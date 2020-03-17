20+ человек вспомнили случаи, после которых могут смело отмечать второй день рождения
Наверное, многие видели фильм «Пункт назначения». Первая часть популярной франшизы начинается с того, что главный герой заставляет своих одноклассников сойти с самолета, предвидев авиакатастрофу. В реальной жизни нам тоже порой приходится попадать в ситуации, где все решает пара секунд или счастливая воля случая. Как выяснилось, среди обычных пользователей соцсетей немало везунчиков, про которых смело можно сказать: они родились в рубашке.
Мы в AdMe.ru обожаем истории о мистических стечениях обстоятельств и удивительных спасениях, поэтому отыскали в интернете рассказы людей, над которыми фортуна сжалилась в последнюю минуту.
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У меня был день рождения. Была гроза, и мы с семьей пошли на балкон смотреть на дождь. Я была низкой, поэтому облокотилась поперек окошка. Папа сказал, что я могу упасть, схватил за воротник и дернул меня назад. И в этот момент молния ударила прямо перед окном. СПАСИБО, ПАП. © but_thats_ok / Twitter
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Однажды мы с другом спускались на лифте в столовую общежития. Мы о чем-то бурно спорили, поэтому после открытия дверей задержались внутри на лишнюю секунду. В этот момент кабина сорвалась вниз и пролетела 2 этажа с открытыми дверями. С тех пор я ненавижу выходить и заходить в лифты. © kimb0q / Reddit
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Дело было в декабре 2004 года. Мы с другом отдыхали в Бангкоке (Таиланд). Это была последняя неделя наших путешествий, и мы должны были решить, ехать на Рождество домой в Великобританию или же провести праздники на пляжах Пхукета. Чтобы выбрать, мы кинули монетку. Выпала поездка домой. Собрав вещи, мы вернулись. И уже дома по телевизору увидели, что Пхукет накрыло цунами, вызванное землетрясением в Индийском океане. © Booms777 / Reddit
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Когда была малой, играла в прятки на заброшенном участке с недостроенным заводом. Пятый этаж, провал в полу на несколько этажей вниз. Ты перепрыгиваешь, делаешь шаг вперед — и балка, на которой только что стояла твоя нога, обваливается. Масштабы я осознала позже. © MsMariaSnape / Twitter
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В 1993 году мы с моей девушкой гуляли по проселочной дороге в Санта-Крузе. В какой-то момент мы остановились на секунду и поцеловались. В следующее мгновение проезжающая мимо машина слетела с дороги буквально в метре от нас. Если бы мы не остановились поцеловаться, мы бы оказались у нее на пути. © yenrab23 / Reddit
- Я шел в магазин Miller’s Outpost, когда гигантская буква «М» от вывески грохнулась рядом со мной, задев плечо. Секундой ранее она бы упала прямо мне на голову. В качестве компенсации магазин предложил мне любой товар на выбор, только чтобы я не подавал на них в суд. Я выбрал отвратительный красный кардиган (мне было 16, я был глуп). © Acridid12 / Reddit
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Когда я был маленьким, мы с мамой зашли в дьюти-фри в аэропорту. Пока моя мама разговаривала с продавцом в другом конце магазина, я разглядывал флакончики с духами. Спустя всего пару секунд, как я отошел от стеллажа с парфюмерией, все флакончики и другие стеклянные предметы, стоявшие на полках, обрушились на пол в точности там, где я стоял. Оказалось, в тот момент произошло землетрясение, я мог бы получить серьезную травму. © spike090503 / Reddit
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В одно лето был хороший урожай помидоров, и целый месяц своих летних каникул я помогала маме делать из них закрутки. И маринованные, и в салате, и еще черт знает с чем. Получилось банок 50, наверное, а ставить их некуда. Мама давай пилить папу, мол, сделай полку, а то как обычно, все завтра да завтра. Потом махнула рукой и сама ее кое-как смастерила. Каким-то образом вбила два штыря, поставила на них широкую доску и давай грузить на них закрутки. Я подношу банки, мама на стуле ставит их наверх. И вот осталась последняя банка, а у меня в этот момент зазвонил телефон. Я иду к телефону, как вдруг в следующую секунду полка падает вниз вместе со всеми банками. Если бы не звонок, все это рухнуло бы аккурат мне на голову.
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Когда я был студентом, я увлекался парусным спортом. Однажды по электронной почте мне пришло письмо с предложением присоединиться к группе для прогулки на яхте маршрутом Нидерланды — Великобритания. Я собирался было ответить на приглашение, но в конце концов передумал. А вскоре я прочитал в новостях, что эта яхта, с четырьмя студентами на борту, пропала без вести. © BobbyP27 / Reddit
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По пути на работу мой дедушка любил заходить в одну кофейню. И каждое утро он садился за один и тот же столик у окна. Однажды он приболел и остался дома. Как позже выяснилось, в тот день в кафе через окно влетела машина и протаранила тот самый столик. © DC8000 / Reddit
- Однажды сидел на ступеньках своего общежития. В какой-то момент без особой причины я просто встал и решил зайти под козырек здания. Буквально через секунду на то место, откуда я ушел, с высоты 11-го этажа рухнуло оконное стекло. © ethanlan / Reddit
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В 1989 году мой отец после работы сидел в баре и решил напоследок пропустить еще один напиток. Если бы он ушел, не сделав этого, он бы оказался на старом мосту, который в тот день обрушился из-за землетрясения. © Cal1V1k1ng / Reddit
- Ношу кольцо на безымянном пальце. Один раз лежала с подругой на кровати и решила намазать руки кремом. Кольцо сняла, чтобы не мешало, и, дабы не потерять его, зажала зубами. Тут моя подруга очень хорошо пошутила, и я засмеялась. Резко вдохнула и понимаю, что кольцо уже не между зубами, а где-то в глотке. Резко встаю, сказать, что кольцо застряло, не могу, иначе еще дальше пойдет, начинаю на корточках издавать звуки, чем-то похожие на кашель. Благо подруга вовремя сообразила, подняла меня и начала выталкивать из меня это кольцо. Следующие минут 5 в комнате стоял рев, смешанный со смехом и чувством ужаса. © Maria Mukhaeva / The Question
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У меня дома установлена причудливой формы душевая кабина с небольшим сиденьем. Чисто теоретически ее можно наполнить водой и посидеть как в ванной, в маленькой неуютной ванной. И кто я такой, чтобы теорию не проверить на практике? Прикупил бомбочку, наполнил, залез, сижу. А я еще люблю, знаете, горячую ванну, чтобы прям все тело расслабилось, все тяготы с плеч спали, прям кайф. Но я идиот, потому что, пока лежал и чилился, не догадался открыть створки душевой, чтобы поступал свежий воздух. В итоге, когда я уже начал мыться и двигаться, а не лежать мешком картошки, в голову явно стрельнуло: «Черт, мы теряем сознание!» Я срочно открыл створки и вдохнул, а в следующую секунду, не контролируя свое тело, я сполз по стеночке и уселся на это сиденье. Как удобно оно там встроено, однако. В итоге я просидел минут пять, пытаясь прийти в себя, потому что я даже ничего не слышал. У меня уши заложило, трясло так сильно. Голова тяжелая. Кое-как домылся и вылез на полусогнутых. Лежу, отдыхаю от потрясений. Мораль сей басни такова: не закрывайте створки душевой, когда находитесь в горячей воде. Дайте кислороду поступать в ваши легкие. © BlackInsomnia13 / Twitter
А вы когда-нибудь оказывались в ситуациях, когда в одно мгновение могла решиться ваша судьба?