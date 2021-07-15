20 человек решили взглянуть на знакомые вещи под непривычным углом. И добрались до самой сути

Часто мы так сосредоточены на своих проблемах или рутине, что не замечаем маленьких чудес вокруг себя. Казалось бы, что выдающегося может быть в обычном дереве, USB-кабеле или куче снега. Но герои нашей сегодняшней подборки точно знают: привычные вещи полны загадок, если посмотреть на них с неожиданного ракурса.

Мы в AdMe.ru решили взглянуть на знакомые вещи в разрезе, и увиденное не оставило нас равнодушными.

Поперечное сечение USB-кабеля

«Я спилил дерево, внутри которого было дерево»

Вот так, оказывается, выглядит «сибирское сало» в разрезе. Дорогу и тротуары почистили от снега, теперь на обочине лежат пласты, похожие на сало

Было бы слишком иронично, если бы арбуз был испорчен. Слишком уж похоже на знак биологической опасности

А этот арбузик настроен очень романтично

«Такое дерево я срубил у себя во дворе»

«Сначала я подумал: „Эта жареная свинина так похожа на ананас“»

«Только-только построил и покрасил эту модель Т-34 в разрезе. Мне предложили это запостить»

Разрез старого водопровода, на котором видны слои известкового налета

Кассетный адаптер

Для тех, кто хотел заглянуть внутрь электрочайника

А так выглядит готовящийся плов. Теперь мы хотим такой казанок

В автомобильном музее тоже интересностей хватает

Разрезанная клубника напоминает телепузика-солнышко

Дерево, не грусти

«Всегда было интересно, что же шуршит в „музыке дождя“. Теперь вот знаю: рисик и зубочисточки»

«Наступила, да».

«Колол дрова и нашел полено с суперволнистыми волокнами»

«Я арборист (специалист по уходу за деревьями. — Прим. AdMe.ru), мне порой попадаются интересные виды деревьев и кустарников»

«Это барбарис, у него на срезе видна ядрено-желтая древесина».

«Разрезал луковицу пополам и нашел смайлик»

25-летнее поле для гольфа

«Немного контекста. Эта лужайка была подготовлена для гольфа в 1995 году, и чистый песок в самом низу сохранился с того времени. Все, что выше, — это слои, которые каждый работник, ухаживающий за травой, насыпал для украшения. Каждый слой может рассказать историю человека, который годами занимался лужайкой. Я был в числе тех, кто начинал 25 лет назад, а теперь я главный».