20+ родителей, которые для ребенка сделали такую комнату, что на улицу его теперь не выгонишь

Когда дело касается оформления детской комнаты, невольно возникают сомнения. Неудивительно, ведь в таком непростом занятии следует учесть довольно много факторов: возраст ребенка, площадь помещения да и пожелания самого чада. Однако некоторым родителям удается настолько сильно преобразить спальню мальчика или девочки, что хочется себе такую же.

Мы в AdMe.ru постоянно следим за последними тенденциями в дизайне интерьеров, поэтому считаем, что нас уже ничто не зацепит. Но все оказалось иначе, и эта статья отличный тому пример.

1. «Стена из „Звездных войн“ для моего сына. Понятия не имею, сколько времени у меня ушло на рисунок»

2. «Сыну только 6 недель. Комната для него наконец-то закончена»

3. «Мой сын хотел, чтобы его комната была похожа на кемпинг»

4. «Только что закончил переделывать комнату моих мальчишек. Хочу поделиться с вами»

5. «Обновила комнату своей дочери-подростка. Ей понравилось»

6. «Новая тематическая спальня моего сына с грузовиками»

7. «Только что закончила красить игровую комнату для моих детей. Впервые я делаю что-то подобное»

8. «Спальня моих мальчиков. Их любимый уголок — ледяное королевство»

9. «„Ясли“ Гарри Поттера наконец-то доделаны»

Я потерпела неудачу как родитель. Ясли для моих детей были просто убогими по сравнению с этим. Потрясающая работа! © Misschrissytina24 / Reddit

10. «Проще сделать самому, чем найти то, что нравится. Получилось вот так»

11. «Представьте, каково иметь такую комнату: засыпать в сказке и просыпаться в лесу с феечкой на ветке. Сказочный лес для 4-летней малышки за 3 дня»

12. «Рестайлинг детской комнаты женскими руками»

13. «Сделал для дочки такую кроватку. Жена красоту нашила»

14. «У нас детская комната больше подчеркивает личность ребенка, а не проецирует наше представление о дизайне и красоте»

15. «Оформляла комнату моей падчерицы. Я впервые в жизни украшала и собирала целую комнату из ничего»

16. «Дочь сказала мне со всей честностью и любовью ребенка: „Папа, спасибо, это комната моей мечты!“»

17. «Мой сын сейчас бегает по дому как пират. Миссия выполнена»

18. «Пытаемся сделать подобие игровой комнаты. Муж сказал, что возьмет сына в настоящий кемпинг, когда тот подрастет. А пока что так»

19. «Чердак, который я превратил в секретное игровое убежище для моих детей»

20. «Жена нашла аналогичную кровать в интернете, и мы изменили дизайн уже под себя. Есть недостатки, но надеюсь, что со временем дети привыкнут»

21. «Ящики для хранения игрушек моего сына наконец-то закончены!»

Просто влюбилась в эту люстру! Где вы нашли такую ​​красоту? © lillybellejewelryco / Reddit