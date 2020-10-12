20+ малышей животных, перед которыми вы не сможете устоять
Детеныши животных — такие же, как и все маленькие существа: беззащитные и нуждающиеся в уходе и поддержке. Все видели котенка и щенка в своей жизни, поэтому мы решили показать вам маленьких представителей других видов. В этой подборке вы увидите крошечную землеройку, олененка, лягушонка, детеныша скунса, юную рысь и других.
Мы в AdMe.ru любим братьев наших меньших, ну а их малышей — вдвойне. Уверены, что и вы получите порцию умиления от фото из нашей статьи.
Обезьянка лакомится манго
«Моя черепашка расстроена, потому что у меня закончились сверчки»
«Утенок, которого мы нашли на стройке»
«Впервые в этом году обнаружил семью сурков. Только научились из норы вылезать, а уже свистят вовсю»
«Сегодня я нашел крошечную землеройку»
Малыши древесной лягушки
Детеныш скунса
«Этого лягушонка я нашел во время поездки на велосипеде. Чуть не раздавил парня, он прыгнул прямо перед моим колесом. Так рад, что остановился, он очаровательный!»
Маленький олененок
«Моя жена нашла эту крошечную ящерицу в нашем саду»
«Моя подруга нашла бельчонка на дороге, прямо у себя за колесом. Чуть не наехала на нее! Я забрала детеныша к себе, напоила и согрела. Наутро она была жива и здорова»
Карапуз ехидны
Красивый малыш рыси, которого отвезли к ветеринару
«Моя малышка-ящерица»
Очаровательный черный лисенок
Крольчонок, который так сладко спит
«Я спас детеныша дикобраза»
«Маленькой шиншилле исполнился час! Как мне его назвать?»
«Завел эту милашку на прошлой неделе. Назвали ее Зирой»
«Малыши-еноты на моем заднем дворе»
«Моя прекрасная малышка норки»
Маленькая морская черепаха, первый день в море
Сладкий малыш кенгуру в маминой сумке
Маленький козленок
Морская свинка со своими детками
С какими малышами диких животных вы уже знакомы? Возможно, кому-то уже приходилось выхаживать детеныша из дикой природы?
Фото на превью Gelectrode / pikabu