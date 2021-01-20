20+ человек, которым в детстве не хватало даже на хлеб, рассказали о том, что им кажется настоящей роскошью
В жизни многих семей бывают тяжелые периоды, когда средств не хватает даже на самое необходимое. И если в это время вы были маленькими, то, скорее всего, и не заметили, как трудно тогда приходилось вашим родителям. Однако так или иначе нужда оставляет отпечаток в жизни каждого, кто с ней столкнулся.
Мы в AdMe.ru собрали откровения пользователей интернет-сообществ о том, чем для них была бедность и что они считают роскошью сейчас, спустя много лет.
- Мы никогда не путешествовали куда-нибудь далеко и надолго, потому что родители не могли позволить себе роскошь уйти с работы. Я никогда не летал на самолете, не был в другом штате или другой стране. © ruthlesslymagickal / Reddit
- Не могу заходить в дорогие магазины. Несмотря на то, что неплохо получаю и многое могу себе позволить. Кажется, что продавцы, увидев меня, закричат: «Тревога! Нищебродка проникла на территорию!» — и закидают меня камнями. Наверное, это комплекс из детства, когда жили бедно. © Подслушано / Ideer
- В детстве мне очень нравилась знаменитая серия книг, но их нельзя было достать даже в библиотеке. Мама пообещала мне, что купит те, которых там нет. Чтобы приобрести недостающие тома, потребовалось 2 года. Но ощущение от обладания ими было потрясающим. Сорок лет спустя я все еще с энтузиазмом отношусь к покупке книг. © ecapapollag / Reddit
- В моем небогатом детстве выработалось несколько правил, которые неосознанно соблюдаются до сих пор. Привык всегда все делить поровну. Даже банальное щелканье семечек с женой оканчивается тем, что последние 4 семечки делятся. А если есть 5-я, то и она — пополам. © Kovalevan7 / Pikabu
- У моих родителей было довольно трудное детство. Поэтому они только сейчас распробовали вкус игрушек. Больше всего они, конечно, в восторге от Lego и дико радуются каждому новому набору. Как-то наблюдала за тем, как они собирают очередной конструктор, и в шутку сказала, что им, наверное, очень не хватает внуков. Оба очень удивились: «Какие внуки? Они же у нас все заберут!» © Палата № 6 / Vk
- В детстве жили очень бедно. Есть хотелось все время, а сладости были невиданной роскошью. Прошло много лет, сейчас счастливо живу с любимым мужчиной. Но, покупая шоколадную пасту, мечту своего детства, я прячу ее на верхнюю полку, чтобы съесть одной. Сегодня пришла домой и полезла на «секретную» полочку. Там стояло 5 банок с моим любимым лакомством. Оказывается, парень знал о моей тайной слабости и ни разу не посмеялся надо мной. Стыдно. © Подслушано / Ideer
- Я замужем за обеспеченным мужчиной и искренне благодарна ему за то, что он терпит моих тараканов и потакает мне. Мои детство и юность прошли в голоде и бедности, поэтому у меня есть привычка делать запасы. В нашей квартире есть кладовая в 20 кв. м, забитая консервами, крупами, соленьями и многим другим. Ничем этим мы не пользуемся, но сам факт, что у нас есть запасы, приносит мне покой. Недавно супруг сообщил мне, что он заказал проект дома и внес туда склад на участке. Именно тогда я осознала, как мне с ним повезло. © Подслушано / Ideer
- Год примерно 1995–1996-й. Мы пошли в гости к маминой коллеге, у нее были 2 сына-близнеца. Мама купила им 2 йогурта «Чудо». Мне даже на день рождения не всегда их покупали. Я сказала мальчикам: «Благодаря нам вы попробовали йогурт, ведь он бывает так редко». Они переглянулись и больше со мной не играли. Когда пришли домой, мама меня отругала. Сказала, что нельзя так говорить: все подумают, что мы бедные. Хотя так оно и было. И даже повзрослев, заходя в магазин, я смотрю на йогурт как на предмет роскоши, хотя могу позволить себе скупить все йогурты на прилавке. © Olis23 / Pikabu
- Когда я была маленькой, мы всегда пользовались ужасной туалетной бумагой. Мама покупала самую дешевую, и она была больше похожа на наждачную. Туалетная бумага являлась своего рода индикатором нашего благосостояния. Когда я уехала в колледж и начала работать, первое, что я купила, была самая мягкая и роскошная туалетная бумага, какую я смогла найти. У меня бывали тяжелые времена, однако всегда, когда жизнь налаживалась, первым делом я покупала лучшую туалетную бумагу. © Kara McCain / Quora
- Все мое детство каждый день мы ели консервированную фасоль с грибами, колбасой и картофелем. Как это ни странно, я действительно любил эту еду. Я был единственным в семье, кому она нравилась. И тогда, и сейчас, когда я открываю шкафчик на кухне и обнаруживаю, что там стоят такие консервы, я чувствую настоящее счастье. Правда, став взрослым, я почему-то не могу заставить себя их есть. © Neravir / Reddit
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Кондиционер и цветной телевизор. У моей лучшей подруги детства было и то и другое, но это потому, что ее родители владели популярным местным баром. Покупка маленького оконного кондиционера впервые позволила мне гордиться собой, когда я повзрослела. Следующим предметом роскоши стал 21-дюймовый цветной телевизор Zenith, который я подарила маме на ее день рождения. © Mary Krupka / Quora
- Муж смеется над тем, сколько денег я трачу в магазинах нижнего белья. А я не хочу рассказывать ему о том, что росла в очень бедной семье и больше всего добивало не то, что мало вкусной еды и что одежду приходилось штопать по 10 раз, а безмерно унижал тот факт, что нужно было натягивать на себя латаные-перелатанные трусики и ужасно застиранный бюстгальтер, один на все времена. А сейчас пусть белье вываливается из шкафа и приходится оплачивать километровые счета, зато я знаю, что на мне шикарные комплекты и мне не придется вспоминать ту девочку, ревущую над жалкой кучкой тряпок. © Палата № 6 / Vk
- Вырос я в селе, семья была в тяжелом финансовом положении. Детство закончилось в 7–8 лет. Пока ровесники играли и смотрели мультики, я молча завидовал им и работал. Мастерил игрушки сам, очень любил машинки и поэтому собирал колеса от сломанных машинок, которые находил на улице. О Lego и Kinder только мечтал. Я повзрослел, 26 лет, работаю научным сотрудником в НИИ и с каждой зарплаты беру себе машинку Hot Wheels или Lego. Многие не понимают этого, считают меня инфантильным. Но я встретил девушку, которая вот уже 2-й раз мне на день рожденья дарит Lego. А иногда мы с ней едем в «Ашан» выбирать мне машинку Hot Wheels. Собираюсь на ней жениться. © MatsurVonabruk / Pikabu
- Настоящее молоко. Моя мама всегда покупала сухое. В порошок нужно было добавить холодную воду и встряхнуть, чтобы получилось молоко. Я помню его комочки в тарелке с хлопьями. До сих пор мне кажется истинной роскошью натуральное молоко. © BohoRojo / Reddit
- Мама всегда упаковывала мой школьный завтрак в старые контейнеры от чего-нибудь, например от йогурта, сметаны, или в банки от сальсы и т. д. Может, это звучит глупо, но мне всегда хотелось носить свой ланч в боксах Tupperware. © Wagglewood / Reddit
- Покупка новой одежды. Я всегда чувствую психологический барьер при покупке новой одежды. Это кажется неоправданной роскошью, потому что я всегда обходился секонд-хендом и бесплатными футболками. © punnypotatoes / Reddit
- В детстве жили бедно. Вещи с чужого плеча были радостью, а уж о кулинарных изысках и речи быть не может. Для меня креветки являлись просто воплощением всего изысканного, богатого. Одним словом, креветки — это синоним благополучия. Сейчас выросла, живу во Франции. Креветки терпеть не могу, как и все морепродукты. Но покупаю их и ем в знак того, что все позади, все прошло. © Подслушано / Ideer
- Нам всегда было что поесть, но приобретение одежды обычно становилось выдающимся событием. Родители покупали мне брюки или рубашку, и можно было выбрать их на свой вкус. Однако оказалось, что родители многим пожертвовали ради этого. Несколько лет назад мама призналась, чтобы они с папой не покупали себе новые вещи более десяти лет, пока мы были маленькими. Когда я устроилась на свою первую работу после школы, отвела отца в магазин и попросила выбрать себе любой костюм, который ему нравится. Потом он сказал, что это был один из самых запоминающихся моментов в его жизни. Папа до сих пор носит этот костюм и даже был в нем на свадьбах моих сестер. © cleardiddion / Reddit
- Принимать ванну. Конечно, мы мылись каждый вечер, но для этого нужно было сходить за водой и потом подогреть ее. А вот остаться в доме друга или у кого-то из родственников и просто принять душ — это было потрясающе. © Competetive_beetle / Reddit
- Когда я была маленькой, мы жили очень бедно. Сколько раз я слышала, как моя мама тихонько плакала из-за того, что в этом месяце не могла даже купить себе лекарство, потому что нужно было раздобыть еду для нас! Сейчас я обожаю готовить для своих близких, но мысль о том, что могут остаться лишние продукты, вызывает у меня столько тревоги, что я с трудом готовлю. Уже много лет я ни в чем не нуждаюсь, но все еще не могу сознательно выбросить еду. Меня сводит с ума, когда друзья выбрасывают недоеденное, и если я тоже вынуждена это делать по какой-то причине, то потом некоторое время все, о чем я могу думать, — насколько это расточительно. © LSTKAT / Reddit
- Так глупо, но это самый счастливый момент, какой я могу вспомнить за всю свою взрослую жизнь (даже более счастливый, чем день моей свадьбы). Я плакала как ребенок, когда в первый раз загнала свою дешевую машину в собственный маленький гараж нашего с мужем собственного маленького дома. Не знаю почему, но я ощущала это своей первой победой в долгой борьбе с бедностью, и я действительно почувствовала, что сделала это. Я осознаю себя абсолютно богатой каждый раз, когда заезжаю в свой гараж. Просто никогда в своих самых смелых мечтах я не думала, что однажды у меня будут дом и автомобиль. © themix669108 / Reddit
А что для вас является роскошью?