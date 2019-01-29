20 человек, в жизни которых только что стало на один позитивный момент больше
Счастливчики утверждают, что подкова в их доме висит «рожками» вверх, а в кошельке они носят четырехлистный клевер. Герои нашей статьи не заморачиваются так сильно. Но это не мешает им находить обручальные кольца с бриллиантами в мусорном баке или получать совиной почтой письма из Хогвартса.
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«Нашел эту брошь вчера, переходя через дорогу»
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«Во время уборки в доме моей бабушки я нашел совсем новую игровую приставку. До сих пор не верится»
«Заказал майку для ребенка на Рождество. Посылка пришла на месяц позже, зато они прислали 20 штук»
«Когда я встретил свою жену, оказалось, что у нас на бедрах почти одинаковые родимые пятна»
«Купил на ферме дюжину яиц, из них 8 оказались с двойным желтком»
«Моя жена устроилась на новую работу. Завидую условиям ее труда»
Двойную порцию кокоса заказывали?
«В мусорном ведре на витрине IKEA мы нашли 2 кольца с бриллиантами, завернутые в список покупок»
«Моя дочь боялась собак. Но спустя 20 минут с момента знакомства с этим парнем ее страх исчез»
«Мои друзья встретились на прошлой неделе и обнаружили, что их гитары были сделаны сразу одна за другой»
«Сегодня привез мою маленькую дочку на ее первый рок-концерт — Trans-Siberian Orchestra. Группа пригласила ее на поклон и подарила подписанную гитару, медиатор и сет-лист»
«У меня есть ключ, изображенный на обложке этой книги»
«Пока я была в ванной, ребенок расплакался, а потом вдруг успокоился. Когда вышла, увидела это»
Ну наконец-то пришло письмо с Хогвартса!
Можете ли вы назвать себя везучим человеком? Расскажите нам о своей самой большой удаче в жизни.
Фото на превью gromt / Pikabu