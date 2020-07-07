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20+ человек, у которых руки так и чешутся сотворить очередной шедевр

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Чтобы вдохновиться произведениями художников, фотографов и других мастеров, вовсе не обязательно идти на выставку. Вполне достаточно увидеть работы обычных людей, чтобы при просмотре невольно воскликнуть: «Обалдеть просто!»

Мы в AdMe.ru уверены, что творческие способности есть у каждого человека, главное — уметь к себе прислушиваться и не бояться начать. А пока вы готовитесь, мы покажем работы и новичков, и чуть-чуть профессионалов.

«4,5 года назад я бросила нервную работу в офисе. И теперь я пишу картины, которые светятся в темноте»

20+ человек, у которых руки так и чешутся сотворить очередной шедевр
© CathrinMachin / Reddit

«Мой брат долго жил на улице и боролся с пагубной зависимостью. А теперь он перенес свой опыт на холст»

20+ человек, у которых руки так и чешутся сотворить очередной шедевр
© ItsRainingBoats / Reddit

«Я в первый раз делаю мебель с эффектом плавления древесины. Она все еще неидеальна и нуждается в наждачке, но все равно уже выглядит потрясающе»

20+ человек, у которых руки так и чешутся сотворить очередной шедевр
© papertomm / Reddit

«Вчера мой младший брат женился, и я подарила ему необычный аксессуар. Он ему очень понравился!»

20+ человек, у которых руки так и чешутся сотворить очередной шедевр
© CourageousHufflepuff / Reddit

«Сделал уголок с загадкой для книжной полки по мотивам книг о Шерлоке Холмсе. Двум моим приятелям понадобилось 48 часов, чтобы понять, кто преступник»

20+ человек, у которых руки так и чешутся сотворить очередной шедевр
© BGRommel / Reddit, © BGRommel / Reddit

«В нем зашифрованы улики. Было очень весело придумывать, проектировать и строить его».

«Сделал аппликацию из светящейся ленты. Пальцы на руке будто бы хватают свет»

20+ человек, у которых руки так и чешутся сотворить очередной шедевр
© Hard-Hart / Reddit

«Моя подруга написала эти картины для своей первой художественной выставки»

20+ человек, у которых руки так и чешутся сотворить очередной шедевр
© earlyriser79 / Reddit

Из упавшего дерева сделали скамейку и стол

20+ человек, у которых руки так и чешутся сотворить очередной шедевр
© starstufft / Reddit

Французский художник сделал 3D-граффити в заброшенном здании

20+ человек, у которых руки так и чешутся сотворить очередной шедевр
© Unicornglitteryblood / Reddit

«Я очень довольна картиной, которую сегодня дописала»

20+ человек, у которых руки так и чешутся сотворить очередной шедевр
© Kissandcontrol22 / Reddit

«Только что закончил разрисовывать бас-гитару для моих приятелей»

20+ человек, у которых руки так и чешутся сотворить очередной шедевр
© Paintthings / Reddit

А эти бутоны выглядят совсем как живые

«Моему парню нужен был кофейный столик, поэтому мы вместе его сделали»

20+ человек, у которых руки так и чешутся сотворить очередной шедевр
© mmaarriii / Reddit

«Моя мачеха сделала ягуара из пуговиц»

20+ человек, у которых руки так и чешутся сотворить очередной шедевр
© lolobq47 / Reddit

Яркая абстракция из эпоксидной смолы

Айрис Скотт и ее удивительная пальчиковая живопись

20+ человек, у которых руки так и чешутся сотворить очередной шедевр
© I_WILL_BOLD_COMMENTS / Reddit

«Моя первая работа в технике горельеф. Все сделано вручную»

20+ человек, у которых руки так и чешутся сотворить очередной шедевр
© blisteringcold / Reddit

Такой закат все мечтают увидеть вживую

«Первый раз фотографируюсь со своей картиной. Это самый большой холст, над которым я работал»

20+ человек, у которых руки так и чешутся сотворить очередной шедевр
© DimitriSirenko / Reddit

Это чертовски хорошая куча дров

20+ человек, у которых руки так и чешутся сотворить очередной шедевр
© radonovalexei / Reddit

Нежные полевые цветы гармонично смотрятся и с живым букетом

«Я рисую автомобили. На картине позади меня — классический голландский Hirondelle для клиента»

20+ человек, у которых руки так и чешутся сотворить очередной шедевр
© automotiveartist / Reddit

«Я работаю над большой картиной. Ее очень хочется всем показать»

20+ человек, у которых руки так и чешутся сотворить очередной шедевр
© wagnerkuroiwa / Reddit

А вы любите что-нибудь творить в свободное время? Делитесь своими работами в комментариях.

Фото на превью papertomm / Reddit
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