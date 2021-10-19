20+ пугающих фраз, которые читатели AdMe.ru услышали от своих детей лишь раз, а запомнили на всю жизнь

Маленькие дети словно губки, которые легко впитывают все, что видят и слышат. И потом иногда выдают такие фразочки, что волосы начинают вставать дыбом, потому что найти рациональное объяснение услышанному сложно. Как, например, в истории про полуторагодовалую девочку, которая внезапно спела песенку на непонятном языке, а потом оказалось, что ребенок пел на французском.