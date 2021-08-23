20+ четвероногих, причудливые позы которых хозяева только и успевают постить

Домашние животные легко могут сбить хозяина с толку одной только своей позой. А еще они умеют проделывать такие эквилибристические трюки, что им позавидует любой спортсмен: стоят на голове, скользят на спине, катаются на животе — и все это без страховки и неудачных дублей.

Мы в AdMe.ru представляем вам фотографии от пользователей сети, которые сумели зафиксировать, как чудят их четвероногие друзья.

«Стало подозрительно тихо, поэтому я пошел искать кота и обнаружил, что он вот так спит в ванной»

«Там даже не было дупла, но он просто решил залезть на дерево и сделать вот это — засунуть в него нос»

Похоже, он сломался

С этим псом невозможно спокойно посидеть за компьютером

Он обожает ползать по дну кровати

Он может лежать так часами

Любит вздремнуть в машине

«Он украл мой горох!»

«Мой пес придумал довольно оригинальный способ держать предметы»

Не получается почесаться

Кошачье растение?

«Вот так я выгляжу, когда мне скучно и я совершенно не знаю, чем заняться»

Когда жалюзи не помеха, если твердо решил посмотреть в окно

Нина никак не может дотянуться до воды

Ему нравится тереться об стену, пока он не упадет

Он нашел самый эффективный способ обшерстить всю черную одежду сразу

Когда на улице жарко

Опрокинул лампу и приземлился на телевизор

Ошибка: файлы собаки повреждены

«Почему моя кошка продолжает это делать?»

«А не зарыться ли мне в кошачий наполнитель!»

Неудивительно, если кошка стащит рыбу или мясо, но когда она крадет вот это...