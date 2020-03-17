20+ человек вспомнили случаи, после которых могут смело отмечать второй день рождения

У меня дома установлена причудливой формы душевая кабина с небольшим сиденьем. Чисто теоретически ее можно наполнить водой и посидеть как в ванной, в маленькой неуютной ванной. И кто я такой, чтобы теорию не проверить на практике? Прикупил бомбочку, наполнил, залез, сижу. А я еще люблю, знаете, горячую ванну, чтобы прям все тело расслабилось, все тяготы с плеч спали, прям кайф. Но я идиот, потому что, пока лежал и чилился, не догадался открыть створки душевой, чтобы поступал свежий воздух. В итоге, когда я уже начал мыться и двигаться, а не лежать мешком картошки, в голову явно стрельнуло: «Черт, мы теряем сознание!» Я срочно открыл створки и вдохнул, а в следующую секунду, не контролируя свое тело, я сполз по стеночке и уселся на это сиденье. Как удобно оно там встроено, однако. В итоге я просидел минут пять, пытаясь прийти в себя, потому что я даже ничего не слышал. У меня уши заложило, трясло так сильно. Голова тяжелая. Кое-как домылся и вылез на полусогнутых. Лежу, отдыхаю от потрясений. Мораль сей басни такова: не закрывайте створки душевой, когда находитесь в горячей воде. Дайте кислороду поступать в ваши легкие. © BlackInsomnia13 / Twitter