20+ человек, в чьих умелых руках спицы становятся волшебными палочками

Настоящие волшебники встречаются не только на страницах книг. Они живут среди нас. Иначе как еще можно назвать бесконечно талантливых людей, освоивших мастерство, которое дается далеко не каждому. Умельцы вяжут не только шикарную одежду своим близким, но и игрушки, пледы, даже целые полотна, которые достойны того, чтобы выставлять их в музеях.

Мы в AdMe.ru очарованы мастерством людей, из-под спиц которых выходят настоящие шедевры. И вот наши фавориты. А в конце вас ждет умиротворяющий бонус, который лучше всего посмотреть прямо перед сном.

«На Рождество мама связала мне точно такой же джемпер, как тот, что я носила 30 лет назад. Клянусь, я никогда его не сниму!»

Носки-рыбки под названием «Улов дня»

«Я очень амбициозный новичок, вот моя первая вязаная вещь — лягушачий жилет»

«Мохер идеально подходит для тропиков, где я живу. Закончила кардиган за 6 месяцев. Я только учусь вязать, поэтому очень горжусь тем, как хорошо получилось»

«В 2021 году моя мама каждый день вязала по одному ряду. Его цвет указывал на то, какая температура была на улице. Первый день января в самом низу»

«Моя свадебная накидка!»

«Мама связала огромное покрывало для игры в „Монополию“»

«В своем новом джемпере я чувствую себя сладкой карамелькой»

«Связал платье для дочки, и она так гордится, что ходит и всем рассказывает: „Это мой папочка сделал!“»

«Около 100 часов ушло на работу над этим детским одеялом»

«Одинаковые свитера для меня и моего дружочка»

«Когда я сняла рождественские украшения, комната выглядела пустой и унылой»

«Поэтому я нашла 30-метровую гирлянду, которую купила много лет назад, и связала это. Настроение сразу поднялось!»

«Я мечтала о шапке, которая выглядела бы как кактус с цветком. Именно такую я себе и связала»

Только взгляните на цвет этого платья!

«Мама подруги такая талантливая! Она связала моему щенку игрушку-покебол»

«Я связала свое первое платье!»

«Работа над свитером помогала мне разгрузить голову во время сессии»

Этот осьминог — отвал всего

«Связала мужу пуловер, как у красавчика Криса Эванса из фильма „Достать ножи“. Это заняло у меня всего 7 месяцев!»

«На одеяле — визуализация режима сна моего сына от рождения до года. Каждый ряд — один день, каждый стежок — 6 минут бодрствования или сна»

«Данные были собраны с помощью специального приложения для отслеживания режима детей».

«Протестировала новую схему вязания на двоюродных сестрах»

«Я состою в группе под названием „Вяжем по уникальным меркам“. Там пользователи могут найти мастера для изготовления перчаток на заказ»

Умиротворяющий бонус

«12 вязаных овечек в технике стоп-моушен».