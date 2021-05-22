20+ доказательств того, что и самым бесприютным четвероногим везет найти свой дом

Не всем братьям нашим меньшим везет с хозяевами. Некоторым четвероногим любимцам на пути к долгожданному и теплому дому приходится пережить немало перипетий. Если бы собаки и кошки умели говорить, они бы поведали массу историй, на фоне которых похождения Оливера Твиста покажутся веселыми приключениями. И потому особенно приятно, когда такие бедолаги наконец-то находят заботливых людей.

Мы в AdMe.ru всегда радуемся, когда печальные истории получают хороший финал. И искренне уважаем людей, которые готовы подарить свою любовь не только симпатичным и породистым котятам и щенкам, но и потрепанным, взрослым беспризорникам.

«2 месяца тому назад „удочерила“ эту девочку. Похоже, сегодня она тоже решила принять меня в семью»

«Мы только что взяли из приюта эту пожилую даму. Уже без ума от нее»

Билли наконец-то едет из приюта домой

«Нашей старенькой кошечке почти 18 лет. Она год провела в приюте, пока мы не забрали ее»

«Первые хозяева вернули Акали в приют. Спасибо им: теперь у меня есть лучший друг»

«2 недели назад я забрала пса из приюта. У него была самая грустная мордочка на свете. И поглядите на него теперь!»

«Этого котейку вернули обратно в приют. Забрала его к себе. Он „говорит“ мне спасибо каждый день, но даже не представляет, как благодарна ему я»

«Только что „усыновила“ этого мальчика. По-моему, он уже чувствует себя как дома»

Познакомьтесь: это Клара и Оливер. Клара забрала его из приюта, и теперь он повсюду с ней

«Вчера помогла этой девочке найти свой новый дом. Владельцы прислали мне ее фото»

«Работаю в приюте. Пока Хэтти ждала новых хозяев, она неожиданно стала членом нашей семьи. И я забрала ее домой»

«Предыдущая семья вернула этого приятеля в приют, потому что он оказался „слишком большим“. Забрала его. Добро пожаловать домой, парень!»

«Забрала из приюта своего первого кота. Он старенький, и у него куча болячек, но я все равно его обожаю»

«Не смогли оставить в приюте эту девочку. Ей 14 лет, и она глухая. Впервые ночует у нас дома, ей страшно. Поэтому муж лежит рядом и успокаивает ее»

«Наша „приемная“ собака раньше никогда не переступала порог дома. За всю свою жизнь. Взяли ее к себе, и она в первый раз спит на кровати»

Он прошел долгий путь от бездомного ветерана до идеального джентльмена

«Это Шайло, ему 13 лет. Предыдущие владельцы отправили его в приют, потому что он стал слишком старым. Там он провел 3 года. И вот уже год этот симпатяга живет с нами»

«Нуволетто провел в приюте 10 лет. У него никогда не было своего дома. Когда увидела его, это была любовь с первого взгляда»

«Я „усыновила“ этого 4-летнего кота. В приюте сказали, что он стеснительный и пугливый. Хватило 1 дня, чтобы все изменилось»

«Мы только что забрали Локи из приюта»

«Когда мы забрали Элизабет из приюта, она была очень стеснительной. Предыдущий владелец был с ней не слишком добр. А теперь, спасибо моей жене, это самая счастливая собака на свете»

«Джорджии 5 лет. Ее забрали со щенячьей фермы, и теперь она живет с нами»

Эта девочка наконец-то нашла свой дом

«Я познакомилась с этим хмурым 18-летним „дедушкой“ в приюте. Просто не смогла оставить его там»