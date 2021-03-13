20 человек увидели, как записаны в телефонах у других, и теперь не знают, как это развидеть
Список контактов — это отдельный мир в телефоне, который может многое рассказать о своем владельце. Одни люди тщательно и скрупулезно вносят все данные, вплоть до фамилии, имени и отчества человека, другие не заморачиваются и используют уменьшительно-ласкательные слова или прозвища, третьи изощряются в остроумии как могут.
Мы думали, что нас в AdMe.ru уже ничем не удивить, но как же мы ошибались. Ловите 20 уморительных историй от людей, чей телефонный справочник — кладезь юмора и изобретательности, не иначе.
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У меня в телефоне муж записан как «Муж Иван Владимирович». Сначала был «Ваня МТС», он увидел: «Почему я записан как менеджер какой-то из МТС? Как будто я не близкий человек». Я исправила на «Пусякукуся» и целую неделю злорадно хихикала каждый раз, когда он звонил. Когда он увидел это безобразие и попросил переименовать, я возразила: «Тебе не угодишь». На что получила лекцию: «Если с тобой беда случится, в аварию попадешь или еще что, полиция будет пытаться связаться с родственниками. И как они поймут, что я твой близкий родственник? Пусякукуся — это кто? Любовник, бывший, дурацкое прозвище школьной подружки?» В общем, для полиции подписала: «Муж» и имя-отчество, чтобы полицейским не надо было мучиться, кому звонить. © Pumzel / Pikabu
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С бывшим больше не общаемся. Увидела случайно, что записана у него в телефоне как «Катя 5», и сразу обиделась, что я пятая. А он успокоил, мол, это баллы за внешность, ты выглядишь на пятерку. Ну, я поверила, простила, расцвела... Пока не позвонила «Анжела 8». И тут я поняла, что баллы-то по десятибалльной шкале. © Bash.im
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Занимаюсь продажей ядохимикатов компаниям, которые проводят обработку от насекомых. У меня есть 2 клиента. Один травит тараканов и клопов, второй — клещей. Первый в телефоне записан как «Иван Клопы», второй — «Степан Клещи». Когда звонил им, всегда ухмылялся: «Как прикольно я их назвал, а они и не знают». Пока случайно не увидел у одного из них в телефоне, что меня зовут «Слава Отрава». © AthosLaFere / Pikabu
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Я у своей девушки до сих пор записан как «Толстый Цветы». Просто я толстый, а когда она болела, я напросился к ней домой и купил ей шавуху и цветы. Шавуху по пути, правда, съел. © **ziDoktor / Pikabu
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У моего знакомого жена записана как «Судорога». Спрашиваю, почему. Ответ: «Количество знаков в некоторых телефонах ограничено, а „Судорога“ — это „Супруга дорогая“». © Сергей К. / Яндекс.Дзен
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У меня жена нашла в телефоне контакт «Ира Котенок». А надо сказать, что телефонная книга у меня офигеть как завалена контактами, которыми я давно не пользуюсь. Не помню, кто есть кто, и лень их чистить. Хорошо, что в этот день моя деменция была в отпуске, и я минут через 5 вспомнил, что это женщина, у которой мы взяли котенка для дочери. Глаза жены помню... А вокруг них все как в тумане. © BigPinkBunny / Pikabu
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До рождения сына муж был записан «ЛЮБОВНИК». Ну вот захотелось так почему-то. И вот, значит, хожу я в дородовой палате со схватками, веселюсь на полную катушку. Телефон лежит на подоконнике. Звонит муж. К телефону подходит более адекватная роженица, чем я на тот момент, берет телефон в руки, и я вижу, как вытягивается ее лицо. Она растерянно стоит с телефоном, и тут до меня доходит, что там высветилось «ЛЮБОВНИК». Я, хохоча, объясняю ей, что на самом деле это муж. До сих пор смеемся с ней над этой историей, но муж записан теперь по имени. © Наталия / Babyblog.ru
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Друг встречался с девушкой гораздо моложе него. Любовь до гроба, скоро свадьба, все дела. Расстались внезапно. После того, как он позвонил со своего номера, чтобы найти ее телефон, и увидел, что записан у нее как «Любимый Банкомат». © KostaGrass / Pikabu
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У меня в телефоне строго ФИО. И так случилось, что моя бывшая начальница и гинеколог — полные тезки. С месяц я писала моей начальнице очень интимные вопросы, и она даже не созналась! Просто шарахалась от меня. Узнала случайно, когда позвонила... © Victoria Voroshilova / Facebook
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Вечер, часов 9, звонок от моей подчиненной, отвечаю: «Привет, Ирина». На том конце мужской голос спрашивает: «А ты кто?» Фоном слышу голос Ирины, мол, что ты позоришься и так далее. Отвечаю, что я ее руководитель. Кладет трубку. С утра она приходит в офис и смеется. Рассказывает, что муж приревновал и полез в ее телефон, нашел мой контакт. Она меня записала как «Супер Дима». Я супервайзер по должности. Говорит, муж прощения полночи просил. © kadl / Pikabu
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Пока муж спал, я в его телефоне переименовала себя на «Святая женщина, мать моих детей». Посмеялся, но не переименовал. Вот так я уже 4 года у него в телефоне записана. А он у меня — «Папик». Некоторые люди, увидев входящий звонок, меняются в лице. © Оля / ООО «Интернет Медиа Сервис»
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Мама меня называет Доченька Олень. А все потому, что я у нее в телефоне записана как «Доченька Оленька», и когда я ей звоню, то надпись сокращается, и получается «Доченька Олень». © «Палата № 6 » / VK
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На автомагистрали была огромная пробка, и машины еле ползли. Я ехал с друзьями и увидел, что в автомобиле позади нас водителем была невероятно красивая блондинка. Я показал табличку с моим номером телефона и попросил ее номер. Она ответила, и так мы убивали время, пока затор не рассосался. Мы разъехались. Я предложил ей и ее друзьям встретиться с нами в тот же вечер в центре города, а в телефоне записал ее как «Пробка». © babybackbeiber / Reddit
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У жены подруга записана официально — по имени-отчеству. Спрашиваю: «К чему такие условности?» На что получаю гениальный ответ: «А это чтобы, будучи на работе, без палева ей отвечать. Одно дело, когда на твоем телефоне высвечивается „Юлька“, а совсем другое — когда „Юлия Владимировна“». © mefka / Pikabu
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Еду в автобусе рядом с женщиной, у которой старший сын записан в телефоне как «Илюха 2001», а младший — как «Саня 2012». © melifaaro / Twitter
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У меня муж был записан как «Любимый Муж». Но супруг посчитал, что это слишком ванильно, и самолично добавил пару букв. Отныне он «Любимый Мужик». Теперь брутально, ага. © Morrigan90 / Pikabu
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Недавно обнаружила, что после 3 лет работы с моим шефом, перейдя из статуса стажера в статус руководителя, а потом став его правой рукой, я все еще записана у него в телефоне как «Стажер-блондинка». © Podslyshano / Twitter
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Еду в автобусе, народу полный салон, свободных мест нет, стою у окна на задней площадке. Рядом пожилая пара, по виду далеко за 70. Бабка пилит деда: «Я тебе раз 5 звонила, почему трубку не брал?». Дедок отнекивается, мол, не слышал. Она достает телефон и со словами «Ща проверю, опять, наверное, звук отключил» набирает контакт «ДЕД». Послышался писк звонка. Он достает свой телефон, и я вижу на экране надпись «СТАРУХА ВЫЗЫВАЕТ». Мне при моем росте в 190 см были видны все их манипуляции с телефонами. Я еле сдержал смех. Чем дело кончилось, не знаю, вышел на следующей остановке, но вопрос в моей голове возник: знали ли они о том, как друг у друга в телефонах записаны? © SergeyVF / Pikabu
А какой контакт в вашем телефонном справочнике самый странный?