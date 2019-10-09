20+ читательниц AdMe.ru рассказали о любимых мужьях. Кажется, в них каждая женщина узнает своего
Ученые считают, что счастливый брак продлевает жизнь и защищает от болезней. У каждой замужней женщины найдется возможность жить дольше. Ведь наши любимые мужья не устают генерировать ситуации, поднимающие настроение.
Мы в AdMe.ru попросили читательниц поделиться фактами из семейной жизни, прочитали все комментарии и спешим показать их вам.
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Однажды мы были в лодке и решили с моей второй половиной потягаться веслами, кто кого перетянет в свою сторону. В азарте спора мое весло выпало из уключины. Естественно, я потеряла равновесие: весло упало за борт, а я спиной опрокинулась на дно лодки. Картина маслом — мой орет: «Весло тонет! Спасай весло!» Мне ничего не оставалось делать, как сказать ему со дна лодки: «Весла не тонут: они деревянные». © Emma Loera / facebook
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Сказала своему мужчине, что иду в парикмахерскую. Прихожу домой. Он: «Красивый цвет получился у тебя». А я вообще-то стричься ходила. © Sebnem İbrahim / facebook
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Попросила мужа купить скумбрию холодного копчения, он мне перезванивает и говорит: «Милая, а вяленой горбуши нет. Что купить?» © Екатерина Олешкевич / facebook
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А у меня муж — дальтоник. Когда он говорит: «Где моя синяя футболка? Где мои зеленые спортивки?» — я действительно не понимаю, о чем он. Никаких зеленых спортивок у него нет. © Elena Korennaya / facebook
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Ходила на педикюр. Прихожу домой, муж берет мою руку, смотрит и говорит: «Вот сейчас намного красивее сделали!» © Елена Торнадо / facebook
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Муж не любит искать вещи, то есть он их ищет, но как бы глянул — на полочке нет, а я подхожу к этой же полочке, и — вуаля! — оно там есть. Он смеется и говорит, что я подбросила. А я знаю, что он просто не хочет искать. © Анастасия Наприева / facebook
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Такая же история. Я прикалываюсь, водя руками и приговаривая: «Ахалай-махалай, ляськи-масяськи, появись!» И — вуаля! — ржем вместе. В браке 14 лет. © Tatiana Bespalova / facebook
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Мой супруг, чтобы доказать, что мне не идут крашеные брови и я похожа на собачку, пошел и накрасил свои. В итоге от насурьмленных дочерна бровей я отказалась. © Assem Kaltayeva / facebook
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С мужем вместе почти 30 лет. Каждое действие он начинает с вопроса: «А где моя синяя футболка, носки, штаны?» Первые пару лет я вставала и находила, теперь не реагирую на этот вопрос. Муж просто говорит эту фразу, а потом сам идет, все достает и все находит. Моя задача — промолчать. © Лика Гаврилевич / facebook
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Меня супруг среди ночи разбудил, чтобы накормить. Это было ужасно мило. А еще он до встречи со мной считал наматрасник простыней на резинке. © Irina Nikolaevskaya-Pozharskaya / facebook
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В магазине мясник, поглядывая на моего мужа, стоящего неподалеку, спрашивает: «Твой муж?» Я ему сурово отвечаю: «Да». Мясник говорит: «Красивый...» Занавес. © Mila Berezanski / facebook
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Мой отец как-то купил маме помаду и накрасил ею свои губы, чтоб показать маме, как на губах смотрится. © Ольга Попова / facebook
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Первый раз пригласила тогда еще будущего мужа к себе домой, а сама думаю: «Только бы шифоньер открывать не пришлось, там такой беспорядок». И вот, что произошло не помню, но открыть при нем его пришлось и он такой: «Уау, у тебя тут такой порядок!» Уточнять не стала, но еще долго было загадкой, подколол или и впрямь удивился? Когда впервые пришла к нему, то первым делом в его шкаф заглянула. Он не пошутил, он действительно тогда удивился моей чистоте. © Надежда Н / adme
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Я в периоды беременности иногда вставала ночью подъесть что-нибудь, и муж мне всегда составлял компанию. © Наталья Каналы / facebook
- Мой безумно боится пауков, но каждый раз бросается на них, потому что я тоже боюсь. И еще он кокетничает, когда его просят показать паспорт при покупке алкоголя. Мол, хорошо сохранился, симпатичненький, приятно. © Любовь Лави
- У моего деда было прозвище Маруся Где Мои Запчасти. Бабушке приходилось искать то, что дед раскидал в своем же гараже. И она находила. А дед не мог. © Наталья Наталья / facebook
- Всегда думала, что истории про мужей, которые что-то найти не могут, а женщины моментально находят, — выдумки, но... Понадобится моему мужу мерный стакан — бегает по кухне, ищет. Я с дивана подаю голос: «В угловом шкафу он — там, где посуда вся. Кажется, на средней полке». Он открывает шкаф, роется и, рассерженный, приходит ко мне с пустыми руками. Вздыхаю, подхожу к этому же шкафу и прямо на том уровне, где должны быть глаза мужа, нахожу этот мерный стаканчик. Прямо на краю полки — гляди, сейчас свалится. Отдаю мужу, ухожу под его крик: «Да как так?!» © RagDolly / adme
- Муж мерит футболку у зеркала: «Ну нет, я в этой майке как какой-то толстый коротышка...»
Я: «Снимай скорее — сразу станешь как двухметровый Аполлон». © Yulia Anulova / facebook
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А я с самого начала приучала мужа к ответственности:
— Где мои пассатижи?
— А слабо ответить, где моя сливовая помада? © Marilena Stepanova / facebook
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А мой, когда я занимаюсь спортом, специально приносит еду и ест вкусняшки. Он против того, чтобы я худела, но я не сдаюсь. Тогда он звонит всем своим друзьям и рассказывает, как мы теперь классно живем, ведь все вкусняшки ему достаются и теперь денег совсем мало на еду уходит. © Ната Икра Красная / facebook
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Недели две не убирали в квартире. Муж не выдержал и так, без претензий говорит: «Давай хоть пол в квартире протрем, а то мы скоро подъезд пачкать начнем, выходя из дома». © Яна Гергус / facebook
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Вопрос главы семьи 7-летнему сыну: «Ты есть будешь?»
Сын отвечает: «Да».
Глава семьи говорит: «Тогда и мне насыпь». © Виктория Лунная / facebook
Узнаете в ком-нибудь из наших героев своего избранника? А какие у вас есть семейные истории?
Фото на превью Elena Korennaya / facebook