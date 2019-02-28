20+ человек, встреча с которыми может лишить сна, аппетита и капельки здравого смысла
Есть люди, которые умеют приковывать к себе внимание, порой даже этого не осознавая. Они читают на лавочках книги с горящими страницами, из одежды на каждый день у них костюм супергероя или злодея, мотоциклетный шлем заменяет шапку, а вместо собаки «люди-незабудки» носят в сумочке лебедя или же вовсе катаются в метро с настоящей ламой.
AdMe.ru до сих пор под впечатлением от людей из этой подборки, которые попали в объективы пользователей интернета. Уверены, что многих из них и вы не сможете так скоро позабыть.
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«Плохая девочка».
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А этот почтенный господин ездит в метро с ламой
Типичное субботнее утро...
«Джордж Вашингтон жив и направляется в мою местную винодельню»
Интересно, кем работает этот «фикус»? У нас есть некоторые подозрения...
Главное — никого не проткнуть и чтобы дверьми не защемило
«Эй там, на борту! Бывайте!»
Стильно, модно, молодежно и расчесывать не надо
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Тот случай, когда сам себе бровист — вообще не вариант
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Когда быть злодеем — это работа с частичной занятостью
«На набережной Порту подошел тип, попросил сфоткать. Оказалось, что это Тонью-лунатик из „Тропиканки“. Осталось встретить Веронику Кастро и Викторию Руффо»
Сатана одобряет
А вы часто встречаете на улице людей, о которых какое-то время сложно перестать думать?
Фото на превью woolenface / Instagram