20 цитат из пабликов соцсети «ВКонтакте», где каждая буква исполнена мудрости
Существует всего 3 основных правила: «Если любишь — отпусти», «Если нужна — догони» и «Если хочешь порцию душевной философии — отправляйся в сеть „ВКонтакте“». Житейскую мудрость как она есть можно почерпнуть из пафосных статусов и множества морализаторских сообществ, успевших прославиться своей нелепостью далеко за пределами соцсети.
Мы в AdMe.ru искренне надеемся, что эта подборка цитат зарядит вас мотивацией, приведет к успеху, очистит вашу карму... ну или хотя бы повеселит.
Мэтт Деймон ерунды не посоветует
Так же, как и Вадим Зеланд (который Билл Гейтс)
Природоведение для начинающих
Тайное превосходство — залог крепких отношений
И не забудьте щепотку ненависти
Когда ты уверен в своих знаниях биологии
Но с математикой у тебя не очень
ЖКХ и налоги — для слабаков
УК РФ тоже
Когда играешь только по своим правилам
Я сначала ничего не понял, а потом еще раз не понял
Подождите-ка...
Это называется «воображение»
Цитаты для самых маленьких леди...
...и маленьких джентльменов
Губы нектарина, глаза маргарина
И, конечно, классика
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