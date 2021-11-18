20+ детей, которые будто были рождены для того, чтобы помочь родителям постичь дзен

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Пожалуй, каждому родителю есть что рассказать о проделках своих детей. Разбитая техника, рассыпанная мелочевка, исписанные стены и поломанная мебель — все это, на самом деле, весьма небольшая плата за счастье быть мамой или папой.

Мы в AdMe.ru уверены, что пошалить любят практически все малыши, но каждый делает это по-своему. И наша статья — прямое тому доказательство.

«Прошлой ночью пошла спать и чуть не схлопотала сердечный приступ. Дочка уверяет, что просто напечатала это для школы. Врушка!»

«Мой ребенок съел полбанана утром. Это вторая половина. Почему так-то?»

«С телевизора пленку еще даже не сняли — сынок успел обновить»

«2-летняя дочь удивила меня новым дизайном моей приставки PS5»

Раньше в паутину попадали бабочки, а теперь — бабушки

Сыну было лет 5–6, был большой фанат Человека-паука. Пришел к бабушке на выходные, та отлучилась в магазин. Он нашел большую бобину х/б ниток и наплел по всей квартире «паутину». Не передать «восторг» бабушки, когда она открыла дверь и зашла домой. © Татьяна Нарсеева. / Faceboоk

«Просто старшая дочь захотела костюм летучей мыши»

«Благодаря детям моя кастрюля стала выглядеть ослепительно. К счастью, тепло помогло удалить клей»

«Мой ребенок оборвал все листья с этой монстеры»

Наверное, модельером станет

Мой ребенок в детстве был просто любознательным: проверял, как ножницы режут разные, очень разные вещи. Провод от зарядки, одеяло, мамины лифчик и трусы, футболка брата, простыня, картонная книжка, носки — у всего аккуратно были надрезаны края. Пришлось выделять старые тряпки для экспериментов. Еще год я потом находила разрезы на разной одежде. © Darina Omurzakova / Faceboоk

«Дочь в зале на стене вот что нарисовала. Это озеро и рыбак, который ловит рыбу»

«Малыш научился пользоваться микроволновкой»

«Думаю, объяснения тут излишни»

Догадливый ребенок никогда скучать не будет

Дочь, 4 года, купается в ванне. Я вышла на минутку. Возвращаюсь, а в ванне облако из пены и резкий запах стирального порошка. Увидев мой удивленный взгляд, доча говорит, что до пены для ванны она не дотянулась, поэтому взяла стиральный порошок, насыпала в ванну и вспенила. © Ліана Леончик / Facebook

«Мой ребенок решил отбить бейсбольный мячик в сторону дома»

«Мой 10-месячный малыш отломал дверку буфета»

«Один мой ребенок уронил в гараже коробку, где лежала тщательно рассортированная мелочевка»

Наши родители умели развивать в детях смекалку

Жили небогато, без отца. Мама редко покупала конфеты, прятала их от нас в ящике комода, а ящик запирала на ключ. Мне было лет 5, и в голову пришла гениальная идея: выдвинуть полностью верхние ящики и тогда можно будет легко достать из нижнего пару конфет. Так продолжалось несколько дней, пока мама не заметила, что конфет стало в 3 раза меньше. © Динара Малая / Facebook

«Сын забыл свою газировку в морозилке»

«Попросил ребенка принести мне туалетную бумагу, чтобы я мог закончить свои дела. Вот что он притащил»

«Мой ребенок закинул книгу в стирку вместе со своим бельем. Вся одежда испорчена»

«Собираемся с сыном в школу. Смотрю, рюкзак какой-то подозрительно тяжелый. Открываю, а там... Ну е-мое!»

«Спрашиваю, мол, куда тебе 7 машинок-то. Ну не садик уже — 1-й класс все-таки. А у них там, оказывается, гонки на переменах. Ну, в принципе, лучше, чем в телефон залипать».