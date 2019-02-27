20+ детских фото, на которых слишком много пафоса (Спорим, у вас есть что-то похожее?)

1 0

4

2.8k

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

А у вас в детстве были случаи, когда в садик или школу приходил фотограф, делал обычный снимок и в фотошопе пририсовывал к нему фон, людей, животных и другие, часто нереальные «декорации»? Снимки с Бритни Спирс, Гарри Поттером, Димой Биланом тогда считались настолько крутыми, что еще много лет могли красоваться на видном месте. А сейчас вызывают только приступ хохота.

Пользователи Twitter и Pikabu вспомнили и выложили в сеть лучшие фотоперлы из детства, и мы в AdMe.ru спешим ими поделиться.

Кто круче позирует на фоне Кремля?

Суровая Белоснежка сможет защититься от любой Злой Королевы

«Я тогда впервые в жизни держала электрогитару, и уже тогда моя рокерская душа умирала от радости»

Когда все еще ждешь свое письмо, такие фотки кажутся особо ценными

А чего стоили фото с «автографом»?

«Ненавидела это фото раньше, потому что думала, что похожа на мальчика»

«Ребят, не забывайте, кто здесь истинная топ-модель»

«У меня есть фото с медведем. МЕДВЕДЕМ!»

Есть даже фотографии с оленем

«Это мы с подружками на природе отдыхали»

«Все девочки делали фотки с Винкс, а маленькая Оля захотела с „Универом“. Криминальная банда с опасного района»

Когда безукоризненно вписываешься в сюжет

«Я думал, что это Ханна Монтана»

Почему бы не сделать фото на фоне своего снимка с Макаровым?

Будто и без фотошопа

Модное фото с выпускного

Любовь к брендам прививалась с детства

«Это я и еще раз я»

Даже чем-то похожи

Когда обнимал сам Кличко

«И это именно фотограф сказал мне так положить руки...»

А теперь ваша очередь делиться с нами своими шедеврами: даже если у вас нет фото с явным фотошопом, мы будем очень рады вашим любимым детским снимкам.