20+ человек, которым в детстве не хватало даже на хлеб, рассказали о том, что им кажется настоящей роскошью

В жизни многих семей бывают тяжелые периоды, когда средств не хватает даже на самое необходимое. И если в это время вы были маленькими, то, скорее всего, и не заметили, как трудно тогда приходилось вашим родителям. Однако так или иначе нужда оставляет отпечаток в жизни каждого, кто с ней столкнулся.