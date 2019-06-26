20 детей, которые своей смекалкой дадут фору многим бизнесменам

Я был контрабандистом карточек с покемонами. Ребята встречались со мной между уроками, чтобы купить то, что они хотели. Вскоре родители стали жаловаться, что их дети пропускают обед, потому что тратят деньги на карточки. Так что школа запретила их. Но я делал все, чтобы не попасться: прятал карточки в коробку с карандашами, клал их между листами тетради, даже вырезал тайник в старом учебнике. В итоге я заработал почти $ 800 и впервые смог купить рождественские подарки для всей семьи за собственные деньги. © IM_THE_DECOY

Когда я учился в начальной школе, была популярна игра в сотки. У всех были классные биты, а у меня не было на них денег. Мой отец сделал для меня биту из мягкой стали и выгравировал на ней простой узор. Все стали спрашивать, откуда она у меня. Так я и понял, что могу подзаработать денег. Ведь у моего отца был еще целый лист этой стали. Я сказал всем, что только я могу достать такие биты, и стал продавать их по $ 15 за штуку: $ 10 получал мой отец, $ 5 — я. Так я и узнал, что такое накладные расходы. © FNC1A1