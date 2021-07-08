20+ человек воссоздали старые фото и наглядно показали, как бежит время
Время летит так быстро, что за ним не угнаться. Вроде бы еще вчера малыш пешком ходил под стол, а щенок помещался в ладошке, и вот сегодня «ребенок» женится, а пес готов поспорить ростом со своим хозяином. И только фотографии напоминают людям о том, как сильно с годами меняется окружающий мир.
Мы в AdMe.ru любим рассматривать снимки людей, которые решили воссоздать старые фото и сравнить прошлое и настоящее. Порою такие коллажи просто завораживают.
«Мы воссоздали наши свадебные фотографии 25 лет спустя»
«Прошло 3 года. Некоторые вещи никогда не меняются...»
«18 лет спустя»
«Прошло всего 9 лет»
«18 Хеллоуинов спустя мы все еще лучшие друзья»
«Фото с дедушкой с разницей в 29 лет. Он всегда был хорошим человеком и практически вырастил меня. И он делает сумасшедший мясной рулет!»
«Семейное фото 27 лет спустя»
Папа и сын 30 с лишним лет назад и сейчас
«11 лет спустя»
- Вы невероятно красивы! © cprigge24 / Imgur
«Воссоздали детское фото»
«Моя мама много лет воспитывала нас одна. 32 года спустя мы повторили это фото»
- Твоя мама ни на день не постарела! © yuyufan43 / Imgur
Прошло 18 лет, а любовь к бургерам и пицце никуда не делась
«18 лет спустя она все еще моя любимая кошка»
«Мы с братьями воссоздали фото из отпуска 29 лет спустя»
«40 лет спустя... Мои родители!»
«Я воссоздал детское фото накануне своего 18-летия. Излишне говорить, что результат получился потрясающим»
«На день рождения отца мы попытались воссоздать снимок 20-летней давности. Мы немного подросли...»
«На том же месте 50 лет спустя. Время меня не пощадило»
За 21 год дети хорошо подросли
«Мои бабушка и дедушка поженились 60 лет назад. Первая любовь — это мило, но влюбленные старики еще симпатичнее»
Тот же парень. Тот же пес. 10 и 15 лет спустя
А какую свою детскую фотографию хотели бы воссоздать вы?
Фото на превью IamtheJubster / Imgur
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