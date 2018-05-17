20 человек, выдержке и упорству которых можно позавидовать

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Любое упорство рано или поздно вознаграждается, однако далеко не у каждого получается преодолеть себя и обстоятельства. А вот интернет-пользователи, о которых пойдет речь в данной статье, на собственном примере доказали, что терпение и позитивное отношение могут круто менять жизнь. И у некоторых действительно стоит поучиться.

AdMe.ru собрал для вас 20 снимков, на которых запечатлены самые стойкие, целеустремленные и позитивные люди. А в конце вас ждет бонус о том, что и животным иногда не занимать целеустремленности.

«Когда я нервничаю, делаю поделки из бумаги. Мне предстоит поездка с 124 детьми... Знакомьтесь, это мисс Фризл»

«Современные технологии кажутся моему дяде неудобными, он упорно делает ярче экран планшета с помощью фонарика»

Быть воином не каждому дано

Этот чувак устал отвечать на вопрос, насколько он высок. Он сделал себе креативную визитку

«Да, я высокий. Мой рост — 208 см. (Я не шучу, да, я высокий). Нет, я не играю в баскетбол, я играю в волейбол. Да, видеть макушки других людей странно. Да, погода здесь наверху чудесная. Это был отличный разговор».

Когда не сдался, пошел против семьи и создал свой шедевр

«Эту записку от имени матери написала моя ученица 4 класса. Она добивалась разрешения любыми способами»

«Дорогой мистер Бентон. Я заметила, что вы не позволяете Карли пить напитки во время уроков флейты. У нее редкое заболевание. Позвольте ей пить свои напитки, или я приду к вам».

Ну и что, что затопило машину, зато можно заняться серфингом!

«Молодой человек ходил по домам и продавал такие таблички за $ 5. Я не знаю ни одного соседа, который бы не купил ее. Чертов гений»

«Торговым агентам вход запрещен».

«Сегодня величайший день в моей жизни. Я наконец-то успешно сделал фото себя телефоном в полете»

«Птица врезалась в окно моего колледжа. Я ухаживал за ней, и теперь у меня есть друг»

«В боулинге брат, ни на что не надеясь, попросил дать ему самый большой размер. Ему ответили: «Мы знали, что этот день настанет, мы так долго тебя ждали!»

18-й американский размер обуви равен 51-му российскому.

Настоящая история человека, который не сдается

«Мне понадобилось 3 дня, чтобы сделать идеальное оригами рыбы»

«Мама очень маленького роста, она не расстраивается, фотографируется с высокими людьми и рассылает снимки всей семье»

Когда будете переживать по поводу понедельника, вспомните этого чувака — у него их целая коробка

Надо всегда верить до последнего!

«Папа с удивительным упорством вырезал гриб из бревна»

Водитель на праворульной машине не хотел выходить, чтобы вставить карточку в автомат шлагбаума, поэтому решил въехать на парковку задом

«Мой папа покупает одинаковые пары кроссовок вот уже 10 лет подряд... И хранит сношенные»

«Бабушка и дедушка пользуются настолько старой прихваткой, что в номере телефона компании на ней только 4 цифры»

Бонус. «Мы запрещаем псу лежать на диване, но он очень хочет и нашел выход из положения»