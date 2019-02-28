20+ человек, встреча с которыми может лишить сна, аппетита и капельки здравого смысла

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Есть люди, которые умеют приковывать к себе внимание, порой даже этого не осознавая. Они читают на лавочках книги с горящими страницами, из одежды на каждый день у них костюм супергероя или злодея, мотоциклетный шлем заменяет шапку, а вместо собаки «люди-незабудки» носят в сумочке лебедя или же вовсе катаются в метро с настоящей ламой.

AdMe.ru до сих пор под впечатлением от людей из этой подборки, которые попали в объективы пользователей интернета. Уверены, что многих из них и вы не сможете так скоро позабыть.

Мисс Шерстяное Лицо

Не моргайте, иначе рискуете пропустить располневшего Флэша, бегущего в «Макдоналдс»

Выражение лица, которое не дает усомниться, что он действительно очень «плохая девочка»

«Плохая девочка».

Ничего особенного, просто парень с питоном на голове покупает на рынке зелень

Куда-то не туда завел парня Белый Кролик

Автобус-акула преследует «рыбное филе на колесах» в Окленде

Актуально для тех, кто боится падающего с крыш льда

Бесплатный способ добавить своей машине эксклюзивности

Пока гламурные барышни таскают в своих сумках маленьких собачек, эта леди носит с собой лебедя

А этот почтенный господин ездит в метро с ламой

Типичное субботнее утро...

«Джордж Вашингтон жив и направляется в мою местную винодельню»

Интересно, кем работает этот «фикус»? У нас есть некоторые подозрения...

Главное — никого не проткнуть и чтобы дверьми не защемило

«Эй там, на борту! Бывайте!»

Стильно, модно, молодежно и расчесывать не надо

Американо и что-нибудь экзотическое для моих друзей, пожалуйста

Тот случай, когда сам себе бровист — вообще не вариант

Док и Марти были замечены на Ленинградском шоссе в Москве

Когда быть злодеем — это работа с частичной занятостью

«На набережной Порту подошел тип, попросил сфоткать. Оказалось, что это Тонью-лунатик из „Тропиканки“. Осталось встретить Веронику Кастро и Викторию Руффо»

Сатана одобряет

А вы часто встречаете на улице людей, о которых какое-то время сложно перестать думать?