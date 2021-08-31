20+ детей, которые называют вещи по-своему, и нам даже не хочется их исправлять

Дети — неиссякаемый источник занятных высказываний, только успевай записывать. Но порой они выдают абсолютные жемчужины, называя привычные нам вещи и явления новыми именами. И ведь со многими из них даже не хочется спорить.

Мы в AdMe.ru уверены, что иногда в детских словах проскальзывает истина. И вот дети, которые твердо решили называть все по-своему.

Дочь называет понедельник «попендельник». Очень жизненное название, чего уж. © Valeria02529772 / Twitter

Меня воспитывала бабуля. Оба родителя ходили в море, а я жила с бабушкой и дедушкой со стороны матери. Бабуля была мне не родной. Она была второй женой моего деда. Первая жена очень рано умерла, когда моей маме было всего 14 лет. Однажды я читала сказку и спросила у бабули, что такое «мачеха». Она мне ответила. И тогда я радостно воскликнула: «А ты тогда моя бачеха!» © bobrmama / Pikabu

Моя мама любит напоминать мне, что в детстве я называл любую жидкость соком. Например, молоко было коровьим соком, вода — холодным соком, пена для ванны — пузырьковым соком. © Athuny / Reddit

Мой сын называет бегемотов водяными медведями, и я даже не хочу его исправлять. © JosieAnn585 / Reddit

Моя дочь, когда ей было 4–6 лет, увидела фото, где мы с ее крестной мамой с двух сторон чмокаем ее в щечки. Это как раз крестины дочкины были. Она нас так и окрестила: «Две чмошницы». © Ирина Баранова / Facebook

«Сказала дочке, что ела такие арбузы в детстве. Тогда еще не было круглых арбузов без косточек. Теперь моя дочь называет их „арбузы из 80-х“»

«Дочка называет их Киви и Клубничка»

Отдыхаем в деревне. Поля, речка, природа. Пролетает стая ворон. И тут соседский ребенок, около 6 лет, говорит своей маме: «О, смотри! Птичья свадьба». Мама спрашивает: «Почему свадьба?» Сын отвечает: «Потому что их много и они орут». © Losyonok / Pikabu

Как-то в детстве забыла слово «кукла» и сказала маме, что играла с фальшивыми младенцами. © stripegiraffe / Reddit

Был у нас в саду утренник, тема — профессии родителей. Дети нарядные, родители на стульчиках ждут представление. Одним из номеров был допрос детей о профессиях родителей. Наступила моя очередь, и у меня спрашивают, кем мама работает. А я блею: «Бюстгальтером». Потом спрашивают, где она работает. Выдаю: «В бюстгальтерии». © but9vkanekuz9va9 / Pikabu

Я думал, что белки милые, пока мой сын не назвал их крысами с пушистыми хвостами. © unknown author / Quora

В детстве мой брат называл нарезанный огурец зеленым сыром. А я — красным сыром, и никто не мог меня разубедить. Родители думали, что я делаю это назло брату. Правда, потом выяснилось, что я дальтоник. © socks_and_crocs_ / Reddit

«Сын прозвал это слоном»

Мой 6-летний сын называет нашего пса псцом! Бегает по квартире с криками: «Где ты, псец?» © Подслушано / Ideer

Весь день мой маленький братишка, который еще плохо говорит, кричал: «Отец! Отец!» Я ему объясняла, что папа на работе. А он мне: «Нет! Не папа, а отец!» Я долго гадала. И вот, когда вечером пришел папа, брат подскочил к нему и кричит: «Ура, отец!» Взял планшет у него из рук и ушел. Стоит задуматься, почему ребенок называет планшет отцом. © Подслушано / Ideer

Дочь называет дезодорант макияжем для подмышек. Не благодарите. © StephenAmell / Twitter

Cестра год назад родила ребенка. Воспитывает без мужа, ей помогают наши родители. Мой племянник называет меня папой. Мне это очень нравится, но дело в том, что я ему тетя. © Подслушано / Ideer

«Дочь называет их летающими линиями»