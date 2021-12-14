20+ человек, в чьих руках даже самый банальный подарок обретет вау-эффект благодаря крутой упаковке

Многие привыкли считать, что упаковка подарка совершенно не важна: мол, если презент хорош, то ему лишняя мишура не нужна. С одной стороны, это так, а с другой — нестандартная подача добавляет 100 баллов к приятному сюрпризу, а иногда вызывает гораздо больше эмоций, чем содержимое упаковки.

Нам в AdMe.ru нравится нетривиальный подход к любому делу, поэтому мы с удовольствием посмотрели, как пользователи сети креативно преподносят свои подарки. И решили взять несколько способов на заметку.

«Я творчески подошла к миссии „тайного Санты“ и с помощью упаковки превратила свой подарок в гигантский батончик Twix!»

«В этом году я упаковывала подарки в макулатуру, и они никогда не выглядели лучше»

«Я не умею красиво упаковывать презенты, поэтому сделал подарочную коробку из клена и ореха»

«Решил красиво и оригинально упаковать подарок на день рождения для любимой девушки, а заодно и проверить ее смекалочку!»

«Взял подарок, завернул его в красивую оберточную бумагу, надежно загерметизировал, затем взял цветочный горшочек, опустил в него контейнер и закопал. Чтобы клад никуда не пропал, пришлось нанять надежного сторожа в виде кактуса».

«Скульптура дракона для моего племянника»

«Захотелось подарить духи любимой женщине. Никто не пострадал. Реакция беcценна»

Небанальный способ преподнести подарочную карту

«Вот как мама упаковала подарок для моей девушки»

«Каждый год я тщательно упаковываю подарки для родителей. В этом году они удивили меня вот этим! Голова динозавра сделана из картона, клея и лака»

«Завернули турник для сына»

«Сделала ставку на творческий подход. Вот моя собака!»

«Эту упаковочную бумагу я сделала сама»

«Решила креативно оформить подарки»

«Я купила подарок на Amazon, и в коробке было полно упаковочной бумаги. Я использовала ее повторно и очень довольна результатом!»

«Подарки для племянников и племянниц: художественные принадлежности, Lego „Покемон“, футбольный мяч и весло для каноэ»

«Заворачиваю подарки в строительные чертежи»

«Мне кажется, что я неплохо упаковал шкатулки для моих мамы и сестры»

«На 8-летие брата оформил его подарок в виде туалета. Там внутри фигурки из фильма „Годзилла против Конга“»

«Скульптура из подарков в виде акулы для моей племянницы»

«Хотелось сделать необычную упаковку для подарка. Берем картон, немного термоклея, веревку и пытаемся собрать это все в форме сковороды»

«Любимая пару месяцев намекала на то, что хочет новый телефончик»