20+ родителей, которые для ребенка сделали такую комнату, что на улицу его теперь не выгонишь
Когда дело касается оформления детской комнаты, невольно возникают сомнения. Неудивительно, ведь в таком непростом занятии следует учесть довольно много факторов: возраст ребенка, площадь помещения да и пожелания самого чада. Однако некоторым родителям удается настолько сильно преобразить спальню мальчика или девочки, что хочется себе такую же.
Мы в AdMe.ru постоянно следим за последними тенденциями в дизайне интерьеров, поэтому считаем, что нас уже ничто не зацепит. Но все оказалось иначе, и эта статья отличный тому пример.
1. «Стена из „Звездных войн“ для моего сына. Понятия не имею, сколько времени у меня ушло на рисунок»
2. «Сыну только 6 недель. Комната для него наконец-то закончена»
3. «Мой сын хотел, чтобы его комната была похожа на кемпинг»
4. «Только что закончил переделывать комнату моих мальчишек. Хочу поделиться с вами»
5. «Обновила комнату своей дочери-подростка. Ей понравилось»
6. «Новая тематическая спальня моего сына с грузовиками»
7. «Только что закончила красить игровую комнату для моих детей. Впервые я делаю что-то подобное»
8. «Спальня моих мальчиков. Их любимый уголок — ледяное королевство»
9. «„Ясли“ Гарри Поттера наконец-то доделаны»
- Я потерпела неудачу как родитель. Ясли для моих детей были просто убогими по сравнению с этим. Потрясающая работа! © Misschrissytina24 / Reddit
10. «Проще сделать самому, чем найти то, что нравится. Получилось вот так»
11. «Представьте, каково иметь такую комнату: засыпать в сказке и просыпаться в лесу с феечкой на ветке. Сказочный лес для 4-летней малышки за 3 дня»
12. «Рестайлинг детской комнаты женскими руками»
13. «Сделал для дочки такую кроватку. Жена красоту нашила»
14. «У нас детская комната больше подчеркивает личность ребенка, а не проецирует наше представление о дизайне и красоте»
15. «Оформляла комнату моей падчерицы. Я впервые в жизни украшала и собирала целую комнату из ничего»
16. «Дочь сказала мне со всей честностью и любовью ребенка: „Папа, спасибо, это комната моей мечты!“»
17. «Мой сын сейчас бегает по дому как пират. Миссия выполнена»
18. «Пытаемся сделать подобие игровой комнаты. Муж сказал, что возьмет сына в настоящий кемпинг, когда тот подрастет. А пока что так»
19. «Чердак, который я превратил в секретное игровое убежище для моих детей»
20. «Жена нашла аналогичную кровать в интернете, и мы изменили дизайн уже под себя. Есть недостатки, но надеюсь, что со временем дети привыкнут»
21. «Ящики для хранения игрушек моего сына наконец-то закончены!»
- Просто влюбилась в эту люстру! Где вы нашли такую красоту? © lillybellejewelryco / Reddit
Как вы считаете, стоит ли украшать комнату ребенка в тематическом стиле? Ведь он растет и со временем меняются интересы.
Фото на превью lizw107 / Reddit
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