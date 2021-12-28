20+ человек, в двери к которым внезапно постучалась житейская мудрость
В бушующем мировом океане каждый из нас стремится поймать попутный ветер в свои паруса. Крошечным суденышком мы отправляемся из отчей гавани в путешествие по волнам жизни и с годами превращаемся в величественный корабль с крепкими мачтами и толстой обшивкой. А по пути днище нашего фрегата потихоньку обрастает водорослями, ракушками и правилами житейской мудрости.
Мы в AdMe.ru обожаем твиты от «бывалых моряков», которые пережили на своем пути не один шторм и кое-что поняли в этой жизни.
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А как вы считаете, какие простые истины приходят только с опытом?
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