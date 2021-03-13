20 человек увидели, как записаны в телефонах у других, и теперь не знают, как это развидеть

У меня жена нашла в телефоне контакт «Ира Котенок». А надо сказать, что телефонная книга у меня офигеть как завалена контактами, которыми я давно не пользуюсь. Не помню, кто есть кто, и лень их чистить. Хорошо, что в этот день моя деменция была в отпуске, и я минут через 5 вспомнил, что это женщина, у которой мы взяли котенка для дочери. Глаза жены помню... А вокруг них все как в тумане. © BigPinkBunny / Pikabu

До рождения сына муж был записан «ЛЮБОВНИК». Ну вот захотелось так почему-то. И вот, значит, хожу я в дородовой палате со схватками, веселюсь на полную катушку. Телефон лежит на подоконнике. Звонит муж. К телефону подходит более адекватная роженица, чем я на тот момент, берет телефон в руки, и я вижу, как вытягивается ее лицо. Она растерянно стоит с телефоном, и тут до меня доходит, что там высветилось «ЛЮБОВНИК». Я, хохоча, объясняю ей, что на самом деле это муж. До сих пор смеемся с ней над этой историей, но муж записан теперь по имени. © Наталия / Babyblog.ru

Друг встречался с девушкой гораздо моложе него. Любовь до гроба, скоро свадьба, все дела. Расстались внезапно. После того, как он позвонил со своего номера, чтобы найти ее телефон, и увидел, что записан у нее как «Любимый Банкомат». © KostaGrass / Pikabu

У меня в телефоне строго ФИО. И так случилось, что моя бывшая начальница и гинеколог — полные тезки. С месяц я писала моей начальнице очень интимные вопросы, и она даже не созналась! Просто шарахалась от меня. Узнала случайно, когда позвонила... © Victoria Voroshilova / Facebook