20 детей, которые своей смекалкой дадут фору многим бизнесменам
Свой «черный рынок» был почти в каждой школе: кто-то торговал сладостями из-под полы, кто-то делал «бизнес» на компакт-дисках, а кто-то даже обменивался школьной формой. Пользователи Reddit и Pikabu поделились воспоминаниями о своих лучших бизнес-идеях, которые им удалось реализовать в школьные годы.
Мы в AdMe.ru перечитали сотни пользовательских историй, каждая из которых вызвала целую порцию удивления детской смекалкой. Спойлер: в некоторых героях этих историй вы можете узнать себя или своих одноклассников.
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Я был контрабандистом карточек с покемонами. Ребята встречались со мной между уроками, чтобы купить то, что они хотели. Вскоре родители стали жаловаться, что их дети пропускают обед, потому что тратят деньги на карточки. Так что школа запретила их. Но я делал все, чтобы не попасться: прятал карточки в коробку с карандашами, клал их между листами тетради, даже вырезал тайник в старом учебнике. В итоге я заработал почти $ 800 и впервые смог купить рождественские подарки для всей семьи за собственные деньги. © IM_THE_DECOY
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Когда я учился в начальной школе, была популярна игра в сотки. У всех были классные биты, а у меня не было на них денег. Мой отец сделал для меня биту из мягкой стали и выгравировал на ней простой узор. Все стали спрашивать, откуда она у меня. Так я и понял, что могу подзаработать денег. Ведь у моего отца был еще целый лист этой стали. Я сказал всем, что только я могу достать такие биты, и стал продавать их по $ 15 за штуку: $ 10 получал мой отец, $ 5 — я. Так я и узнал, что такое накладные расходы. © FNC1A1
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Я учился в частной школе со строгим дресс-кодом: галстук, ремень и так далее. Поэтому я купил кучу галстуков и ремней в секонд-хенде и открыл прибыльный прокатный бизнес прямо из своего шкафчика. © ccrawsh
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Я делал одноклассникам почти все домашние задания за несколько баксов. Для меня это было настолько обычным делом, что я даже не считал себя торговцем черного рынка. © PLoupee
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Я рисовал картинки на ластиках и продавал их по $ 5 за штуку. Мы с другом набирали обороты, я даже завел каталог с полным набором персонажей. Мы заработали чуть больше $ 100, пока нас не обанкротили и не запретили наше предприятие. © naturalfaces
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В лагере я зарабатывала татуировками: подводка для глаз и лак для волос как закрепитель. На три дня хватало, если не усердствовать в душе. © hejd
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Мой ребенок сделал 12 бутылок клюквенного спрайта. Купил его за $ 4 и заработал $ 26. Но теперь он думает, что ему не нужна настоящая работа. © LadyMjolnir
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Команда по плаванию продавала леденцы для сбора средств, и они были безумно популярны. Я нашел название сайта на обертке и обнаружил, что могу купить такие же леденцы дешевле. Причем я мог выбирать самые популярные ароматы. Таким образом я отнял у сборщиков почти четверть прибыли и быстро стал лидером продаж. Но потом у меня начали появляться подражатели. © SunderApps
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Самым популярным товаром в школьном автомате были банановые чипсы по 25 центов. Я приходил в школу раньше всех, скупал все упаковки и продавал их по 50 центов за штуку. © Ckaiyion
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Я собирала непишущие, засохшие гелевые стержни, грела их на водяной бане и продавала в два раза дешевле, чем в магазине. В то время гелевые ручки были не просто в тренде - они были вообще у всех. Заработала тогда нормально. А одна девочка взяла у меня 3 стержня "в кредит", оплатив по факту только один... Маша, я все еще помню! © panicmouse
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В моей школе вместо сладостей в торговых автоматах были здоровые перекусы. Поэтому каждую неделю я покупал в магазине килограмм развесных конфет и маленькие бумажные кулечки. Весь вечер воскресенья я упаковывал конфеты, заготавливая свертки на неделю вперед. В понедельник я приходил в школу и продавал сладости по 50 пенсов. © HeisenbergCooks
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Я был единственным парнем в школе, у кого в семье были спортивные телеканалы. Я записывал состязания по борьбе и сдавал кассеты одноклассникам в аренду. © 221
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Учитель выдавал нам маленькие купоны за победу в классных викторинах. Тогда люди только-только начинали приобретать сканеры и принтеры для дома, и какой-то ребенок начал делать копии своих купонов и продавать их одноклассникам. © LeluWater
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В конце 1980-х в 8-м классе я перепродавал переводные шрифты (в основном одноклассникам в школе). Накрутка была 300 % от закупки. Но за закупкой приходилось ездить в Химки (из Мытищ), где надо было постараться не попасться местной шпане, которая караулила этот магазинчик. Рублей 30–40 я заработал за пару месяцев (это при среднемесячной зарплате москвича 80 рублей). Они до сих пор, похоже, продаются. © JamPovidlov
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Я перефотографировал календарики с актерами из боевиков и постеры и продавал копии от рубля до пяти, в зависимости от размера. Фоткал на пленку и проявлял, цифры тогда не было. © hrabr78
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У нас парень из класса съездил на концерт модной тогда «Фабрики звезд» в Москву, наделал много фоток и продавал их по 10–15 рублей каждую. При стоимости печати одной в 4 рубля. © AlexeyAPX
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Когда MP3 и CD только-только стали доступны, парень, которого я знал, разбогател на компакт-дисках. Каждую неделю он распространял формы для заполнения, где можно было выбрать желаемые песни. Самые новые хиты располагались сверху и менялись каждую неделю. Дальше следовали остальная часть его библиотеки и место для запросов. Он доставлял диски одноклассникам каждую неделю. © RockItGuyDC
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В старших классах один парень продавал носки в коридорах школы. © disturbanceatdp
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Кто-то вообще песни через ИК-порт за деньги отправлял... Эх, суровое время было. © nEpEkynEp
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Одноклассница убедила меня и мою лучшую подругу в том, что может навсегда изменить вкус слюны во рту. Она сказала нам хорошенько подумать о том, какой вкус мы бы хотели: арбуз, сладкая вата, жевательная резинка. Через пару дней, когда мы выбрали вкус, она взяла с нас деньги и заставила пережевывать разную гадость: скрепки, ластики. Очевидно, что наша слюна так и не поменяла вкус. Пару лет назад я работала в Starbucks. Она зашла в наше кафе и даже не узнала меня. А все, о чем могла думать я сама, — это то, как эта девушка заставляла меня жевать скрепки. © rosalie2222
А какие бизнес-идеи посещали вас в детстве?