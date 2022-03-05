20+ черных котов, которые ломают стереотипы и приносят в дом лишь смех и радость

Суеверия, связанные с черными кошками, зависят от культурных особенностей той или иной страны. Где-то почему-то считается, что эти животные приносят несчастья. Однако, например, в Великобритании черные коты символизируют удачу. Шотландцы верят, что они привносят в дом богатство и процветание, а валлийские предания утверждают, что черные кошки обеспечивают хозяину крепкое здоровье. Также почтительно к этим животным относятся японцы.

Мы в AdMe.ru предпочитаем не доверять суевериям, поэтому считаем, что черные котики вызывают лишь умиление. И хозяева этих пушистиков не могут с нами не согласиться.

«— Что же такого он увидел?

— Я даже знать этого не хочу!»

«Осталась дома, чтобы восстановить душевное равновесие, и моя кошка не отходит от меня»

«— Я буквально плачу: какая она милая!

— Она как будто игрушечная!»

Лучшие друзья

«Я собирался встать и начать уборку...»

Глазищи

«Я тьма, я зло, я мимими!»

Какие хищники? Черные котики любят авокадо

«Мой дуралей храпит, как поросенок, и спит на моем зимнем одеяле, которое мне нужно отнести в химчистку»

Счастливый котейка

«Моему парню нужно было встать, но кошка сказала „нет“»

«Две мои черные бездны»

«Ваш котик немного похож на кролика»

Все котики любят коробочки

Толстячки

Каждый на своем посту

В позе кенгуру

Планируется атака

«Это наш кот Кайго, и я обожаю его клыки»

«Больше никогда не говори со мной или с моим сыном!»

«Я приютил этого „слишком обыкновенного“ и „слишком старого“ кота, когда ему было 13 лет. И это самый очаровательный питомец в мире, который проводит со мной дни напролет!»

«В мой первый день с этим крохой он подбадривал меня своей маленькой лапкой»