих родителей. Выглядит демонически»

Я: работаю удаленно. 5-летний сын: «Смотри, что я сделал!»

«Птичка, которую моя дочь сделала на занятии по керамике»

«Моя дочь сделала нечто»

Дети в садике лепили рыбок

«Рисунок двоюродного брата разместили на школьном сайте. Ему 12»

«Я сделал свою бумажную версию еще в детском саду»

«Моя дочь сделала генератор паролей»

Бонус: картина маслом