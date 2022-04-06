Читатели AdMe.ru рассказали о песенных ослышках, и вы вряд ли видели на этой неделе что-то потешнеe
Хорошо все-таки, когда фантазия работает лучше, чем слух. Ведь в обычных песнях ты можешь вместо оригинального текста услышать нечто совершенно другое, гораздо более интригующее. И потом становится даже немного обидно, что на деле все куда прозаичнее, чем казалось, и песня вовсе не про загадочную красавицу Икубку.
Мы в AdMe.ru не устаем хохотать над ослышками в песнях, так что представляем вашему вниманию очередную подборку случаев, когда воображение опередило слух.
- «Вся жизнь впереди, наденься и жди...» Еще удивлялась, какие неграмотные песни, правильно же «оденься».
- «На дальней станции сойду — трава по пояс». Довольно долго считал, что Сайду — это название той самой дальней станции, где-нибудь в Казахстане или, может быть, на Дальнем Востоке. Даже пару раз пытался на карте найти.
- Когда мой дедушка пел «Любо, братцы, любо», я думал, кто же такая Люба Брацелюба. © Евгений / AdMe
- Я думала, в песне «Перемен!» группы Кино поется: «В нашем смехе и в наших слезах импульсация», а там — «и в пульсации вен». Узнала, как правильно, только когда загуглила текст песни. Но до сих пор слышу «импульсацию». © Упрямый мечтатель / AdMe
- В детстве не могла понять, что такое «ватына» в песне: «Что стоишь, качаясь, тонкая рябина, головой склоняясь до самого тына». Мне всегда слышалось «да сама ватына».
- Я не знала, кто такие «васадули» и что они делают в огороде.
- А я думала, что в «Смуглянке» поется про дерево такое — рас. Ну есть же вяз, может быть и рас. «Рас кудрявый», «клен зеленый», «лист резной» — достоинства любимых деревьев перечисляет. © Ольга Филимонова / AdMe
- В детстве пару раз услышала песню Юрия Антонова «Лунная дорожка сверкает серебром» и несколько лет наивно полагала, что там пелось «Лунная сорока таскает серебро». Весь прикол пропал, когда мне напели настоящие слова этой песни. © Марьяна / AdMe
- Я в «Беловежской пуще» всегда слышала «Как олень, я с колен пью святую твою...»
И думала: как-то это не очень — признаваться, что ты что-то делаешь как олень. © Anastomus / AdMe
- Насчет «красавице и кубку»: брат просто до драки доказывал мне, что надо петь «красавице-якутке». А когда я спрашивала, откуда во Франции якутка, он говорил, что просто слова такие и к Франции они не относятся.
- А сестренка моей подруги свято верила, что там «красавица-якубка». Она потом так и говорила про красивых тетенек и девочек: «Ой, какая красавица, прям красавица-якубка!» © Марья Леонидовна / AdMe
- Так, стоп, а Овсиенко реально поет «по тишине аллей»? Я всегда думал, что она своему спутнику говорит, чтобы он шел потише, то есть медленнее, и не алел, то есть не краснел...
- В песне «Попытка № 5» слышала следующее: «А я Годзилла, я Годзилла». Никак не могла понять, зачем они так о себе, вроде же симпатичные девушки...
- Однажды знакомый спросил, что такое или кто такой Мабудь. Уточнили, где он это слышал. Оказалось, что в песне про «женщину, которая поет»: «Судьба, терпима будь».
- В песне про небо Лондона поется «этих снов дороже ничего и нет», но в самой первой концертной версии я упорно слышала «этих снов дорочных». Что такое «дорочные сны», долго не могла понять, пока не послушала студийную версию. © Bienvenue / AdMe
- «Не говорите мне про щавель» — именно так, я была уверена, пелось в песне Юрия Антонова. Оказалось — «не говорите мне „прощай“». © Ирина Леонова / AdMe
- Я в детстве любил песню «Крысолов», там были такие слова: «Крысы жадной завистью полны». Я вместо них слышал «пасти сгрюбаны». У старых крыс пасть как будто загибается вниз, вот это я и представлял себе «сгрюбанной» пастью. © Michael Scherb / AdMe
- Будучи совсем маленькой, не могла разобрать, что поется в песне про волшебника-недоучку. Слышалось просто «А, перебарабатили! Е, перебарабатили!» вместо «Даром преподаватели время со мною тратили». © люблю макарончики / AdMe
- А мне в песне «Иванушек» слышалось следующее: «Два бездомных океана, класс». © Игорь Шегеда / AdMe
- Я одно время на радио часто слышала песню. Она меня бы ничем и не задела, но мне упорно слышалось, что там поют о «волосах с груди». В очередной раз услышав эту песню, я психанула, потому что решила, что петь о таком — это даже для современной эстрады перебор. Полезла на сайт радиостанции, посмотрела, что играет. Выяснила: песня «Голос и струны». © Anastomus / AdMe
А какая уморительная ерунда слышалась в песнях вам?
AdMe/Народное творчество/Читатели AdMe.ru рассказали о песенных ослышках, и вы вряд ли видели на этой неделе что-то потешнеe
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