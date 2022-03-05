20+ черных котов, которые ломают стереотипы и приносят в дом лишь смех и радость
Суеверия, связанные с черными кошками, зависят от культурных особенностей той или иной страны. Где-то почему-то считается, что эти животные приносят несчастья. Однако, например, в Великобритании черные коты символизируют удачу. Шотландцы верят, что они привносят в дом богатство и процветание, а валлийские предания утверждают, что черные кошки обеспечивают хозяину крепкое здоровье. Также почтительно к этим животным относятся японцы.
Мы в AdMe.ru предпочитаем не доверять суевериям, поэтому считаем, что черные котики вызывают лишь умиление. И хозяева этих пушистиков не могут с нами не согласиться.
«Осталась дома, чтобы восстановить душевное равновесие, и моя кошка не отходит от меня»
«— Я буквально плачу: какая она милая!
— Она как будто игрушечная!»
Лучшие друзья
«Я собирался встать и начать уборку...»
Глазищи
«Я тьма, я зло, я мимими!»
Какие хищники? Черные котики любят авокадо
«Мой дуралей храпит, как поросенок, и спит на моем зимнем одеяле, которое мне нужно отнести в химчистку»
Счастливый котейка
«Моему парню нужно было встать, но кошка сказала „нет“»
«Две мои черные бездны»
«Ваш котик немного похож на кролика»
Все котики любят коробочки
Толстячки
Каждый на своем посту
В позе кенгуру
Планируется атака
«Это наш кот Кайго, и я обожаю его клыки»
«Больше никогда не говори со мной или с моим сыном!»
«Я приютил этого „слишком обыкновенного“ и „слишком старого“ кота, когда ему было 13 лет. И это самый очаровательный питомец в мире, который проводит со мной дни напролет!»
«В мой первый день с этим крохой он подбадривал меня своей маленькой лапкой»
А как вы относитесь к черным котам и кошкам?
Фото на превью aileen1027 / Reddit, Legitimate_Bag1895 / Reddit
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