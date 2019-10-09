20+ читательниц AdMe.ru рассказали о любимых мужьях. Кажется, в них каждая женщина узнает своего

Первый раз пригласила тогда еще будущего мужа к себе домой, а сама думаю: «Только бы шифоньер открывать не пришлось, там такой беспорядок». И вот, что произошло не помню, но открыть при нем его пришлось и он такой: «Уау, у тебя тут такой порядок!» Уточнять не стала, но еще долго было загадкой, подколол или и впрямь удивился? Когда впервые пришла к нему, то первым делом в его шкаф заглянула. Он не пошутил, он действительно тогда удивился моей чистоте. © Надежда Н / adme