20 цитат из пабликов соцсети «ВКонтакте», где каждая буква исполнена мудрости

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Существует всего 3 основных правила: «Если любишь — отпусти», «Если нужна — догони» и «Если хочешь порцию душевной философии — отправляйся в сеть „ВКонтакте“». Житейскую мудрость как она есть можно почерпнуть из пафосных статусов и множества морализаторских сообществ, успевших прославиться своей нелепостью далеко за пределами соцсети.

Мы в AdMe.ru искренне надеемся, что эта подборка цитат зарядит вас мотивацией, приведет к успеху, очистит вашу карму... ну или хотя бы повеселит.

Мэтт Деймон ерунды не посоветует

Так же, как и Вадим Зеланд (который Билл Гейтс)

Природоведение для начинающих

Тайное превосходство — залог крепких отношений

И не забудьте щепотку ненависти

Когда ты уверен в своих знаниях биологии

Но с математикой у тебя не очень

ЖКХ и налоги — для слабаков

УК РФ тоже

Когда играешь только по своим правилам

Я сначала ничего не понял, а потом еще раз не понял

Подождите-ка...

Это называется «воображение»

Цитаты для самых маленьких леди...

...и маленьких джентльменов

Губы нектарина, глаза маргарина

И, конечно, классика