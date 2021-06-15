20+ четвероногих, которых не возьмут работать в театр только ввиду излишней волосатости

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Братья наши меньшие — самые искренние актеры, способные выражением мордочки передать все свои желания и переживания. Некоторые четвероногие настолько отточили свое сценическое мастерство, что одним только взглядом могут растопить сердца всех судей и получить «Оскара». Впрочем, всем лайкам под фото они однозначно предпочтут банку тушенки.

Мы в AdMe.ru разыскали животных, у которых все эмоции на мордочке написаны, и сразу решили их вам продемонстрировать.

«Моя собака боится кошек, они поняли это и теперь устраивают ей ловушки. Например, сегодня она просто пыталась подняться по лестнице»

Бендняга! Пукнул и вздрогнул от неожиданности

«Мы потеряли соску для малыша, оказывается, ее нашел этот товарищ»

«Мордочка Стеллы, если от меня пахнет другими кошками, когда я прихожу домой»

Целая история, рассказанная в 3 кадрах

Эти парни умеют добиться своего: пока двое пытаются разжалобить, один идет ва-банк

Чрезмерно взволнованный щенок

«Он делает такую печальную мордочку, когда не может сесть мне на колени, пока я за рулем»

«Мне все равно, это мой обед, я собираюсь его съесть»

«Мой кот спросонья»

«Моя собака не знает, что делать с морковкой»

Этот парень взволнован начесом пузика и солнечным светом!

«Успел сделать эту фотку моей кошки, когда прибирался во дворе»

Последнее, что увидела камера слежения

Это его любимая игрушка

Главное в таком деле — невозмутимость

Если он подмигнул вашей девчонке, считайте, что она уже не с вами

Oна молча заставляет себя гладить — просто смотрит прямо в душу

Свидание за ужином

Что-то кот не выглядит заинтересованным. Ржу не могу. © Tyr_Kukulkan / Reddit

Извините, сэр, не уделите мне минутку, чтобы поговорить о лакомствах?

Этого не может быть!