20+ человек, у которых руки так и чешутся сотворить очередной шедевр
Чтобы вдохновиться произведениями художников, фотографов и других мастеров, вовсе не обязательно идти на выставку. Вполне достаточно увидеть работы обычных людей, чтобы при просмотре невольно воскликнуть: «Обалдеть просто!»
Мы в AdMe.ru уверены, что творческие способности есть у каждого человека, главное — уметь к себе прислушиваться и не бояться начать. А пока вы готовитесь, мы покажем работы и новичков, и чуть-чуть профессионалов.
«4,5 года назад я бросила нервную работу в офисе. И теперь я пишу картины, которые светятся в темноте»
«Мой брат долго жил на улице и боролся с пагубной зависимостью. А теперь он перенес свой опыт на холст»
«Я в первый раз делаю мебель с эффектом плавления древесины. Она все еще неидеальна и нуждается в наждачке, но все равно уже выглядит потрясающе»
«Вчера мой младший брат женился, и я подарила ему необычный аксессуар. Он ему очень понравился!»
«Сделал уголок с загадкой для книжной полки по мотивам книг о Шерлоке Холмсе. Двум моим приятелям понадобилось 48 часов, чтобы понять, кто преступник»
«В нем зашифрованы улики. Было очень весело придумывать, проектировать и строить его».
«Сделал аппликацию из светящейся ленты. Пальцы на руке будто бы хватают свет»
«Моя подруга написала эти картины для своей первой художественной выставки»
Из упавшего дерева сделали скамейку и стол
Французский художник сделал 3D-граффити в заброшенном здании
«Я очень довольна картиной, которую сегодня дописала»
«Только что закончил разрисовывать бас-гитару для моих приятелей»
А эти бутоны выглядят совсем как живые
«Моему парню нужен был кофейный столик, поэтому мы вместе его сделали»
«Моя мачеха сделала ягуара из пуговиц»
Яркая абстракция из эпоксидной смолы
Айрис Скотт и ее удивительная пальчиковая живопись
«Моя первая работа в технике горельеф. Все сделано вручную»
Такой закат все мечтают увидеть вживую
«Первый раз фотографируюсь со своей картиной. Это самый большой холст, над которым я работал»
Это чертовски хорошая куча дров
Нежные полевые цветы гармонично смотрятся и с живым букетом
«Я рисую автомобили. На картине позади меня — классический голландский Hirondelle для клиента»
«Я работаю над большой картиной. Ее очень хочется всем показать»
А вы любите что-нибудь творить в свободное время? Делитесь своими работами в комментариях.
Фото на превью papertomm / Reddit