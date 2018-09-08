20+ детей, которые слишком рано столкнулись с суровой реальностью

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Взрослые часто жалуются на плохие дни и маленькие разочарования. Мы привыкли считать, что они свойственны только нам, но на самом деле детям достается ничуть не меньше. Например, вы когда-нибудь в детстве пробовали 100%-й какао-порошок вместо сладкого «Несквика»?

AdMe.ru делится «пойманными» моментами, когда детям пришлось несладко.

«Племянник встретил зубра на днях. Кажется, он не ладит с природой»

«Он хотел себе машинку, но увидел подарок брата и рассвирепел»

«Оба моих племянника хотели быть тираннозаврами на Хеллоуин. Но один из них явно оказался не готов к костюму»

«Племянник всем своим видом показывает, как не любит семейные походы»

«Я сказал дочери, чтобы она притворилась, что целует медведя в зоопарке»

«Момент, когда я сказал дочери, что кит собирается закрыть рот»

«7-летний сын нашел блестящий способ не потерять единственный ключ от этого замка»

«Муж съел еду сына. Вот ответ сына, когда он обнаружил пустые контейнеры»

«Сын впервые увидел кота»

Он просто ждет, когда бассейн наполнится

Дьявольский, но действенный метод воспитания

Наверное, он просто заботится о фигуре именинницы

«Я сожрал кексики, приготовленные на день рождения, пока именинница была в церкви».

«Тамагочи дочки сегодня умер, и мы его похоронили»

«Дочь была в восторге от работы на компьютере, пока не узнала, что такое Windows Update»

«Племянник явно не в восторге от воскресной школы»

«У сына был первый школьный танец. Он дарил розы всем девочкам из вежливости, но дама в красном платье явно ожидала не этого. Наверное, теперь она будет считать всех мужчин негодяями»

Так выглядят налоги от папы

«Он правда считает, что хорошо спрятался»

«Моя дочь похожа на мать, которая сожалеет о своих жизненных решениях»

«Дедушка сказал внуку, что купит ему Xbox, когда тот научится кататься на велосипеде. Кажется, кто-то не увидит приставку»

Попробовал горький 100%-й какао без сахара

А в какие неприятности попадали вы в детстве или ваши дети?