Читатели AdMe.ru рассказали о песенных ослышках, и вы вряд ли видели на этой неделе что-то потешнеe

Хорошо все-таки, когда фантазия работает лучше, чем слух. Ведь в обычных песнях ты можешь вместо оригинального текста услышать нечто совершенно другое, гораздо более интригующее. И потом становится даже немного обидно, что на деле все куда прозаичнее, чем казалось, и песня вовсе не про загадочную красавицу Икубку.