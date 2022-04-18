20+ чудаков, в чьих поступках логику найти сложнее, чем иголку в стоге сена

Говорят, логика — это смирительная рубашка фантазии, хотя иногда кажется, будто эти вещи идут рука об руку. У каждого из нас свои убеждения и тем более вкусы, а учить других людей жизни как минимум не очень тактично. Но решения и выбор отдельных индивидуумов порой вызывают у окружающих уйму вопросов. Пусть они и вольны поступать так, как их душе угодно, но ведь полюбопытствовать, что подтолкнуло их к определенным действиям, всегда можно.

Мы в AdMe.ru снимаем шляпу перед людьми, которые руководствуются понятной лишь им одним логикой и, кажется, совсем не парятся по этому поводу. А бонус напомнит, что животные тоже не прочь иногда порвать шаблоны.

1. «Моя начальница, взрослая женщина с высокой зарплатой, пила чай и пролила его на ноутбук. Я посоветовала ей посыпать клавиатуру рисом. Так она купила в магазине рис, заварила его и сделала это»

2. «Мой папа нанял команду профессионалов для установки забора после расширения подъездной дорожки»

3. «Каждый охотник желает знать, где, блин, фазан»

4. «Незнакомый мужчина только что остановил меня на улице и сказал, что я очень красивая, а еще спросил, есть ли у меня парень. Выгляжу я сейчас так, на минуточку»

5. «Моя дочь „застряла“ за дверцей шкафа, которую сама же и держит»

6. Интересно, проблема в лишнем кране или в недостающей раковине?

7. «Мой парень воспринял мою просьбу слишком буквально, когда я попросила его намазать одну половину тостов маслом, а другую — арахисовой пастой»

8. «Сын вызвался помочь мне с готовкой. Попросила его глаз не спускать с этого противня»

9. «Это худшая уборная, которую мне приходилось видеть»

10. «Я понятия не имею, почему моя мама так поступила»

«Чай». «Кофе».

11. «Пошли мы сегодня в парк побросать мяч»

12. «Сын заверил меня, что покормил кота»

13. Студент включил фонарик на телефоне, чтобы зарядить пауэрбанк на солнечных батареях, чтобы потом зарядить свой телефон

14. «Дочь захотела Барби-кентавра»

15. «Хозяин квартиры, которую я снимаю, по всей видимости, думал, что мой рост метра 1,5»

16. «Мой парень думал, что блюдо „куриный попкорн“ должно выглядеть вот так»

17. Экологичнее упаковки и не придумаешь

18. «Моя дочь сидит здесь уже больше часа»

19. «Так мои родители расставляют книги на полках»

20. «Преподаватель на моих кулинарных курсах нашел в духовке сгоревшую пиццу и решил сделать из нее настенные часы»

21. «Прихожу я утром на работу, заглядываю в сумку с обедом. Жена собирала»

22. «Приехала в гости к подруге. Вы только поглядите, что ее папа использует в качестве столика — старенький системный блок»

23. «Попросил жену купить носки»

Бонус: «У моего кота 3 лежанки»