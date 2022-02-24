20 читательниц AdMe.ru, которые в салоне красоты получили не красоту, а сплошное расстройство

Парикмахер, который с полуслова понимает, какую стрижку или прическу хочет клиентка, на вес золота, и каждая женщина знает это не понаслышке. Потому и старается ходить только к хорошо проверенному мастеру. А то, бывает, зайдешь в солидный с виду салон красоты, попросишь банально подрезать кончики волос, но в итоге уходишь оттуда со слезами на глазах и с «горшком» на голове.

Читатели AdMe.ru рассказали как раз о таких горе-парикмахерах, работу которых они еще долго будут вспоминать с болью в сердце. А в конце статьи мы приведем доказательство того, что порой лучше сходить в обычную парикмахерскую, чем в пафосный и крутой салон красоты.

Сняла наращенные волосы. Мои чуть ниже плеч. Попросила по прямой подрезать кончики, чтобы отращивать свои. Мастер раз 20 (!) до и после мытья спрашивала, сколько нужно срезать. Я и подумала, что все в порядке, взяла журнал и расслабилась. Зря. Очнулась, когда мне уже брили затылок: стрижка получилась ассиметричная, полный авангард. У меня была истерика... © Елена Архарова / Facebook

Я один раз зашла в салон, попросила меня подстричь. Девушка была занята, велела сесть в кресло, подождать. Подошел парень. Я спросила: «Вы мой парикмахер?» Ответил утвердительно. Так он обкорнал меня так, что я весь вечер плакала! Муж ходил туда ругаться. А спустя некоторое время узнала через знакомых, что тот парень, который меня тогда изуродовал, совсем не парикмахер, а муж парикмахерши, зашедший к ней после работы, и работает он машинистом на ЖД! © елена панасенко / Facebook

В день свадьбы делала укладку в парикмахерской. Мастер решила покреативить, хотя я высказала сомнения. Через полчаса ее работы я потребовала все это чудо убрать с головы и уложить как обычно... А однажды парикмахер так увлеклась процессом стрижки, что я себя не узнала. У домашних тоже был легкий шок. Но что ж, волосы не зубы — отросли! © Лилия Свириденко / Facebook

Тысячу раз такое было: то брови сделают слишком черными и широкими, то челку срежут так, что она потом недели 2 торчит в разные стороны. © Кира Кира / Facebook

Я обладательница светло-русых волос, и у меня было 2 крайне неудачных истории. В первом случае было плохо все: сама стрижка — «горшок» вместо каре, а еще «цыплячий» цвет вместо цвета «шампань». Во втором случае вместо цвета «шоколад / орех» был черный. Я тогда ревела. Мастер 3 (!) раза делала мне экспресс-осветление, после которого я 2 года просто отращивала свои волосы. © Евгения / AdMe

Просила сделать мне химическую завивку, чтобы были мягкие локоны. А мне сделали «мелкий бес» и сказали: «Чтобы были крупные, надо дома на бигуди накрутить». И это в дорогом салоне в Москве. © Алия Исхакова / Facebook

Попросила сделать боб до подбородка. Вопрос: «А до какого из?» © Маргарита Щербакова / Facebook

Было такое со свадебным макияжем: мастер решила накрасить меня так, как она сама видит. Когда я подошла к зеркалу, ужаснулась. Слава богу, это был пробный макияж, но мне все равно пришлось за него заплатить. © Юлия Шегимага / Facebook

Попала как-то к мастеру по татуажу бровей. Судя по фото в соцсетях, она вроде ничего так делала, так что я надеялась, что и у меня будет не хуже. Но в итоге одна бровь оказалась длиннее другой. Естественно, на коррекцию к ней я уже не решилась идти. Первые дня 2 ревела в подушку от обиды и отчаяния, успокаивали меня всей семьей. Корректирую сама тенями уже год, и вроде сейчас не настолько катастрофично смотрятся, как сразу после процедуры. © Олеся Баренцева / Facebook

Больше полугода отращивала волосы после стрижки, длина была уже на 3–4 см ниже подбородка. Сказала мастеру, что не хочу больше короткую стрижку, надо лишь кончики подровнять и челку... Вышла с «горшком» на голове, иначе эту стрижку назвать нельзя! Попыталась себя успокоить, мол, волосы не зубы — отрастут... Ждать мне еще полгода минимум. © Liva Shakale / Facebook

Моей подруге как-то «подровняли кончики». При этом длина волос уменьшилась: было до пояса, стало до плеч. © Таня Черкашина / AdMe

Последний раз просила сделать боб-каре с удлинением ниже подбородка. Получилось выше подбородка, и удлинением там даже не пахло... © Ольга Харченко / Facebook

Я как-то, году в 2014-м, попала к мастеру, которая сделала мне брови-ниточки из 90-х... © Галина Созонтова / Facebook

Однажды мне сделали мелирование. А поскольку мастер нанесла краску неравномерно, мои пряди выглядели как мех гиены — пятна по всей длине. Мастер сказала, что после мытья головы это уйдет. Ага, сейчас. Не ушло, пришлось потом все полностью осветлять у другого мастера и тонировать получившуюся желтизну. И, конечно, волосы пережглись от таких манипуляций. Пришлось немного состричь. А ведь я отращивала волосы, и мне дорог был каждый сантиметр. © Лилия Гнутова / Facebook

Я вышла из салона, и муж меня не узнал. Зашла блондинкой с длинными волосами, а вышла черной с куцыми волосами. Я в дополнение к стрижке попросила вернуть мой цвет волос: от природы я русая с рыжим, но с годами потемнела, хотя «рыжинка» осталась. А тут прям черный ближе к баклажановому был. Обещали, что смоется. Ага, 10 раз. © Milka Schoko / AdMe

Пришла однажды к модному мастеру с рекомендациями. Принесла фотографию того, что я хочу иметь на своей голове. Только попросила подлиннее, так как у меня шея довольно короткая и плотная. Мне сделали даже короче, чем на фото, и в форме шлема... И в качестве бонуса проредили мои густые волосы. Хотелось надеть бумажный пакет на голову: было бы более эстетично. © Katya Lo / Facebook

Подруга отращивала волосы, чтобы сделать стрижку каре, дрожала за те пряди, что росли у виска. Наконец-то волосы отросли, и она пошла к мастеру. Объяснила, какую хочет стрижку, мастер кивнула, взяла ножницы и откромсала моей подруге волосы у виска чуть ли не под корень. Подруга плакала неделю. © Ирина Цопа / Facebook

Я как-то на открытии крутого салона в Москве выиграла сертификат на 10 тысяч. Записалась на стрижку и окрашивание. На укладку этой суммы уже не хватило, пришлось доплатить. В итоге из салона я вышла подстриженная и «уложенная» под тетку из СССР лет 50. Уверена, они просто не хотели, чтобы я к ним еще приходила. И, конечно, ноги моей там больше не было. © Olga Chipizubova / Facebook

Год назад решила, что хватит красить волосы дома, пойду в парикмахерскую. Но там испортили волосы так, что вот уже год прошел, а волосы все еще не пришли в себя. Было очень обидно, жалко денег и времени. На окрашивание волос средней длины тогда ушло 5 с половиной часов, а ведь я не делала ничего оригинального. Пришла к ним рыжая, хотела еще более рыжий и яркий оттенок, а покрасили меня в темно-красный... © Tatyana Yatsun-Khorolsky / Facebook

Решила сходить к парикмахеру, которого посоветовала знакомая. Нужно было окрашивание и вечерняя укладка. Хорошо, что не подстриглась у нее, так как вышла я бабулькой с райсобеса. И слава богу, что до мероприятия еще время было. Побежала к своему мастеру. Когда он меня увидел... Никогда не забуду выражение его лица. Перекрасил, сделал легкую укладку, и я пошла красоткой. © Oksana Oksana / Facebook

Бонус: порой лучше сходить в обычную парикмахерскую, чем в пафосный салон красоты

Перед свадьбой специально отращивала волосы, чтобы мастеру было с чем работать (от ультракоротких волос до просто короткого каре). Мне нужна была короткая ассиметричная стрижка типа пикси. Я нашла салон на другом конце города, с портфолио и уверениями, что их мастера специализируются на креативных стрижках. Во время записи уточнила все моменты, прислала фото «образца»... В итоге мне настригли такую фигню, что у меня руки опустились. Просить что-то исправлять я побоялась.

Приехала домой, помыла голову, попробовала уложить волосы и так, и эдак — все равно фигня. Поплелась в единственную местную парикмахерскую. Там колоритная тетя долго и задумчиво ходила вокруг меня, сокрушаясь, что тут все плохо и у кого-то руки растут из одного места. И сделала из моей головы конфетку. Эта стрижка стала одной из лучших в моей жизни. © Мария Чернопольская / Facebook