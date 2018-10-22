20+ человек, которые научились уживаться со своими бредовыми мыслями
Таланты бывают разные: кто-то мастерски печет торты, кто-то великолепно гладит брюки со стрелками. А есть люди, чей мозг неустанно генерирует настолько сумасшедшие идеи и теории, что даже не сразу разберешься, гений перед тобой или безумец.
AdMe.ru знает, что между гениальностью и безумием очень тонкая грань, и предлагает посмотреть на интернет-пользователей, которым удается пересекать ее по 10 раз на дню.
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А вас часто одолевают подобные безумные идеи и теории?
Фото на превью tlecious_ / twitter