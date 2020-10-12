20+ малышей животных, перед которыми вы не сможете устоять

Детеныши животных — такие же, как и все маленькие существа: беззащитные и нуждающиеся в уходе и поддержке. Все видели котенка и щенка в своей жизни, поэтому мы решили показать вам маленьких представителей других видов. В этой подборке вы увидите крошечную землеройку, олененка, лягушонка, детеныша скунса, юную рысь и других.

Мы в AdMe.ru любим братьев наших меньших, ну а их малышей — вдвойне. Уверены, что и вы получите порцию умиления от фото из нашей статьи.

Обезьянка лакомится манго

«Моя черепашка расстроена, потому что у меня закончились сверчки»

«Утенок, которого мы нашли на стройке»

«Впервые в этом году обнаружил семью сурков. Только научились из норы вылезать, а уже свистят вовсю»

«Сегодня я нашел крошечную землеройку»

Малыши древесной лягушки

Детеныш скунса

«Этого лягушонка я нашел во время поездки на велосипеде. Чуть не раздавил парня, он прыгнул прямо перед моим колесом. Так рад, что остановился, он очаровательный!»

Маленький олененок

«Моя жена нашла эту крошечную ящерицу в нашем саду»

«Моя подруга нашла бельчонка на дороге, прямо у себя за колесом. Чуть не наехала на нее! Я забрала детеныша к себе, напоила и согрела. Наутро она была жива и здорова»

Карапуз ехидны

Красивый малыш рыси, которого отвезли к ветеринару

«Моя малышка-ящерица»

Очаровательный черный лисенок

Крольчонок, который так сладко спит

«Я спас детеныша дикобраза»

«Маленькой шиншилле исполнился час! Как мне его назвать?»

«Завел эту милашку на прошлой неделе. Назвали ее Зирой»

«Малыши-еноты на моем заднем дворе»

«Моя прекрасная малышка норки»

Маленькая морская черепаха, первый день в море

Сладкий малыш кенгуру в маминой сумке

Маленький козленок

Морская свинка со своими детками