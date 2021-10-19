20+ пугающих фраз, которые читатели AdMe.ru услышали от своих детей лишь раз, а запомнили на всю жизнь
Маленькие дети словно губки, которые легко впитывают все, что видят и слышат. И потом иногда выдают такие фразочки, что волосы начинают вставать дыбом, потому что найти рациональное объяснение услышанному сложно. Как, например, в истории про полуторагодовалую девочку, которая внезапно спела песенку на непонятном языке, а потом оказалось, что ребенок пел на французском.
Когда мы в AdMe.ru читали эту и другие подобные истории, у нас холодок по спине пробегал, хоть мы и не верим в мистику.
- Когда мой сын был совсем крохой, моя мама всегда гладила его по голове, пока он спал. И смотрела, как внучек спит. В 2015-м мамы не стало. Не прошло и 9 дней, утром сын просыпается и говорит: «Мама, Наташа сегодня приходила. Она сидела рядом и гладила меня по голове. Вот так». И показал как! У меня прямо все похолодело. © Яна Сажнева / Facebook
- Совсем недавно мой младший 4-летний сын, засыпая, указал в пустой угол и сказал: «Он наблюдает за тобой». И уснул. А я еще полночи не могла уснуть. © Софья Кузнецова / Facebook
- Дочке на 2-летие подарили железную дорогу Lego. Там, помимо прочего, был паровоз, заправочная станция, шланг и канистра. И вот сидит моя принцесса и сливает дизель с паровоза в канистру. Сплевывает, нужный конец шланга вставляет — все как надо. «Милая, кто тебя этому научил?!» Она: «Доега [дорога]!» Увидеть такое она нигде не могла, телевизора дома нет, да и в современных машинах сетки везде стоят. Я сама узнала об этом способе лет в 25 только. © Natalia Tkacheva / Facebook
- Мой 4-летний сын постоянно рассказывает про какую-то Катерину. Именно так: не Катя, не Екатерина. Мол, она взрослая, живет в Питере (а мы с сыном там никогда не были) и он по ней сильно скучает. И хотел бы уехать к ней навсегда. Моего мужа, если честно, это пугает. А я и не знаю, как к этому относиться. © Светлана Бакалдина / Facebook
- Мой сын рассказывал какие-то бредни. Мы иной раз пугались. Мама моя говорила: «Ну фантазер...» Он обижался, иногда злился. Потом вдруг сказал мне: «Мам, почему мне никто не верит? Я вам рассказываю, а вы не верите».
Рассказы его были про прекрасный мир, из которого он не хотел уходить, но ему сказали, что там есть для него работа и что уже пора. А выполнив свою работу, он опять окажется здесь. Продолжалось это до 6–7 лет. Потом забылось. © Ольга Кравцова / Facebook
- Племяшке было годика 3. Сидим на кухне, она вдруг начинает с кем-то спорить: «Нет, это моя мама». Поворачивается к моей сестре с вопросом: «Ты же моя мама? А вон тот дядька говорит, что нет». И показывает на верхнюю часть холодильника. © Татьяна Каюмова / Facebook
- Читаю подобные истории, и у меня мурашки по телу. Потому что до наступления первой беременности мне приснилась девочка лет 5, которая просила, чтобы я стала ее мамой. Я сказала: «Окей, не плачь, буду я тебе мамой» и проснулась. Спустя неделю узнала, что беременна. И я не сомневалась что будет девочка. © Gochachko Liudmyla / Facebook
- Когда я спросила своего 5-летнего сына, как у него так ловко все получается делать, он ответил, что жил «там» один, в своем доме, и ему надо было все делать самому. До того, как прийти сюда к нам. У меня волосы шевелились в тот момент! © Ирина Казак / Facebook
- Моя дочка в полтора года спела песенку на непонятном языке. Я решила, что это тарабарщина, хотя и довольно мелодичная. Пару «фраз» я запомнила. А потом услышала эту песню в кино! Это была песня «Братец Яков» на французском. До сих пор не знаю, как это объяснить. © Olga Vladimirova / Facebook
- Моя дочь в возрасте 2–3 лет рассказывала, что она жила раньше в каком-то доме, где было много детей, но потом дом сгорел. А потом она летала и выбрала нас с мужем. И рассказывала это она очень часто. А сейчас ей 11 лет, она не помнит ничего. © Людмила Даниленко / Facebook
- По пути в садик мой 5-летний сын часто рассказывал мне, что, когда он «был большой», вместо этой дороги были рельсы и по ним ходили поезда. А еще указывал на место, где «раньше» находился его дом. Я долго думала, что это детские фантазии, пока случайно не наткнулась на старые фотки моей прабабушки. И на этом месте действительно были ж/д пути и частные дома вместо девятиэтажек. Вот так вот. © Танюша Танюша / Facebook
- Мой сын, когда ему было 4 года, был чем-то очень расстроен и сказал мне тогда с горечью: «На этой планете так тяжело жить! Мне здесь не нравится». А еще он все детство рисовал спирали. Когда я его спросила, почему именно они, он ответил: «Меня увлекает рисовать сингулярность. Это завораживает».
Кстати, только что разгребала свои старые тетрадки и нашла один из его рисунков. Что интересно, спирали сын рисовал от периферии к центру, а не наоборот. И часто ставил большущий знак вопроса. Не везде, но вот на этом рисунке он есть. © Yarka Rai / Facebook
- Мой средний внук — молчун, заговорил довольно поздно. Однако, когда ему было с полгода, мы с дочкой ссорились и я держала его на руках, он вдруг выдал длинную сердитую фразу на неизвестном нам языке. Сказал громко, экспрессивно — было ясно, что обругал. Насколько цензурно, не знаю. Мы обалдели, и ссора прекратилась. И к слову, та его тарабарщина звучала очень связно и энергично, а он еще даже «мама» тогда не научился говорить. Поэтому и поразило. © Лазарева Наталья / Facebook
- У моей подружки племянница постоянно в доме видела неизвестного мужчину. Он мог сидеть с ними за кухонным столом, и она говорила: «Мама, этот дядя меня пугает» и плакала. Потом они продали этот дом и переехали в новую квартиру. © Alya Zibershtein / Facebook
- Мой 3-летний сын как-то спал в обед в моей спальне, а я работала на кухне, которая находилась через комнату от спальни. Все двери были закрыты. Во время готовки я открыла холодильник и мне вдруг очень захотелось съесть один детский йогурт, который я покупала для сына. Я его таки съела. А когда пошла посмотреть, не проснулся ли сын, [увидела, как] он, не открывая глаза, пробормотал: «Ты съела мой йогурт». © Ina Rutkovska / Facebook
- Пару месяцев назад тянулись с дочкой (3 года) в пробке. Вдруг она показывает на обочину и говорит: «Мама, а почему все эти люди стоят и смотрят на нас?» Я смотрю в окно, но там никого. Спрашиваю: «Какие люди?» «Ну как, вдоль дороги стоит много-много людей! Ты что, их не видишь?» Было немного жутковато. © Elena Stefanovych / Facebook
- В детстве, когда мне было лет 8–9, мои родители дружили с семьей, у которых был мальчик лет 3–4. Так вот, он нам рассказывал, что, когда был большим, подавился косточкой от вишни. А потом стал опять маленьким. Еще показал на руке бугорок, как будто там действительно была косточка от вишни. А в месте, что чуть выше внутренней стороны ладони, по идее, не должно быть никаких выпуклостей. Прошло уже 30 лет, а я помню эту историю и мне немного жутковато. © Irina Pronski / Facebook
- 3-летний сын однажды рассказал мне: «Когда тебя не было дома и я был с папой, то затолкал в нос бусинку». Я спросила, как же ее вытащили. Он ответил: «Я просто носом сильно выдохнул, и она выпала». Я спросила, как же он догадался так сделать. Ответил: «Я сделал как ты, когда маленькой была». Я спросила: «Откуда ты это знаешь?» Он: «Так я видел».
А я в детстве затолкала в нос металлический шарик. Испугалась, побежала на кухню к дедушке. Он сказал мне сильно выдохнуть носом — шарик и вылетел. И сыну об этом я никогда не говорила. И еще он часто нам говорит: «Когда ты была маленькая, а я был большой...» © Оксана Некрасова / Facebook
- Когда не стало моего дедушки, мы моей 4-летней дочери не стали об этом говорить, чтобы не расстраивать ее. Она просто очень его любила, он постоянно давал нам пакетик с яйцами, так как держал курочек. И в эти моменты доча была самая счастливая. Так вот, она мне внезапно заявляет: «Мама, дедушка Петя приходил ко мне в садик, но яички не принес. Он просто смотрел на меня через окошко и улыбался». © Юлия Крук / Facebook
- Дочке было года 3. Усадила ее есть и дала ей в руки ложку, а она мне говорит: «А моя первая мама всегда давала мне есть палочками». К слову, суши и прочие изыски мы не употребляем вообще. Палочками есть я не умею, и дома никогда их не держали, да и в подобные заведения не ходим. © Ирина Косенко / Facebook
- Мой сын в 3 года еще плохо и нечетко разговаривал. Однажды после обеда я его укладывала спать. И вдруг в полудреме он резко сел на кровати, схватил меня за майку, притянул к себе и сказал очень внятно и четко: «Ты! Ты даже не представляешь, какой дом у меня был! Какой я был богатый!» Упал на кровать и уснул. Я была шокирована.
Это очень сложная фраза для трехлетки вообще, а уж для плохо говорящего ребенка тем более. А он в том возрасте вообще нормально не произносил половину согласных звуков. Больше такого не повторялось никогда. Я до сих пор не знаю, как это объяснить.
Я бы на что угодно списала, если бы он эту фразу произнес, как обычно, нечетко. Ну, мало ли, может, повторил за кем-то... Но он настолько все ясно сказал, причем агрессивным таким взрослым тоном, что мне стало не по себе. © Anna Bruner / Facebook
- У меня двое детей, младшей дочери 6 лет. И зимой она мне как-то говорит: «Мама, скоро у тебя животик будет». Я на нее смотрю и отвечаю, что, да, мол, будет, если много есть. И улыбаюсь. А она на своем настаивает, говорит, нет, скоро животик начнет расти, там уже малыш живет. Если честно, я даже и не подозревала, что уже в положении нахожусь. Через несколько дней сделала тест — и правда беременная. Совсем скоро третий ребенок будет. © Татьяна Шевченко / Facebook
А вам приходилось когда-либо слышать детские фразы, от которых ваши волосы начинали шевелиться?
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