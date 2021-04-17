20+ циничных истин, которые лучше осознать до того, как жизнь подставит подножку
Отбросив лицемерие и ложь, обычные люди решили порассуждать о всем понятных вещах — счастье, отношениях, деньгах, творчестве и саморазвитии. В этой статье вы не найдете набивших оскомину истин, а лишь свежий взгляд на жизнь от тех, кто не боится говорить правду.
Редакция AdMe.ru убеждена, что и вам есть что сказать на этот счет, поэтому решила опубликовать эти суждения и мысли. Думаем, какие-то из них непременно найдут отклик в вашей душе.
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Однажды мой учитель по латыни, спокойный англичанин за 60, сказал: «Нет смысла во всем этом опыте, который делает нас сильнее, ведь в итоге жизнь дана нам для счастья, а не для того, чтобы быть и учиться быть сильными». © juliegagi / Twitter
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Люди никогда не закрывают свой рот. В 2010 году я весил 37 кг и меня дразнили «щепкой». Все давали мне советы: «Ешь больше десертов», «Ни одна девушка не выйдет за тебя замуж». Они понемногу отравляли мою жизнь. В 2015 году я весил 60 кг, и люди советовали мне набрать еще немного веса. В 2018 году у меня появился живот, я стал весить 75 кг и пристрастился к вредным привычкам. Теперь все советуют мне сесть на диету и говорят, что ни одна девушка не выйдет за меня замуж. Сейчас я решил, что пришло время измениться, но предпочитаю наслаждаться своей жизнью, а не обращать внимание на критику. © Rakshith Akira / Quora
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Работаю врачом 10 лет. Работы очень много, отношений и семьи пока нет. За это время располнел, забросил спорт, хотя очень люблю на лыжах кататься. Но как-то одна пациентка попросила ее посмотреть после приема. График был плотный, но остался еще на час. А она потом говорит: «Вы такой хороший, никому не отказываете». И тут у меня как отрезало. Вспомнил, что эту же фразу говорили, когда не стало моего коллеги, хорошего детского хирурга, ему и полтинника не было. Взял отпуск, заказал новые лыжи и билеты, купил абонемент в фитнес, начал следить за питанием и сном. Не знаю, надолго ли меня хватит, но жизнь не стоит откладывать на потом. © Подслушано / Ideer
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Настоящие монстры прячутся не под кроватью, настоящие монстры требуют хорошо работать за 15 тысяч в месяц. © hyper228 / PIkabu
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Фразу «прости меня» чаще всего говорят те, кто ни в чем не виноват. Они просто по-настоящему дорожат другими людьми. © Подслушано / Ideer
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Где-то давно прочитал. Если сейчас у вас Maybach, а в детстве не было даже велосипеда, то в детстве у вас все равно не было велосипеда. © fleyg / Pikabu
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Вся экономия в конечном итоге сводится к тому, что ты экономишь на своем здоровье, ощущениях и эмоциях, недополучая то, за что в будущем будешь готов отдать любые деньги. © BEDPOuD / Pikabu
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Прохожу курс по детской психологии и услышала замечательную фразу: «Каждый раз, когда вы навязываете ребенку свои интересы и хотите, чтобы он против своей воли реализовался в том, в чем не смогли вы, спросите себя: „Я подарила жизнь ребенку или я подарила жизнь ребенка себе?“». © Wizard_Severus / Twitter
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Никто, кроме ваших родителей и, возможно, пары друзей, на самом деле не заботится о вас. Многие из ваших «друзей» будут завидовать вам, если у вас все будет хорошо, и радоваться, если это будет не так. © Shweta Mehta / Quora
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Я бы не хотела, чтобы мой ребенок вырос в семье, где суши или пицца — это праздник. © akirarussia / Twitter
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«Ты ничего не знаешь о человеке, пока не делил с ним наследство». Эту фразу сказал мой друг, и, блин, как он был прав. Это ужасно: судиться с собственной сестрой, которую ты знаешь с самого детства, потому что она не хочет осознать, что в завещании ее имени нет. © Подслушано / Ideer
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Сына маминой подруги вам никогда не превзойти. © apero / Pikabu
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Мама научила меня прекрасному правилу «уходи с неинтересного фильма». Неинтересным фильмом может быть дурацкий проект, в который ты зачем-то вписалась, работа, где тебя не ценят, отношения, где ничего не складывается, и даже фильм с Макконахи, за билет на который ты заплатила 1 000 рублей. © veterinastya / Twitter
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Сотрудника довели до стресса, возлагая на него слишком много заданий. Тогда он сказал: «Делайте больше, чем другие ожидают от вас, и люди будут ожидать от вас этого и дальше». © Back2Bach / Reddit
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Вы платите за незнание. Эту историю рассказал нам учитель химии. Его приятель занимается ремонтом кондиционеров. Как-то ему позвонила милая женщина и сказала, что ее кондиционер горячий и не включается. У этого парня есть фиксированная плата за вызов — $ 100. Он приехал, подошел к кондиционеру, проверил его и видит, что тот в порядке. А потом он посмотрел на шнур и увидел, что кондиционер не подключен. Он сказал об этом хозяйке, и она не расстроилась, а отдала ему деньги и только воскликнула: «Что ж, нужно платить за недостаток знания». © DigiDuncan / Reddit
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В детстве, чтобы ходить на занятия по фортепиано, мне приходилось учиться исключительно на пятерки. Если мои оценки падали хоть на балл, родители не позволяли мне ходить на внеклассные занятия. Это привело меня к выводу, что мир справедлив, а тяжелый труд вознаграждается. Но даже когда я была на высоте, происходили несправедливые вещи: меня обманывали, мою машину взламывали, а офисный тиран выбирал меня своей жертвой. Так я поняла, что многое из того, что происходило со мной, было вне моего контроля. Это не моя вина. Просто в мире есть плохие люди. © Melissa Myer / Quora
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Настоящий ад — это встретить человека, которым вы могли бы стать. © Deleted / Reddit
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Однажды я услышала фразу: «В каждом из нас сидит 500 совершенно ужасных произведений искусства. Вы не сможете создавать достойные вещи, пока не избавитесь от них». После этого я перестала расстраиваться из-за того, что в очередной раз что-то напортачила в своей картине. © redsamala / Reddit
«Автопортрет в 8 лет и в 17».
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Если вы пришли раньше, то вы пришли вовремя. Если вы пришли вовремя — значит, вы опоздали. © Deleted / Reddit
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Однажды я был в спортзале и вслух задался вопросом, увижу ли я когда-нибудь результаты. Парень рядом со мной, который был довольно накачан, сказал с ухмылкой: «Как бы усердно ты ни тренировался, всегда найдется кто-то здоровеннее тебя. И те, кто считает тебя крупнее. Просто научись мириться с этим и работай над собой». Надо сказать, что этот совет применим ко многим другим жизненным сферам, помимо тренировок. © LartisteDaJour / Reddit
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«Вы бы не стали так беспокоиться из-за того, что думают о вас другие, если бы знали, как редко они это делают». Я знаю, что это цитата Рузвельта, но она мне запомнилась на всю жизнь. © Ron_Textall / Reddit
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В марте 2016 года я сидел и работал в офисе, когда руководитель отдела кадров позвал меня к себе. Там же был и мой директор. Я думал, что мы обсудим обычные вопросы, связанные с работой, а руководитель отдела кадров сказал мне, что вынужден меня уволить из-за сокращений на работе. Я был жутко расстроен, и это продолжалось месяцами, но все же ходил на собеседования. Теперь я работаю в одной из топовых компаний. Иногда плохая ситуация оборачивается в вашу пользу. © Anonymous / Quora
Бонус
Однажды мы собрались с друзьями на шашлыки. Пока одни нанизывали мясо, другие разжигали угли, дети организовали набег на земляничную поляну.
— Ох, еле вырвались, — затеял разговор один из приятелей. — Работаю без выходных на двух работах, дома только сплю. Отпуск у моря сам себя не заработает. Да и то машину нужно поменять, то жене шубу купить.
Мы покивали головами, а супруга другого приятеля взглянула на своего мужа с немым укором: «Учись!» И тут с поляны прибежали дети, а сын первого приятеля подбежал к отцу:
— Папа! А Боря с папой ездят на рыбалку, играют в футбол и собирают конструктор! А Мишка с папой чинят велосипед и выжигают! Почему мы этого не делаем?
— Сынок, ты же знаешь: папе нужно работать, чтобы мы все поехали на море.
— Папа! Но зачем тебе уставать целый год, чтобы отдыхать две недели? © Yanina13 / Pikabu
С каким из приведенных высказываний вы категорически не согласны и почему? Какая из цитат запала в вам душу или близка из собственного опыта?