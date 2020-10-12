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20+ малышей животных, перед которыми вы не сможете устоять

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Детеныши животных — такие же, как и все маленькие существа: беззащитные и нуждающиеся в уходе и поддержке. Все видели котенка и щенка в своей жизни, поэтому мы решили показать вам маленьких представителей других видов. В этой подборке вы увидите крошечную землеройку, олененка, лягушонка, детеныша скунса, юную рысь и других.

Мы в AdMe.ru любим братьев наших меньших, ну а их малышей — вдвойне. Уверены, что и вы получите порцию умиления от фото из нашей статьи.

Обезьянка лакомится манго

© queromato / reddit

«Моя черепашка расстроена, потому что у меня закончились сверчки»

© EeveeGirl411 / reddit

«Утенок, которого мы нашли на стройке»

© Mintee_ / reddit

«Впервые в этом году обнаружил семью сурков. Только научились из норы вылезать, а уже свистят вовсю»

© Gelectrode / pikabu

«Сегодня я нашел крошечную землеройку»

© hansbanans03 / reddit

Малыши древесной лягушки

© I_AM_C3PO / reddit

Детеныш скунса

© Zayyded / reddit

«Этого лягушонка я нашел во время поездки на велосипеде. Чуть не раздавил парня, он прыгнул прямо перед моим колесом. Так рад, что остановился, он очаровательный!»

© RajDrag0n132 / reddit

Маленький олененок

© spoopyghoul / imgur

«Моя жена нашла эту крошечную ящерицу в нашем саду»

© icantspeakesperanto / reddit

«Моя подруга нашла бельчонка на дороге, прямо у себя за колесом. Чуть не наехала на нее! Я забрала детеныша к себе, напоила и согрела. Наутро она была жива и здорова»

© SaltyJamz / imgur

Карапуз ехидны

© ShibbyFresh / reddit

Красивый малыш рыси, которого отвезли к ветеринару

© mac_is_crack / reddit

«Моя малышка-ящерица»

© Nekoh / imgur

Очаровательный черный лисенок

© SnowLeopard111 / pikabu

Крольчонок, который так сладко спит

© Twistedhoof / reddit

«Я спас детеныша дикобраза»

© Meems138 / reddit

«Маленькой шиншилле исполнился час! Как мне его назвать?»

© TheOrangeDonaldTrump / reddit

«Завел эту милашку на прошлой неделе. Назвали ее Зирой»

© aishilemon / reddit

«Малыши-еноты на моем заднем дворе»

© gbpenner / reddit

«Моя прекрасная малышка норки»

© Idagma / reddit

Маленькая морская черепаха, первый день в море

© ZeroEye / reddit

Сладкий малыш кенгуру в маминой сумке

© The-Sink-Panther / reddit

Маленький козленок

© orthopod / imgur

Морская свинка со своими детками

© funkylaurad / imgur

С какими малышами диких животных вы уже знакомы? Возможно, кому-то уже приходилось выхаживать детеныша из дикой природы?

Фото на превью Gelectrode / pikabu
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