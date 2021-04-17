20+ циничных истин, которые лучше осознать до того, как жизнь подставит подножку

Однажды мой учитель по латыни, спокойный англичанин за 60, сказал: «Нет смысла во всем этом опыте, который делает нас сильнее, ведь в итоге жизнь дана нам для счастья, а не для того, чтобы быть и учиться быть сильными». © juliegagi / Twitter

Люди никогда не закрывают свой рот. В 2010 году я весил 37 кг и меня дразнили «щепкой». Все давали мне советы: «Ешь больше десертов», «Ни одна девушка не выйдет за тебя замуж». Они понемногу отравляли мою жизнь. В 2015 году я весил 60 кг, и люди советовали мне набрать еще немного веса. В 2018 году у меня появился живот, я стал весить 75 кг и пристрастился к вредным привычкам. Теперь все советуют мне сесть на диету и говорят, что ни одна девушка не выйдет за меня замуж. Сейчас я решил, что пришло время измениться, но предпочитаю наслаждаться своей жизнью, а не обращать внимание на критику. © Rakshith Akira / Quora