20+ детских фото, на которых слишком много пафоса (Спорим, у вас есть что-то похожее?)
А у вас в детстве были случаи, когда в садик или школу приходил фотограф, делал обычный снимок и в фотошопе пририсовывал к нему фон, людей, животных и другие, часто нереальные «декорации»? Снимки с Бритни Спирс, Гарри Поттером, Димой Биланом тогда считались настолько крутыми, что еще много лет могли красоваться на видном месте. А сейчас вызывают только приступ хохота.
Пользователи Twitter и Pikabu вспомнили и выложили в сеть лучшие фотоперлы из детства, и мы в AdMe.ru спешим ими поделиться.
Кто круче позирует на фоне Кремля?
Суровая Белоснежка сможет защититься от любой Злой Королевы
«Я тогда впервые в жизни держала электрогитару, и уже тогда моя рокерская душа умирала от радости»
Когда все еще ждешь свое письмо, такие фотки кажутся особо ценными
А чего стоили фото с «автографом»?
«Ненавидела это фото раньше, потому что думала, что похожа на мальчика»
«Ребят, не забывайте, кто здесь истинная топ-модель»
«У меня есть фото с медведем. МЕДВЕДЕМ!»
Есть даже фотографии с оленем
«Это мы с подружками на природе отдыхали»
«Все девочки делали фотки с Винкс, а маленькая Оля захотела с „Универом“. Криминальная банда с опасного района»
Когда безукоризненно вписываешься в сюжет
«Я думал, что это Ханна Монтана»
Почему бы не сделать фото на фоне своего снимка с Макаровым?
Будто и без фотошопа
Модное фото с выпускного
Любовь к брендам прививалась с детства
«Это я и еще раз я»
Даже чем-то похожи
Когда обнимал сам Кличко
«И это именно фотограф сказал мне так положить руки...»
А теперь ваша очередь делиться с нами своими шедеврами: даже если у вас нет фото с явным фотошопом, мы будем очень рады вашим любимым детским снимкам.
Фото на превью pavelgeek / Pikabu