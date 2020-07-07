20+ человек, у которых руки так и чешутся сотворить очередной шедевр

Подписаться на AdMe Рассказать ВКонтакте Поделиться на Facebook

Чтобы вдохновиться произведениями художников, фотографов и других мастеров, вовсе не обязательно идти на выставку. Вполне достаточно увидеть работы обычных людей, чтобы при просмотре невольно воскликнуть: «Обалдеть просто!»

Мы в AdMe.ru уверены, что творческие способности есть у каждого человека, главное — уметь к себе прислушиваться и не бояться начать. А пока вы готовитесь, мы покажем работы и новичков, и чуть-чуть профессионалов.

«4,5 года назад я бросила нервную работу в офисе. И теперь я пишу картины, которые светятся в темноте»

«Мой брат долго жил на улице и боролся с пагубной зависимостью. А теперь он перенес свой опыт на холст»

«Я в первый раз делаю мебель с эффектом плавления древесины. Она все еще неидеальна и нуждается в наждачке, но все равно уже выглядит потрясающе»

«Вчера мой младший брат женился, и я подарила ему необычный аксессуар. Он ему очень понравился!»

«Сделал уголок с загадкой для книжной полки по мотивам книг о Шерлоке Холмсе. Двум моим приятелям понадобилось 48 часов, чтобы понять, кто преступник»

«В нем зашифрованы улики. Было очень весело придумывать, проектировать и строить его».

«Сделал аппликацию из светящейся ленты. Пальцы на руке будто бы хватают свет»

«Моя подруга написала эти картины для своей первой художественной выставки»

Из упавшего дерева сделали скамейку и стол

Французский художник сделал 3D-граффити в заброшенном здании

«Я очень довольна картиной, которую сегодня дописала»

«Только что закончил разрисовывать бас-гитару для моих приятелей»

А эти бутоны выглядят совсем как живые

«Моему парню нужен был кофейный столик, поэтому мы вместе его сделали»

«Моя мачеха сделала ягуара из пуговиц»

Яркая абстракция из эпоксидной смолы

Айрис Скотт и ее удивительная пальчиковая живопись

«Моя первая работа в технике горельеф. Все сделано вручную»

Такой закат все мечтают увидеть вживую

«Первый раз фотографируюсь со своей картиной. Это самый большой холст, над которым я работал»

Это чертовски хорошая куча дров

Нежные полевые цветы гармонично смотрятся и с живым букетом

«Я рисую автомобили. На картине позади меня — классический голландский Hirondelle для клиента»

«Я работаю над большой картиной. Ее очень хочется всем показать»