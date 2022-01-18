20+ соседей, которые могли бы быть нормальными, но что-то пошло не так

Поселиться в таком месте, где рядом не оказалось бы ни одного человека, достаточно проблематично. И в общежитии, и в многоквартирном доме, и в частном секторе есть соседи, и среди них наверняка найдется хоть один с крайне своеобразным поведением. От такого человека можно ожидать чего угодно: от потопа до зоопарка.

Мы в AdMe.ru встречали разных соседей и сожалеем только об одном: что их, в отличие от самого жилья, обычно не выбирают.

Такой повод для знакомства с соседями сложно проигнорировать

«Соседи уезжали на 2 недели и попросили на время их отсутствия ухаживать за цветами. Когда вернулись, пришли за горшками и вручили презент»

«Смущаясь от неожиданности (все-таки полив цветов — дело ненапряжное), мы поблагодарили их за подарок. Соседи ушли. Открываем, а там такое. 3 „пшика“ осталось».

«Мой сосед по комнате уезжает на 6 дней, оставляя вот этот натюрморт в раковине»

«Соседи поливали мой балкон отбеливателем и грязной водой после мытья пола. Сегодня у них там, видимо, стошнило собаку»

«С этим ничего нельзя сделать, потому что я не знаю, кто именно хулиганит, ведь надо мной 3 этажа».

«Все это рабочие вывалили соседу около лифта, ходить невозможно было. Муж не поленился — заложил ему вечером проход. Утром они уже все убрали»

«Соседям было лень как следует убрать после Нового года, поэтому они просто вымели свой мусор в коридор»

«На улице произошла авария, из-за чего у всех было отключено отопление. Жене пишет соседка. Зачем? Загадка»

«В квартире не живу. Появляюсь раз в неделю цветы полить. Вчера вечером приехал, захожу и чувствую вонь. Холодильник перестал работать, содержимое стухло»

«Понимаю, что в половине квартиры нет электричества. Оказалось, что перебит кабель, идущий от подъездного щитка в квартиру. В коридоре в шкафу увидел это. Сосед просверлил смежную стену насквозь и воткнул свой электрический щит. Собираюсь его навестить».

Если в доме живет мастер парковки — всем не поздоровится

«Соседи сверху разрешают своим собакам писать на балконе, и все это стекает к нам»

Когда в квартире разводить грязь не хочется, а в подъезде — легко

«Знакомый сдал квартиру. Жильцы покрасили оконные рамы. Соседям сверху не понравился аромат — и вот результат»

«Мои соседи неделями хранят мусор в коридоре, прежде чем его выбросить»

«Захожу в подъезд, а там 3 козы! Наверное, ключи забыли»

Иногда соседи бывают слишком предприимчивыми

«Мои соседи полгода назад сломали ручку двери в тамбуре. Думаете, починили? Нет. Просто открывали тяжелую дверь методом засовывания пальца в дырку»

«Через 2 недели я установил новую ручку. Опять сломали. Приспособил кое-как. Через неделю опять нет ручки. Нашел ее в тамбуре под грудой их хлама. Теперь я ношу ручку с собой в сумке и, когда прихожу домой, вставляю в отверстие и комфортно открываю дверь. Они дальше открывают всей семьей дверь с помощью пальца по 3–5 минут. Так хитрые соседи наткнулись на принципиального».

«Есть у нас на последнем этаже сосед, мужик под 70 лет, одиночка без семьи. Вот так выглядит вход в его квартиру»

«Квартира завалена хламом с мусорки так, что попасть в нее невозможно. При этом ночевать ему приходится на этом стуле в коридоре».

«Соседи поздравили с Новым годом, взорвав петарду на стекле машины. Виновники моментально испарились»

«Некая женщина в годах, живущая на несколько этажей выше, слила 3 банки забродившего компота в унитаз. Он рванул у меня в квартире»

«Вся ванная затоплена компотом с ягодами и гроздьями винограда».

«Прихожу позавчера вечером с работы и вижу в комнате везде осколки от бетона. Поднял глаза наверх и обнаружил это»

«Буквально за пару дней до этого въехал новый сосед и решил полностью поменять полы. И видимо, увлекся. В итоге имеем 21 сквозную дырку и шикарную слышимость из квартиры сверху».

«Соседка попросила в долг ₽ 5 000 на пару дней. Я дала. Неделя прошла, две, месяц — тишина. Тут она приходит, говорит, мол, отдавать могу только частями, и сует мне это»

«По ее словам, тут ₽ 500, а больше пока вот совсем нету. Я бы ей, может, и поверила, если бы буквально вчера не видела, как она расплачивалась с доставщиком пиццы».